Unsere Hauptmedien sind in einem jämmerlichen Zustand. Sie manipulieren schamlos. Aber sie glauben, sie seien die Speerspitze der Aufklärung. Wie geht das?

Veröffentlicht in: Das kritische Tagebuch



Gerne würden wir ja wissen, was in Aleppo und in ganz Syrien und in Mossul im Irak und auch im Jemen wirklich los ist. Aber unsere großen Medien lassen uns im Stich und haben sich zu einer großen Formation der Indoktrination verschworen. Deutschlandfunk, ARD-Tagesthemen, ZDF-heute journal, Spiegel online usw. – sie alle informieren und kommentieren total einseitig. Sie bedienen sich zweifelhafter Quellen und lassen weg, was nicht in das zu vermittelnde Bild passt. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die totale Manipulation möglich ist, in diesen Tagen liefern uns die genannten Medien und ein Rattenschwanz von regionalen Zeitungen und kommerziellen Sendern stündlich den Beweis. Albrecht Müller.



In einem ersten Teil (A.) wird am Beispiel einiger Medienprodukte gezeigt, wie einseitig wir über die Vorgänge im Nahen und mittleren Osten unterrichtet werden.

In einem zweiten Teil (B.) versuche ich zu ergründen, mit welchen Methoden es unseren wichtigsten Medien im Zusammenspiel mit den maßgeblichen Politikern gelingt, sich trotz ihres Versagens als großartig und unfehlbar darzustellen.

Teil A: Einige Beispiele zur Indoktrination mithilfe des Themas Aleppo. Oder: der Verlust jeder journalistischen Distanz und Redlichkeit

Das folgende sind Beispiele dafür, was uns vorgestern (13. Dezember) und gestern von unseren Medien vorgesetzt wurde. Man kann das nicht alles lesen, anschauen und anhören, aber machen Sie mal ein paar Stichproben:

Anmerkung Albrecht Müller: Falls Sie Zeit haben, den Kommentar anzuhören: Er ist ein Musterbeispiel für die Härte der Indoktrination.

So geht das im Deutschlandfunk Tag ein Tag aus. Oft mit mehreren Berichten und Kommentaren hintereinander und mit der gleichen Tendenz.

Ich stelle mit Erschrecken fest, dass diese Indoktrination wirkt, auch wenn sie ausgesprochen primitiv angelegt ist. Offenbar sind viele Menschen schon so abgestumpft und so vorgeprägt oder einfach nur müde, dass sie jede weitere antirussische Botschaft willig aufnehmen. Mit Ausnahmen natürlich. Aber man sollte sich keine Illusionen machen.

Die bittere Erkenntnis: Mit diesen Medien kann man auch in den Krieg ziehen, jedenfalls den nächsten Krieg durch permanenten Aufbau der Konfrontation vorbereiten. In diesen Tagen ist mir klargeworden, wie das feindselige Hochschaukeln hierzulande vor dem Ersten Weltkrieg und dann vor dem Zweiten Weltkrieg möglich und betrieben wurde. – Von den Tugenden und der friedlichen Grundeinstellung der Entspannungspolitik der sechziger und siebziger Jahre finden wir keine Spur mehr: Sich in die Lage des anderen versetzen, Vertrauen bilden, ein Volk der guten Nachbarn sein wollen, verständigen, versöhnen – Gedanken und Wertorientierungen aus einer anderen Welt.

Teil B – Wie schaffen es unsere Medien, sich als Qualitätsmedien darzustellen, obwohl sie total versagen? Ein Einordnungs- und Erklärungsversuch.