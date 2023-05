Julian Assange: Warten auf eine Reaktion von Charles III. und ein aktueller Newsletter

Mittlerweile sitzt Julian seit 1497 Tagen im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Von dort hat er auch einen Brief an den frisch gekrönten englischen König Charles III. geschrieben, in dem er diesen einlud, ihm in Belmarsh einen Besuch abzustatten. Dort könne der König sich einen Eindruck verschaffen, wie die Haftbedingungen für ALLE Gefangenen in diesem Gefängnis Seiner Majestät (His Majestys Prison, HMP) sind. Bis jetzt ist noch keine Reaktion von Charles III. bekannt. Allerdings setzen sich weltweit Menschen für die Freiheit von Julian Assange ein, und davon handelt der nachfolgende aktuelle Newsletter. Wieder einmal besten Dank nach Berlin!



Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für die Freiheit von Julian Assange,

für Pressefreiheit und freie Rede, lasst uns unverdrossen weiterhin protestieren gegen Julian Assanges unwürdige Behandlung durch Großbritannien und andere Mächte und auf die Gefahr für unsere Pressefreiheit aufmerksam machen. Julian wird seit nunmehr 1497 Tagen gefangen gehalten.

‼️ Am Welttag der Pressefreiheit am 3. Mai fanden einige Aktionen statt, es gab Presseberichte dazu.

Hier eine „nachträgliche“ Auswahl:

Aktion von der Berliner „StreetAction“ mit einem Vortrag von Fabian Scheidler

Die Berliner Zeitung berichtet und dokumentiert seine Rede

Protest von „Code Pink“ mit Medea Benjamin und Blinken

Kevin Gosztola schreibt am 04.05.23 auf thedissenter:

„Am Welttag der Pressefreiheit hat das US-Außenministerium seine Politik aufgegeben, sich nicht zu dem Verfahren gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange zu äußern, und hat sich im Wesentlichen hinter die Anklage gegen ihn gestellt.“ Gosztola bezieht sich im Artikel auch auf die Bedeutung der Protestaktion von „Code Pink“:

Statement zu Assange von Agnes Callamard

In diesem Guardian-Artikel vom 04.05.23 wird gefordert, der Regierung Biden dabei zu helfen, den Welttag der Pressefreiheit zu feiern, indem sie zu dem Fall befragt werden sollte, über den die Beamten nicht sprechen wollen: Die gefährliche Strafverfolgung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange durch das US-Justizministerium:

Journalismus ist kein Verbrechen!

Auf Telepolis versucht sich David Goeßmann an einem Vergleich Gershkovich/ Assange:

Dazu:

Die Pressebeauftragte im Weißen Haus verweigert die Antwort an Fragen zu Assange versus Gershkovich:

White House Press Secretary refuses to answer question about Julian Assange when asked about criticism of double standards in calling for the release of Evan Gershkovich, while pursuing prosecution of Assange #WorldPressFreedomDay #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/at7lcbYUwP — WikiLeaks (@wikileaks) May 3, 2023

Und:

🔻 Interessantes, bewegendes Interview auf ORF mit dem WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson:

Im exomagazin.tv geht es ab ca. Minute 1:55:21 wieder um Julian Assange.

"Die Jahrestagung der Europäischen Journalisten-Föderation #efjhague23 schließt sich der Internationalen Journalisten-Föderation an und fordert die US-Regierung auf, die Anklagen gegen Julian #Assange fallenzulasssen & ihm die Heimkehr zu seiner Frau & seinen Kindern zu erlauben" https://t.co/m5CgBTsyCY — FreeAssange.eu (@FreeAssange_eu) May 12, 2023

In den USA hat längst der Wahlkampf begonnen – Wahlkampfversprechen von RFK. Jr.: Begnadigung von Julian Assange:

Großbritannien

🔻 Ein Brief an König Karl III., 🔻

das schreibt ihm Julian Assange

Zuerst ist Assanges Brief hier erschienen.

Australien

Ende Mai wird der Besuch von US-Präsident Biden in Australien stattfinden, am Morgen des 24. Mai wird ihn eine Protestaktion für Assanges Freiheit in Gadi/Sydney an seine eigenen Worte erinnern „journalism is not a crime“:

David Shoebridge und Parlamentarier, die sich im australischen Parlament für Assange stark machen:

Standing up with the Parliamentary Group to bring Julian Assange Home – we met with the US ambassador this morning and will keep pushing for diplomatic intervention to bring him home pic.twitter.com/3NakBVxznR — David Shoebridge (@DavidShoebridge) May 9, 2023

Parlamentarische Gruppe trifft sich mit US-Botschafter

Die Ko-Vorsitzenden der genannten Gruppe „Bring Julian Assange Home“ trafen sich mit der Botschafterin der Vereinigten Staaten in Australien in Canberra. “Die Ko-Vorsitzenden waren dankbar für die Gelegenheit, sich mit Ihrer Exzellenz Caroline Kennedy zu treffen, wo sie die weit verbreitete Besorgnis in Australien über die laufenden Versuche der USA, Herrn Assange an Amerika auszuliefern, erörterten” …

MUSIK

Nochmal zur Erinnerung:

4. Solidaritätskonzert für Julian Assange

2. Juni 2023 – Einlass 18:30 Uhr

Musikbrauerei Berlin -Greifswalder Str. 23A

Karten auf www.protestnoten.de

Konzert in Hamburg mit leichten Änderungen:

❗️Stella Assange macht auf ihrem Twitteraccount darauf aufmerksam, dass wenn man ein wirklich echtes Foto von Julian Assange teilen möchte, das obige Titelfoto verwenden soll und nicht die AI-Fälschungen, die kürzlich durchs Internet rauschten!

Dieses Foto wurde 2019 in HM Belmarsh Prison von einem Gefangenen mit hineingeschmuggelter Kamera aufgenommen. Laut Stella musste Julian nach der Veröffentlichung des Fotos Strafen erdulden.