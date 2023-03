dazu auch: Unmoralisches „Öleigentum“

Angaben der Großwarendatenanalysenfirma Kpler zufolge sind die per Seeweg von den USA nach Europa transportierten Güter seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts vor einem Jahr monatlich durchschnittlich um 38 Prozent gestiegen, wovon die USA enorme Profite erworben haben. „The Wall Street Journal“ ist der Ansicht, dass der Krieg zu einer drastischen Zunahme der Rohölexporte von den USA nach Europa führe.

Darüber hinaus hat Syrien in den letzten Jahren mehrmals den illegal in Nordostsyrien stationierten US-Truppen vorgeworfen, syrische Ölressourcen gestohlen zu haben. Jüngsten Meldungen der syrischen Presseagentur zufolge haben am 27. Februar die US-Truppen mit 34 Tankwagen wieder zahlreiches Erdöl von Syrien gestohlen. Die USA haben auf „betrügerische“ Weise von Europa und auf „gewaltsame“ Weise von Syrien ein unmoralisches „Öleigentum“ erlangt!

Quelle: CRI online