Anmerkung unseres Lesers U.S.: Nachdem über Jahre die journalistische Qualität dieser Zeitung in den tiefsten Abgrund gerutscht ist (wurde), wird der Rückgang der Abonnenten gnadenlos auf dem Rücken der Schwächsten in der Gewinnschöpfungskette ausgetragen. Zusteller, die um ihren Mindestlohn kämpfen, werden beim rechtlich völlig legitimen Wunsch nach einem Betriebsrat beseitigt.

dazu: Statt #MeToo: Für mehr Unverschämtheit zwischen Frauen und Männern

[…] Die feministische Debatte, so kritisiert das Kollektiv der 100 Frauen, führe zumindest in Teilen in die falsche Richtung, weil sie zu viel bestimmen will und mit Schuldzuweisungen arbeitet, die Frauen treffen, die mit bestimmten Rollenzuweisungen nicht einverstanden sind.

Die Affäre Weinstein habe sehr Wichtiges an den Tag gebracht, weil damit der Öffentlichkeit bewusst wurde, welcher sexuellen Gewalt Frauen in einem beruflichen Umfeld ausgesetzt sind, wo Männer ihre Macht missbrauchen. Diese Debatte sei notwendig gewesen, aber die damit verbundene „Befreiung der Worte“ verquere sich jetzt in sein Gegenteil. […]

Nicht zu übersehen ist, dass hier talentierte Polemikerinnen am Werk sind, die ihre Sache, die für mehr Frechheit und Unverschämtheit und die Geistesgegenwart der Frauen plädiert, gut vertreten. Ob ihre Aggressivität gegen die Korrektheit gut verstanden wird, wird man sehen. Jedenfalls setzte es schnell Kritik, wonach sich das Kollektiv „entsolidarisiert“.

Quelle: Telepolis