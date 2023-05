Anmerkung unseres Lesers J.A.: Der Militärexperte verbreitet ja unglaubliche Behauptungen: die Ukraine bestimmt nicht, wann der Krieg endet (oder auch nur den Zeitpunkt von Verhandlungen); die Regierungen von Russland, der Ukraine und den europäischen Staaten verbreiten alle Propaganda; die Russen haben eventuell doch berechtigte Sicherheitsinteressen gegenüber der NATO; die westliche Politik wird vor allem vom Globalen Süden zurecht als heuchlerisch angesehen; der Verlust an Menschenleben und die hohen infrastrukturellen Schäden des Krieges in der Ukraine sowie die hohe Inflation im Rest der Welt machen einen möglichst baldigen Verhandlungsfrieden überfällig; China könnte bei den Verhandlungen helfen; die Verhandlungen könnten mit territorialen Zugeständnissen der Ukraine enden. Eine einzige Abfolge von Standpunkten, die üblicherweise als “putinfreundlich” denunziert werden, und natürlich tausend Mal realistischer als die politischen Ansichten der tonangebenden deutschen und europäischen Politikdarsteller. Es ist wirklich verrückt, dass durch die Bank (mit Ausnahmen) die Militärs viel mehr für friedliche Lösungen plädieren, während die meisten Politiker dem Krieg das Wort reden.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Es stellt sich also heraus, dass zumindest die endgültige Beschlagnahmung der Gelder illegal ist und die EU-Kommission – wie so oft – den Mund viel zu voll genommen hat. Von allen Seiten nur Propaganda – vertrauen die Bürger tatsächlich weiterhin der grobe Lügen verbreitenden EU; und wenn ja, warum?

Anmerkung unseres Lesers J.S.: Zu seiner Irritation zur Nutzung von Wirkstoffen, die in Deutschland keine Zulassung haben, muss man wissen, dass die Beantragung einer Zulassung ein sehr teurer Prozess ist. Das bedeutet, dass die Hersteller nicht in jedem Land eine Zulassung für ihr Medikament beantragen. Wenn also ein Präparat mit Penicillin in Frankreich zugelassen ist, hier aber keine Zulassung vorliegt, bedeutet es nicht, dass dann ein Risiko für die Patienten zu fürchten ist.

Dennoch ist es ein Skandal, dass die Zahl nicht lieferbarer Medikamente jedes Jahr weiter zunimmt und nach meiner Erinnerung aktuell bei über 400 liegt. Hier liegt ein Versagen des Staates vor, der der Pharmaindustrie einerseits quasi die Lizenz zum Geld drucken zubilligt (in der Zeit, in der ein Medikament durch Patente geschützt ist, dürfen Mondpreise verlangt werden), aber andererseits keine Verpflichtung zur sicheren Versorgung auferlegt. Dazu würden hohe finanzielle Strafen bei Versagen gehören. Die Generikahersteller klagen über zu geringe Margen. Auch dazu muss man wissen, dass die Pharmaindustrie ganz andere Gewinnmargen gewohnt ist. Selbst der Hersteller von Gummibärchen wurde trotz moderater Preise steinreich, wenn auch unter deutlich einfacheren Bedingungen.

Mit welcher Arroganz die Pharmaindustrie den Staaten begegnet, sieht man sehr schön am Beispiel des Herrn Bourla von Pfizer, der einer Einladung der EU zu einer Befragung einfach nicht gefolgt ist.