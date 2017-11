Anmerkung JK: Die FDP wurde nicht allein durch die Springer-Blätter hoch und in den Bundestag geschrieben. Faktisch alle „Qualitätsmedien“ haben sich daran beteiligt. Vorne mit dabei die diversen Talkshows der öffentlich-rechtlichen in der Vertreter der FDP, obwohl nicht im Bundestag vertreten, regelmäßig zu entsprechenden Talkrunden eingeladen wurden.

Anmerkung JK: Schlimmer kann es für die SPD in der Tat nicht kommen. Diese hat bei Neuwahlen nichts anzubieten außer einen katastrophal gescheiterten Martin Schulz und die nach wie vor an den Schalthebeln sitzende neoliberale Niedersachsen-Connection. Andererseits ist bei Neuwahlen nicht mit einem wesentlich anderen Ergebnis, als dem aktuellen zu rechnen. Dies würde der SPD die Gelegenheit geben dann doch in eine neue große Koalition einzutreten – wenn das Vaterland in Not ist, ist die Sozialdemokratie stets zur Stelle.