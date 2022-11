Anmerkung Christian Reimann: Ist Herr Lauterbach eine Art “Lügenbaron”? Oder kennt er doch nicht alle Studien? Bitte lesen Sie dazu auch bzw. erneut »Jetzt ist der Startschuss: Corona ist zurück« und dazu: Der finale Rettungsstuss mit Anmerkungen.

dazu: MDR Aktuell – Kekulés Corona-Kompass

Das ist echt Mist für alle, mich eingeschlossen, die der Meinung sind, dass die Impfung wichtig ist. Diese Daten dort zeigen klipp und klar, dass es keinen statistisch irgendwie nachweisbaren Unterschied gibt bezüglich der Schwere der Nachfolge-Erkrankung bei zweiten, dritten, vierten Infektionen zwischen geimpften und ungeimpften. Das muss man sich mal sozusagen auf dem Ohr zergehen lassen in diesem Fall. Es gibt keinen Unterschied. Die haben das wirklich versucht rauszufinden. Natürlich ist ja klar, dass die die Behörden in USA hoffen, dass sie diesen Unterschied überall wieder reproduzieren. Der ist ja in vielen Studien gezeigt worden. Aber in dieser Studie mit dieser Population und dieser Untersuchung konnte man einfach keinen Unterschied sehen. Das heißt also mit anderen Worten: ob einer geimpft war oder nicht, hat sein Risiko, bei einer Zweitinfektion noch mal schwer krank zu werden oder sechs Monate später so etwas wie Long Covid dann zu haben, überhaupt nicht verändert – und zwar egal, ob denn nur einmal, zweimal oder dreimal. Also die haben differenziert nach Menschen, die gar nicht geimpft sind, einmal geimpft sind, zweimal geimpft sind oder vollständig geimpft plus einmal geboostert. Mehr hatten sie dann nicht. Also der zweite Booster ist nicht mit drin gewesen.

Aber kein Unterschied, und das ist erstaunlich. Und ja, da sprechen Sie letztlich was Wichtiges an. Denn da muss man dann umgekehrt fragen: Wenn man das nicht sieht, was in so vielen anderen Studien gezeigt wurde, sind dann überhaupt die Daten, die wir da vor Augen haben, so, wie sie da präsentiert werden, wirklich eins zu eins auswertbar? Oder ist da vielleicht noch ein Störfaktor drinnen, ein Bias, wie man sagt, den man nicht ausreichend berücksichtigt hat? Es gibt noch einen anderen Grund, warum man in die Richtung denken kann. Weil, wenn man diese Daten ganz genau nimmt, ist bei einigen Erkrankungen – also nicht bei der Hospitalisierungsrate, nicht bei der Sterberate – aber bei bestimmten Symptomen ist es so, dass sogar die Wahrscheinlichkeit, diese Symptome zu entwickeln, nach diesen Daten nach der zweiten oder dritten Infektion höher ist als nach der ersten. Und das passt irgendwie gar nicht zu unserem Bild.

Quelle: mdr