Videohinweise am Samstag

Prof. Dr. Roland Wiesendanger [Auszüge transkribiert, CG]: “Was man da vollkommen übersehen hat oder auch ausgeblendet hat, ist dass man durch diese Forschung selbst ein riesiges Gefahrenpotenzial schafft, wenn solche Viren aus Laboren austreten. Das ist in der Vergangenheit immer wieder passiert und es gab viele Wissenschaftler, nicht nur mich, die in der Vergangenheit immer wieder auch darauf hingewiesen haben, schon seit ganz ganz vielen Jahren, dass es hier ein riesiges Gefahrenpotenzial gibt, aber leider ist diese Art der Forschung nicht gestoppt worden. Und deshalb mussten wir letzten Endes diese Katastrophe wirklich erleben. Man muss aber sagen, dass die Staaten jetzt wirklich in der Pflicht wären, diese extrem gefährliche Forschung zu beenden und grundsätzlich diese Art von hochrisikoreicher Gain-of-Function-Forschung zu beenden.”

Pressuring ECOWAS to intervene in Niger The Duran: Episode 1671 Quelle: The Duran, 17.08.2023

SECRET Cable Shows Biden State Dept Pressured Pakistan TO REMOVE Khan For CHALLENGING NATO: Report

Writer for The Intercept Murtaza Hussein talks about U.S. having pressured the to remove prime minister Imran Khan.

[Geheime Nachricht zeigt, dass das Biden-Außenministerium Pakistan unter Druck gesetzt hat, Khan zu entfernen, weil er die NATO herausgefordert hat: Bericht. Der Autor von The Intercept, Murtaza Hussein, berichtet, dass die USA Druck auf Pakistan ausgeübt haben, um Premierminister Imran Khan abzusetzen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Hill, 10.08.2023

Did the U.S. Push Imran Khan from Power? Leaked Cable Shows How State Dept. Pressured Pakistan

[Haben die USA Imran Khan von der Macht gedrängt? Durchgesickerte Nachricht zeigt, wie das State Dept. Pakistan unter Druck setzte. Ein brisantes, durchgesickertes Dokument, das The Intercept zugespielt wurde, scheint eine direkte Beteiligung der USA an der Absetzung des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan im Jahr 2022 aufgrund seiner Haltung zum Krieg in der Ukraine zu belegen. Khan sitzt derzeit im Gefängnis und muss sich wegen einer Reihe von Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten, die ihn nach Ansicht seiner Unterstützer davon abhalten sollen, erneut zu kandidieren. Der ehemalige Cricket-Star wurde 2018 gewählt, verlor aber 2022 die Macht nach einem Misstrauensvotum im Parlament, das seiner Meinung nach vom mächtigen Militär des Landes mit Unterstützung der USA eingefädelt wurde. Das von The Intercept veröffentlichte diplomatische Dokument zeigt, dass Beamte des Außenministeriums ihre pakistanischen Kollegen unter Druck setzten, um Khan wegen seiner Neutralität in Bezug auf den Krieg in der Ukraine aus dem Amt zu drängen, und versprachen, dass “alles vergeben” würde, wenn er abgesetzt werden sollte. “Dieses Dokument stand in den letzten anderthalb Jahren im Mittelpunkt der politischen Krise in Pakistan”, sagt Murtaza Hussain, leitender Autor bei The Intercept. “Jetzt, wo wir das Dokument zum ersten Mal gesehen haben, scheint es viele von Khans Behauptungen zu bestätigen.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 17.08.2023

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die beiden übersetzten Artikel von Craig Murray und von Ryan Grim, Murtaza Hussain “zum von den USA geplanten Staatsstreich in Pakistan”

John Bolton escalation. Removing Imran Khan w/ Jeffrey Sachs (Live)

Jeffrey Sachs Website

Quelle: The Duran, 16.08.2023

