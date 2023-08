ARD und ZDF sollten endlich mal den ökonomischen Sachverstand ihrer Redakteure aufrüsten

Was sie zurzeit selbst in einschlägigen Sendungen wie „Wirtschaft vor acht“ (ARD) oder im Sommerinterview (ZDF) bieten, ist unterirdisch. Ich verweise zum Beleg beispielhaft auf die ARD von gestern Abend und auf das ZDF vom Sonntagabend, konkret auf das Sommerinterview mit dem AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Bitte beachten: Die AfD ist nicht Gegenstand meines Textes, es geht um die erstaunlichen ökonomischen „Einsichten“ der Redakteure des ZDF und um ihre heruntergekommene Moral. Albrecht Müller.



A. ARD „Wirtschaft vor acht“

Das hier sind drei Minuten und neun Sekunden Propaganda für die Aktienrente, angereichert mit falschen Behauptungen über die Gesetzliche Rente. Das war bornierte Unterstützung für das Projekt der Bundesregierung, Milliarden auf den Aktienmarkt zu lenken und damit der Finanzwirtschaft zu dienen und zugleich das Vertrauen in die Gesetzliche Rentenversicherung zu schwächen. Das Wichtigste, was zur optimalen Organisation der Altersvorsorge zu sagen ist, haben die NachDenkSeiten in einem Beitrag am 31. Juli 2023 gebracht. Siehe hier: Über die Lern-Un-Fähigkeit der Politik, dargestellt am Beispiel der Altersvorsorge. Dort wird (wieder einmal) erläutert, warum ein Projekt wie die Aktienrente und damit der Aufbau eines Kapitalstocks kein Problem löst. Die Versorgung der Rentner- und der Kinder-/Jugendgeneration muss von den aktuell arbeitsfähigen Menschen geleistet werden. Aller Sozialaufwand – so hat es der Ökonom Mackenroth vor Jahrzehnten formuliert – muss immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden. Entweder die ARD-Journalisten kennen diese Zusammenhänge nicht oder sie täuschen zur Fütterung der Aktienmärkte und damit im Interesse der Finanzwirtschaft über diese Einsicht hinweg.

B. ZDF Sommerinterview vom 6. August 2023