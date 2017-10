Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers M.K.: Die Hamburger Filterblase muss durch eine ganz schön dicke Membran geschützt sein. Anders lässt sich wohl kaum erklären, dass Scholz sich dazu bemüßigt fühlt, den Hartz-4-Advokaten Schulz für seinen auf soziale Gerechtigkeit (!) fokussierten Wahlkampf zu kritisieren. Was für ein Schauspiel. Nochmal zur Wiederholung: Die SPD setzt in ihrem Wahlkampf durchweg auf inhaltslose Phrasen, anstatt auf einen echten Kurs der sozialen Gerechtigkeit, der Wahltag bringt folgerichtig eine krachende Niederlage mit sich, der Hauptverursacher wird dennoch dafür gefeiert wie ein junger Popstar und jetzt findet Scholz, dass die SPD sich wieder verstärkt auf Schwerpunktthemen wie „Digitalisierung“ konzentrieren müsse. Aber von Scholz darf man in dieser Hinsicht natürlich auch nicht zu viel erwarten, die Scheiben seiner Filterblase waren ja auch bei den G20 Protesten so dermaßen getrübt, dass die Berichte der Polizeigewalt nicht bis zu ihm vordringen konnten.

dazu: Näher am Atomkrieg

US-Luftwaffe strebt Rückkehr zur 24-Stunden-Bereitschaft ihrer Nuklearbomber an. Stützpunkte sollen dafür modernisiert werden

Die US-Luftwaffe bereitet sich darauf vor, wieder rund um die Uhr mehrere Langstreckenflugzeuge mit Atombomben einsatzbereit zu haben. Das berichtete die Internetseite Defense One am Sonntag. Wenn das stimmt, würde es die Rückkehr zu einer Situation bedeuten, die 1991 beendet worden war. Als Begründungen wurden damals das »Ende des Kalten Krieges« zugleich mit den hohen Kosten der ständigen Bereitschaft genannt. Außerhalb der USA fand die aktuelle Meldung erstaunlich geringe Beachtung, wenn man von den besorgt reagierenden russischen Medien absieht. Eine Sprecherin der U.S. Air Force dementierte und relativierte am Montag, ohne überzeugen zu können.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der 16,2 Quadratkilometer große Luftwaffenstützpunkt Barksdale in Louisiana. Barksdale ist der größere von nur noch zwei Basen der Luftwaffe, auf denen »strategische« Bomber des Typs »B-52« stationiert sind. Solche Maschinen wurden schon 1955 in Dienst gestellt, aber seither immer wieder technisch neu ausgestattet. Es blieb dem überdurchschnittlich ignoranten Präsidenten Donald Trump vorbehalten, die »B-52« als »Schrott« zu bezeichnen, um die Streitkräfte insgesamt als veraltet und desolat darzustellen.

