Videohinweise am Samstag

General a.D. Harald Kujat [bei Min. 4, Auszüge transkribiert, CG]: “Wir müssen einfach unterscheiden zwischen dem, was man militärisch erreichen, vielleicht sogar als ‘Sieg’ bezeichnen kann und dem, was man politisch erreichen kann. Also Russland kann sicherlich erreichen, den Donbass militärisch zu erobern. Das bedeutet aber nicht, dass Russland den Krieg gewonnen hat. Denn Russland hat damit ja noch gar nicht seine politischen Ziele erreicht, die zu diesem Krieg geführt haben. […] Eines dieser Ziele, das Russland nicht erreicht hat war, zu verhindern, dass die NATO sich erweitert. In erster Linie natürlich um die Ukraine, aber um andere Staaten auch. Genau das Gegenteil ist im Augenblick eingetreten und viele andere politische Ziele, die Russland genannt hat in seinem Vertragsentwurf im Dezember, hat Russland nicht erreicht. Aber […] wir müssen ein Interesse daran haben, diesen Krieg zu beenden, das Leiden des ukrainischen Volkes und die Zerstörung des Landes zu beenden. Und wir sollten jede Chance nutzen, die sich uns bietet. Und wenn sie sich dadurch bietet, dass Russland sagt, ich habe jetzt militärisch das erreicht, was ich erreichen wollte, jetzt bin ich bereit zu einem Waffenstillstand, dann sollten wir auch ‘zugreifen’.”

Harald Kujat [bei Min. 12]: “In gewisser Weise sind die meisten NATO-Staaten mehr oder weniger indirekt ja auch an diesem Krieg beteiligt. Durch Waffenlieferungen, durch finanzielle und materielle Unterstützung der Ukraine. Ich denke, wir sollten alles daran setzen, dass es tatsächlich zu einer Situation der Entspannung kommt, dass das Risiko einer Ausweitung dieses Konfliktes verhindert wird, und dass wir in der Lage sind, wieder eine europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur aufzubauen.”

Harald Kujat [befragt zur Situation in Kaliningrad]: “Ich halte das für sehr gefährlich. Hier wird wirklich in einer Weise eskaliert, die unverantwortlich ist. Wir [Er meint offenbar die EU; Anm. CG] haben Sanktionen verhängt, die die Einfuhr und die Ausfuhr von Waren betrifft, die die finanziellen Geldströme unterbrechen soll und viele andere Dinge mehr. Das sind massive Sanktionen. Es geht hier aber um den Transit und zwar von Russland nach Russland. Das ist eine andere Situation. Das heißt, wir eskalieren hier in gewisser Weise, das muss man wirklich deutlich sagen. […] Wenn man in einer solchen Situation das Schicksal herausfordert, dann ist das dumm und gefährlich. […] Ich kann nur dringend raten, dass wir versuchen, zu einer normalen Situation in dieser Region zurückzukehren. […] Wenn Sie den Oblast Kaliningrad betrachten […], dann sehen Sie, dass es militärisch sehr stark bestückt ist von russischer Seite, dass dort auch Raketensysteme stationiert sind, die durchaus bis nach Berlin reichen. […] Es bedeutet im Grunde genommen, auch das muss man immer wieder sagen, dass das Risiko einer großen Eskalation, nämlich eines Konfliktes zwischen Russland und der NATO entsteht. Ich kann nur warnen davor, dass man das, was man aus dieser Verweigerung, den Transit zuzulassen, an Gewinn zieht […], dass das in keinem Verhältnis steht, zu dem Risiko, das wir selbst eingehen. Das ist absolut unvernünftig, was dort gemacht wird.”

Anmerkung und kurze Zusammenfassung unserer Leserin Angela Franke: Immer wieder eine sehr sachliche Stimme. Kujat bestätigt, dass die meisten Nato-Länder kriegsbeteiligt sind, dass sie bei Kaliningrad eskalieren. Er gehe davon aus, dass Russland zu Verhandlungen bereit sein würde, wenn der Donbass vollständig in seiner Hand sei. Kujat sagte außerdem, es gebe keinen Hinweis, dass Russland nach der Ukraine weitere Länder überfallen und erobern wolle und dass das mit der geringen Zahl an eingesetzten Einsatzkräften auch illusorisch wäre.