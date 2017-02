[…] Die Suche nach Beweisen für diese These allerdings ist schwierig, und sie ist aus Sicht des Kanzleramts nicht gerade erfolgreich verlaufen. Seit Monaten schon liegt die Bilanz der Geheimdienste auf dem Schreibtisch von Kanzleramtsminister Altmaier. Doch eindeutige Belege fehlen. […] Der Bericht der deutschen Dienste beschreibt einen Mittelweg. Demnach versucht der Kreml seit 2014 mit einem deutlich „konfrontativeren Kurs“, im Westen Unruhe zu stiften – ist aber zugleich sehr geschickt darin, sich nicht dabei erwischen zu lassen. Russische Geheimdienste treten der Studie zufolge nicht in Erscheinung, allerdings könnten diese Aktivitäten „von Personen und Organisationen außerhalb der Dienste durchgeführt werden“. Noch spielten diese diversen Akteure „keine herausragende Rolle bei der Gefährdung deutscher Sicherheitsinteressen“. Allerdings seien „weitere Aufklärungsbemühungen“ notwendig. Quelle: Süddeutsche Zeitung

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Leider kann ich das so nicht unterschreiben: die Agenda 2010 war nicht „in Teilen“, sondern grundsätzlich und vollständig ein Irrweg. Trotz alledem, und trotz aller beschönigenden Tendenzen in diesem Text, wahrscheinlich die härteste und fundiertest Kritik einer bedeutenden SPDlerin an diesem Irrsinn.

Anmerkung Jens Berger: Dazu fällt mir nur noch dieses wunderbare Lied des Kabarettisten Marc-Uwe-Kling ein …

Anmerkung JK: Weil Trump gegen Freihandelsabkommen ist, muss man nun dafür sein? Das ist politische Logik aus dem Kindergarten. Selbst Özdemir sei so ein schlichtes politisches Verständnis nicht unterstellt. Die Aussage hat in eine andere Intention und ist ein weiterer Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung schwarz-grüner Koalition. Jeder weiß, dass Merkel eine glühende Befürworterin der Freihandelsabkommen TTIP und Ceta ist. Zugleich offenbart dies die Grünen als Anhänger der neoliberalen Freihandelsideologie und Interessenvertreter der deutschen Großkonzerne. An anderer Stelle konnte man lesen, dass mit der Nominierung von Özdemir und Göring -Eckardt als Spitzenduo für die Bundestagswahl, die Grünen zu ihren Wurzeln, als Kinder des gehobenen Bürgertums, zurückkehren.

Ein Freihandelsabkommen wie Ceta ist nicht die richtige Antwort auf Trump. Es verhindert sogar echte Alternativen und einen Paradigmenwechsel.

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Europaparlament beschwören Befürworter das EU-Kanada-Abkommen Ceta als „fortschrittlich“. Ceta sei die „Blaupause einer fairen, sozialen und ökologischen Handelspolitik“ – und eine Art Bollwerk gegen ein unfaires TTIP zwischen der EU und den USA, das US-Präsident Trump den Europäern doch noch aufnötigen könnte. Ein „Ja“ zu Ceta sei zudem ein starkes Signal für eine „regelbasierte Globalisierung“, die mit Trump auf dem Spiel stehe.

Dabei sind genau die in Ceta enthaltenen Regeln das Problem. Sie werden die Globalisierung weiter im alleinigen Interesse von Konzernen gestalten, ohne wirksamen Schutz für Arbeitnehmer und die Umwelt und unter massiver Beschneidung demokratischer Handlungsspielräume.

