dazu: Free Assange Frankfurt am Main

Am 03.07.2022 wird Julian Assange 51 Jahre alt. Der vierte Geburtstag, den er im Gefängnis verbringt. Wir wollen ihn natürlich gebührend feiern und laden euch zu unserer Sonderveranstaltung #Picknick4Assange ein.

Quelle: Twitter

dazu auch: Time running out for Julian Assange as Tories introduce law to savage our human rights

As reported by The Canary, on 17 June, home secretary Priti Patel gave her approval to a court ruling to extradite WikiLeaks founder Julian Assange to the US. He will face 17 counts of violating the Espionage Act and one of conspiracy to commit computer intrusion. Assange’s lawyers are planning to appeal Patel’s approval of extradition and cross-appeal on other grounds – including a breach of client-lawyer confidentiality. But the High Court will have to approve those appeal requests. A judicial review of Patel’s decision is also possible.

In addition, Assange may appeal to the European Court of Human Rights (ECHR). However, proposed UK legislation could make such an appeal problematic – and not just for Assange. […]

Rather than enhance our rights, the BBR will serve to diminish them. For example, UK courts will be better positioned to ignore ECHR rulings in relation to the offshore processing of refugees, which will no doubt please Johnson’s xenophobic constituency.

The BBR also comes at a time when other contentious bills are being examined. They include the National Security Bill, which seeks to jail journalists, and the Public Order Bill, which seeks to further criminalise protests.

These are dangerous times

Quelle: the Canary

Anmerkung Moritz Müller: Sehr bedenklich, und es sieht so aus als sei das Vereinigte Königreich bei der Beschneidung von Bürgerrechten nicht allein. Wenn man zu obigen Veranstaltungen geht, merkt man zumindest, dass man als skeptischer Bürger auch nicht allein ist.