Hinweise des Tages II

dazu: ZDF-„Politbarometer“: Deutliche Mehrheit befürwortet zusätzliches Geld für die Bundeswehr

Laut ZDF-„Politbarometer“ finden 62 Prozent der Befragten, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommen soll, auch wenn das woanders Einsparungen oder mehr Schulden bedeutet. Mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine begrüßten zwei Drittel der Befragten eine enge Zusammenarbeit mit den USA. 66 Prozent fanden dies gut, …

Quelle: Welt Online

Anmerkung JK: Leider findet sich nichts zur genauen Fragestellung. Aber offensichtlich wirkt das propagandistische Trommelfeuer, dem die Menschen seit einem Jahr ausgesetzt sind.

dazu auch: Wehretat gegen Soziales: Richtungsstreit in der Ampel-Koalition

Die Koalition streitet um die Eckpunkte des Haushaltsplans für das Jahr 2024. Dabei droht das Soziale zugunsten der Aufrüstung unter die Räder zu kommen

Jedes fünfte Kind lebt unter der Armutsgrenze. Der Skandal in einem reichen Land wie der Bundesrepublik ist so himmelschreiend, dass ein Projekt wie die Kindergrundsicherung eigentlich längst umgesetzt sein müsste. Doch Familienministerin Lisa Paus (Grüne) kommt mit ihrem Gesetzesentwurf nicht zu Potte, und nun stehen sie da, die Anwärter:innen für den 424 Milliarden Euro starken Haushalt im Jahr 2024, und halten die Hand auf. An erster Stelle Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der über die 100 Milliarden Euro aus dem Schattenhaushalt hinaus weitere zehn Milliarden verlangt, um seine Bundeswehr auszurüsten. Damit tritt er in Konkurrenz zu den Kindern, für die Paus zwölf Milliarden veranschlagt.

Was von den beiden Duzfreunden Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) in höflich abgefasster Briefform und per Sie an die Öffentlichkeit gelangt war, klingt nach veritablem Koalitionskrach. Am 15. März sollen die Eckpunkte für den Haushalt 2024 festgeklopft werden, und Wirtschaftsminister Habeck hat sich stellvertretend für die grünen Minister mit dem Finanzchef angelegt und kündigt einen Mehrbedarf von 70 Milliarden Euro an. Lindner verteidigt den Geldsack und die Schuldenbremse gegen die Ansprüche der Kabinettskolleg:innen, denn er fürchtet die steigende Zinslast. Diese ist seit 2021 von vier auf 40 Milliarden Euro gestiegen.

Habeck dagegen deutet in seinem Brief die Möglichkeit von „Einnahmeerweiterungen“, also Steuerhöhungen an, ein No-Go für Lindner und seine FDP. In der SPD wiederum stößt das durchaus auf Sympathie.

Quelle: der Freitag