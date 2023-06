Videohinweise am Mittwoch

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Oskar Lafontaine “Ausweg aus der Hölle”

Anmerkung CG: Das Rede-Manuskript von Prof. Dr. Sabine Schiffer “Medienverantwortung in Krieg und Krise” ist hier zu finden.

“Unprovoziert”? – Rede von Ekkehard Sieker bei “Stopp Ramstein” 2023

Am 24.06.2023 sprach Ekkehard Sieker auf der “Stopp Ramstein”-Demo, die ein Ende des über Ramstein aus geführten Drohnenkrieges sowie eine Schließung der US-Airbase fordert.

Ekkehard Sieker ist Journalist. Er arbeitete u.a. für die Satire-Sendung “Die Anstalt” (bis Ende 2020) sowie für diverse Polit-Magazine (Monitor, Plus-Minus).

Zum offiziellen Narrativ westlicher Politiker und Medien gehört es, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine als “unprovoziert” zu bezeichnen und seinen Beginn auf den 24.02.2022 zu datieren. Z.B. die EU am 28.02.2022: “EU Statement regarding Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine” [LINK] Ekkehard Sieker unterzieht in seiner Rede diese Behauptungen einem Faktencheck.

1:35 Verteidigungs-Ministerium: „Ukraine defense contact group“ 2:00 Ramstein-Format 2:30 Medien 2:45 Hat der Krieg am 24.02.2022 unprovoziert begonnen? 4:00 Habeck-Aussage: keine Angst vor drittem Weltkrieg 4:50 Krieg hat mit Euro-Maidan-Putsch begonnen – UN-Schätzungen der Opfer des seit 2014 andauernden Krieges in der Ost-Ukraine 6:30 Versprechen an Russland: keine NATO-Osterweiterung – doch schon 1991: Zusammenarbeit von NATO und Ukraine 7:55 13. Juni 2002: ABM-Vertrag durch USA gekündigt. 2013/2014 Euro-Maidan-Putsch: Sturz und Austausch eines demokratisch gewählten Präsidenten 9:10 Gemeinsame Manöver mit der Ukraine, “NATO-Interoperabilität” 9:20 Merkel-Aussage über Minsker Abkommen: diente nur dazu, der Ukraine Zeit zur Aufrüstung zu verschaffen 10:00 1. Februar 2019: INF-Vertrag zurückgezogen 10:30 2019: Poroschenko unterzeichnet Verfassungsänderung, Mitgliedschaft in NATO und EU werden als Staatsziele der Ukraine festgeschrieben 11:00 Studie der RAND-Corporation: “Overextending and Unbalancing Russia” [LINK] Dort heißt es auf Seite 3: “Providing lethal aid to Ukraine would exploit Russia’s greatest point of external vulnerability. But any increase in U.S. military arms and advice to Ukraine would need to be carefully calibrated to increase the costs to Russia of sustaining its existing commitment without provoking a much wider conflict in which Russia, by reason of proximity, would have significant advantages.” 12:10 Oleksiy Arestovych 2019 [LINK] “So, on balance, which is better?” “Of course, a big war with Russia and joining NATO on the basis of a victory over Russia” 13:00 so viel dazu, „wir haben davon nichts gewusst, es kam überraschend“ 13:30 Januar 2022: CIA bildet Ukrainische Paramilitärs aus 14:00 Anfang 2022: RT-Deutsch abgeschafft, aus Deutschland verbannt 15:15 Westliche Erzählung: “der irrationale Diktator will imperiale Träume durchsetzen” 18:30 “dass Hass ist ein Gefühl ist, das in eine Sackgasse führt, Hass hat keine Zukunft, es ist kontraproduktiv” 18:45 Baerbock: „fighting a war with Russia“ Nord Stream??? 21:20 Deutschland raus aus der NATO 21:50 Freiheit für Julian Assange 23:00 “Demokratie” mit Inhalten füllen, auch die Wirtschaft demokratisieren

Weiterdenken-Marburg Website

Quelle: Weiterdenken-Marburg WDMR, 27.06.2023

Thousands Demonstrate in Ramstein Protesting against US Military Hegemony

Thousands have gathered in southwestern German town Ramstein to protest against U.S. military hegemony and demanded the U.S. military to withdraw from Germany.

Quelle: CCTV Video News Agency, 25.06.2023