Dazu auch: Wallonie lehnt Ultimatum ab Offenbar wollen die EU und Kanada am Montag entscheiden, ob der EU-Kanada-Gipfel kommende Woche stattfindet oder nicht. Damit könnte die geplante CETA-Unterzeichnung platzen. Der Druck wächst – doch die Wallonie verbittet sich jegliche Frist. Im Ringen um eine Unterzeichnung des Handelsabkommens CETA lehnt die belgische Region Wallonie jegliches „Ultimatum“ ab. Die Festlegung einer solchen Frist sei „unvereinbar mit dem demokratischen Prozess“, ließ der wallonische Regierungschef Paul Magnette über seinen Sprecher erklären. Er lasse sich nicht in einen engen Zeitrahmen zwingen. Quelle: Tagesschau

Dazu: Kein Druck auf Wallonie Immer wieder lese ich seit gestern Abend die Schlagzeile: Wie kann die EU Handlungsfähigkeit erreichen, um CETA noch zu retten? Was für eine absurde Frage! Ich bin der Wallonie sehr dankbar, dass sie den CETA-Wahnsinn vorerst gestoppt hat. Niemand braucht europäische Handlungsfähigkeit zur Durchsetzung von Konzernschutzabkommen und weiterem Demokratieabbau! Richtig ist im Gegenteil: Ohne CETA und andere vergleichbare Abkommen gibt es weit eher eine Perspektive für ein soziales Europa für uns alle. Darum: Schluss mit dem Druck auf die Wallonie. CETA stoppen! Für einen Neubeginn in Europa! Quelle: Sahra Wagenknecht via Facebook

Dazu: Grüne Hasardeure

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, und der Parteivorsitzende Cem Özdemir werben für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und eine Flugverbotszone in Syrien. Die Forderung nach einer Flugverbotszone ist abenteuerlich, birgt sie doch das Risiko in sich, dass die beiden atomaren Supermächte aneinandergeraten. Soviel Leichtsinn hätte man den grünen Freunden der „humanitären Intervention“ nicht zugetraut.

Während Göring-Eckardt auch schon mal über Bodentruppen in Syrien schwadronierte, sagt Özdemir im heutigen Interview mit SPIEGEL ONLINE: „Ich finde es nach wie vor falsch, dass sich Deutschland bei der Libyen-Intervention enthalten hat.“

Angesichts des Ergebnisses der „Libyen-Intervention“ – 50.000 Tote, ein zerfallener Staat und ein Erstarken des IS auch in Libyen – muss man allmählich an der außenpolitischen Zurechnungsfähigkeit einzelner Grüner zweifeln.

Göring-Eckhart und Özdemir haben Recht: Eine solch „verantwortungsvolle“ Außenpolitik ist mit der LINKEN nicht zu machen.

Quelle: Oskar Lafontaine via Facebook

Dazu auch: Martin Schulz: Härte gegen Russland zeigen

Der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz (SPD) erwartet von der EU, sich dem russischen Kurs in Syrien zu widersetzen. Putin brauche eine klare Botschaft, sagte Schulz im DW-Interview.

Deutsche Welle: Was erwarten Sie vom EU-Gipfel mit Blick auf Russland?

Martin Schulz: Was Russland macht, ist völlig unannehmbar. Hinter den aggressiven Handlungen Russlands steckt ein Konzept von Gesellschaft, eine Sicht auf die Welt, die mit unserer europäischen Philosophie von gegenseitigem Respekt und Offenheit nichts zu tun hat.

Deshalb sollte die Botschaft der Europäer an Herrn Putin sein: Wir stimmen mit Ihnen nicht überein! Wir müssen hart in unserer Gegenstrategie sein, trotzdem bleibt die Tür weiter offen, wenn Sie an den Verhandlungstisch zurückkehren wollen.

Quelle: Deutsche Welle

Anmerkung Christian Reimann: Vielleicht wären auch Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von Herrn Schulz berechtigt. Jedenfalls scheint er sich an die Friedenspolitik von SPD-Größen wie Willy Brandt nicht mehr zu erinnern.