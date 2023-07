Videohinweise am Samstag

Prof. Alexander Kekulé [ Auszug aus der MDR-Textfassung ]: “[…] das ist leider so, dass die WHO da kein so glückliches Händchen hat, sage ich mal, bei dieser Besetzung dieser Kommission [zur Untersuchung der Situation in Wuhan; Anm. CG]. Und einer der Gründe, wir haben ja schon über die möglichen Reformen der WHO gesprochen, warum ich die Mindermeinung habe, dass es keinen Sinn hat, denen jetzt für Pandemieplanungen und Pandemieabwehr noch mehr Geld zu geben, sondern dass es besser wäre, das unabhängig von der WHO aufzuziehen.”

Anmerkung CG: Ja, diesen Podcast gibt es noch und Hut ab, der Journalist Jan Kröger stellt einige wichtige Fragen. Prof. Kekulé weist auf die ultragefährliche Gain-of-Function-Forschung (bei Min. 54:50 und 20:15) und die äußerst ungewöhnliche Furin-Spaltstelle des SARS-Cov-2-Virus hin. Leider erwähnen die beiden nicht die geleakten E-Mails von Dr. Fauci. Ab Minute 58:45 bekräftigt Alexander Kekulé auch die ernstzunehmende Studie zu Impfstoff-Chargen in Dänemark – siehe hierzu auch das Interview bei Preradovic mit Gerald Dyker und Jörg Matysik, zwei der fünf beteiligten Professoren [LINK] . Ferner bringt Prof. Kekulé bei Min. 42:40 einen kurzen, aber interessanten, kritischen Einwurf zu den in Verhandlung befindlichen WHO-Pandemieplänen (und IHR):

Glenn Greenwald [Auszug transkribiert und übersetzt, CG]: “Die Kriegspropaganda ist sehr effektiv, weil sie seit Jahrzehnten erforscht wurde. Es ist eine Wissenschaft und sie spielt mit unseren stärksten Gefühlen, mit unseren intensivsten Emotionen. Wenn wir also hören: Oh, es gibt diese kämpferischen Ukrainer, die sich einfach nach Freiheit und Demokratie sehnen, und wir sind da, um ihnen zu helfen und sie zu beschützen… Das ist übrigens genau das, wie der Irak-Krieg verkauft wurde: Die Iraker wollen frei von Saddam Hussein sein, die Libyer frei von Muammar Qaddafi, die Syrer wollen frei von der Unterdrückung durch Bashar al-Assad sein. Und da ist sogar etwas Wahres dran. Sie nutzen eine Art Körnchen Wahrheit und spielen mit unseren Emotionen, während die Realität natürlich ist, dass wir eben nicht da sind, dass der Krieg die Ukrainer nicht schützt, dass der Krieg Ukrainer tötet und die Ukraine zerstört. In dem Maße, in dem wir Mitgefühl für die Ukrainer haben – und das sollten wir natürlich, denn sie sind Menschen wie alle anderen auch – wird dieses Mitgefühl ausgenutzt und für einen Krieg missbraucht, der das Land tatsächlich zerstört. Die Menschen, die bei weitem den größten Preis für diesen Krieg zahlen, sind nicht die Russen, nicht die Amerikaner, nicht die Europäer – auch wenn sie alle einen Preis zahlen – es sind die Ukrainer. Und wie du sagtest, die Empathie, die ich für die Ukrainer habe – ukrainische Zivilisten haben nichts falsch gemacht – bringt mich dazu, ein Ende dieses Krieges zu ersehnen und nicht die Fortsetzung, das Anheizen und die Eskalation dieses Krieges, denn im Krieg sind es die Menschen, die sterben werden. […] Selensky kämpft mit einer Wehrpflichtigenarmee, nicht mit einer Freiwilligenarmee. Viele von ihnen wurden verhaftet, als sie versuchten, aus der Ukraine zu fliehen, weil sie wissen, dass sie als Kanonenfutter benutzt werden. Ich spreche von 19-, 20-, 23-jährigen ukrainischen Jungs. Dieser Krieg ist genauso schrecklich wie jeder andere Krieg. Und wenn Ihnen die Ukrainer am Herzen liegen, sollten Sie wirklich wütend darüber sein, dass die Biden-Administration nicht nur nichts getan hat, um diesen Krieg zu beenden, sondern bewusst und offen diplomatische Bemühungen zur Beendigung dieses Krieges blockiert hat, weil sie will, dass der Krieg als ein Instrument zur Schwächung Russlands fortgesetzt wird.”

Anmerkung CG: Man kann von Tucker Carlson, dem ehemaligen ‘Flaggschiff’ von ‘VOX-News’ und seiner konservativ-libertären Ausrichtung halten was man will. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, erst recht nicht, nachdem er u.a. aufgrund gestrichener (Pharma-)Werbegelder, von VOX gefeuert wurde und nun seine eigene Show auf Twitter https://twitter.com/TuckerCarlson betreibt und nach wie vor ein Millionenpublikum erreicht. Man muss konstratieren, dass er immer wieder die ‘richtigen’ Fragen stellt, nämlich diejenigen, die in den Konzernmedien tunlichst vermieden werden. Kürzlich hat Carlson den Neocon Mike Pence (Ex-Vizepräsident) entlarvt. Tucker hat aber noch weitere ‘Falken’ vorgeführt:

Tucker Schools GOP On How To End Ukraine War

[Der ehemalige Fox News-Moderator Tucker Carlson moderierte am vergangenen Freitag den Family Leadership Summit, eine prominente Versammlung konservativer Christen in Iowa, an der mehrere GOP 2024-Kandidaten (“Grand Old Party” = Republikanische Partei; Anm. CG) teilnahmen, und er prüfte sie auf Herz und Nieren. Insbesondere stellte Carlson den Kandidaten Tim Scott zur Rede, weil er die Ausgaben von mehr als 100 Milliarden Dollar für den Krieg in der Ukraine unterstützt und kein Interesse an Friedensbemühungen hat. Jimmy und der amerikanische Comedian Kurt Metzger diskutieren über die Herausforderung, die Carlson den Kandidaten stellte, die es gewohnt sind, dass man ihnen sanfte Fragen stellt und sie für ihre Kriegstreiberei lobt. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 18.07.2023

Tucker Exposes Nikki Haley Over Nord Stream Pipeline

[Tucker entlarvt Nikki Haley bezüglich der Nord Stream-Pipeline. Auf dem jüngsten Family Leadership Summit in Des Moines, Iowa, fragte Moderator Tucker Carlson die Kandidatin Nikki Haley, wer für die Anschläge auf die Nord Stream-Pipeline verantwortlich sei. Haley hatte keine Antwort und schien auch nicht daran interessiert zu sein, herauszufinden, ob GOP-Erzfeind Joe Biden der Schuldige war und damit die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu ihren europäischen Verbündeten möglicherweise ernsthaft beschädigt hatte. Jimmy und der amerikanische Comedian Kurt Metzger diskutieren über die Hilflosigkeit von Haley und anderen republikanischen Kandidaten, wenn sie von Tucker Carlson mit grundlegenden Fragen konfrontiert werden. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 18.07.2023