Hinweise des Tages II

dazu: Wenn die beiden Enden des Monats nicht mehr zusammenkommen

Immer mehr Menschen in Deutschland reicht das Gehalt wegen hoher Teuerung nicht zum Leben. Fachkräftemangel bei Schuldnerberatern. Druck auf Überschuldete wächst.

Die hohe Inflation belastet seit Monaten die Menschen in Deutschland. Bei vielen Menschen ist das Geld so knapp, daß es nicht einmal für die notwendigen Dinge reicht. Fast ein Drittel der Beschäftigten in Deutschland stößt nach eigenen Angaben wegen der deutlich gestiegenen Preise an finanzielle Grenzen. Von gut 1.000 Beschäftigten antworteten in einer Yougov-Umfrage 21 Prozent, ihr Gehalt reiche »eher nicht«, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu bezahlen. 8,5 Prozent sagten, das Geld reiche »überhaupt nicht« aus. Die Erhebung wurde von der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank in Auftrag gegeben. Vor allem Befragte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.500 Euro kommen kaum über die Runden: 43 Prozent in dieser Gruppe gaben an, sie könnten mit ihrem aktuellen Gehalt nicht die laufenden Lebenshaltungskosten bezahlen. Die seit Monaten hohe Teuerung in Deutschland ist eine Belastung für Menschen. Sie zehrt an der Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Im April ist die Inflation zwar etwas weniger stark gestiegen, mit 7,2 Prozent lag die Teuerungsrate aber immer noch hoch. Für Nahrungsmittel mußten die Menschen im April 17,2 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Die Preise für Energie stiegen binnen Jahresfrist um 6,8 Prozent. (…) Selbst der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank für Privat- und Firmenkunden, Ulrich Stephan, kommt zu der Erkenntnis, daß die Inflation »nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein soziales Problem« ist. »Diejenigen mit den geringsten Einkommen sind von den steigenden Preisen am meisten betroffen», stellte er fest. »Insofern kann es auch sinnvoll sein, insbesondere bei diesen Gruppen die Löhne anzuheben.« Dabei müsse aber »darauf geachtet werden, daß die gesamtwirtschaftliche Nachfrage über die höheren Löhne nicht noch weiter angefacht wird«. Die groß angekündigte steuerfreie »Inflationsausgleichsprämie« erhalten bei Weitem nicht alle Beschäftigten: Fast die Hälfte (48,8 Prozent) gab an, nicht mit einer Zahlung zu rechnen. Knapp ein Viertel (24,5 Prozent) hat bereits eine solche Prämie erhalten. Der Staat gibt Unternehmen die Möglichkeit, bis Ende des Jahres 2024 bis zu 3.000 Euro pro Beschäftigten steuer- und abgabenfrei als Inflationsausgleichsprämie zu zahlen.

Quelle: Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek