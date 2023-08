dazu auch: Welche Farbe hat verwelktes Grün? Grüne Wähler am stärksten für Waffenlieferungen Meinungsumfragen zeigen es immer wieder: Die Anhänger der Grünen sind, knapp gefolgt von jenen der FDP, am russenfeindlichsten, am kriegslüsternsten und am militaristischsten von allen Deutschen. Der Natur entlehnte politische Farbenlehre bietet sich da als Faustformel an. (…) Diese Woche ließ der ARD-Deutschlandtrend sein beauftragtes Meinungsforschungsinstitut nach der Einstellung der Deutschen zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in das Kriegs- und Bürgerkriegsland Ukraine fragen. Die Mehrheit der Deutschen ist dagegen. Selbst im traditionell russenfeindlicheren Westen findet sich keine Mehrheit für das mörderische Ansinnen: Dort sind 40 Prozent für die Lieferung, im Osten sind es nur 21 Prozent. Die Ablehnung überwiegt quer durch die deutsche Parteienlandschaft, mit zwei exponierten Ausnahmen. 68 Prozent der Grünen-Wähler sind für die Lieferung, nur 23 Prozent dagegen. Bei Anhängern der FDP ist mit 56 Prozent ebenfalls eine Mehrheit für die Lieferung, was bei keiner anderen Bundestagspartei der Fall ist. Die geringste Zustimmung findet sich mit 18 Prozent unter den Wählern der AfD. Das ist übrigens bei weitem nicht das erste Anzeichen dessen, dass die einst pazifistischen Grünen längst verwelkt und inzwischen auch verwest sind. Die deutsche Justiz überzieht jeden, der in den Zuständen heute Parallelen zu gewissen Zügen des Nazi-Regimes in den 1930ern sieht, mit Strafverfahren. Kein Ermittlungsverfahren gibt es hingegen gegen den grünen Promi Jürgen Trittin, der in einer Bundestagsdebatte im Februar dieses Jahres (und auch sonst immer wieder in Presse, Fernsehen und anderweitig öffentlich) das russische Vorgehen in der Ukraine mit dem Vernichtungsfeldzug Hitlerdeutschlands gegen die Sowjetunion gleichsetzte. Quelle: Anton Gentzen in RT DE

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Der Westen muss jetzt grundsätzlich zu der Diskussion kommen was ihm wichtiger ist, entweder diesen entsetzlichen Krieg weiterzuführen, mit dem Ziel die Integrität der Grenzen zu verteidigen, und von diesem Berg der (geschätzten) 500.000 Toten herunter nach noch mehr Krieg rufen will, oder ob ihm die Menschenleben wichtiger sind. Wenn dem Westen die Toten nichts bedeuten, dann mag er bitte nichts mehr erzählen von Menschenrechten und von einer dann aufgesetzten heuchlerischen Moral anderen Menschenrechtsvergehen vorzuhalten. Politiker wie Scholz u. a. bei uns, die die Friedensbewegungen als „gefallene Engel aus der Hölle“ bezeichnen, lassen weder Respekt vor der eigenen Bevölkerung noch vor den Menschen in der Ukraine erkennen, die sie für ihre Ziele in die Hölle des Krieges schicken. Das wehrfähige Alter wurde in der Ukraine auf 16 herabgesetzt, es werden also Jugendliche in den Krieg geschickt. Und bevor jetzt wieder jemand „aber Russland…“ schreibt, wir hier haben nur Einfluss auf unsere Regierungen, die sich ja als die angeblich Guten bezeichnen. Die Verantwortung für die Menschen dort liegt sehr wohl auch auf den westlichen Schultern. Und da sprechen wir noch nicht einmal von den gewaltigen Kriegskosten.

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Die Zukunft wird also hell sein, demokratisch und frei. Wollen wir es hoffen, gegen alles andere werden wir Bürger uns zu wehren wissen. Was die Rede zu den Friedensbewegungen auf dem Platz betrifft, so hat Scholz hier alles getoppt, was an Abwertendem möglich war. Wer für Frieden ist, der ist also ein „gefallener Engel aus der Hölle“. Nach unserem christlichen Glauben ist der Teufel ein gefallener Engel. Genaugenommen hat Scholz diejenigen als Teufel beschimpft, die sich für Frieden stark machen – mit etwas umschreibenden Worten. Und was ist ein Politiker, der auf einem (bisher bekannten) Berg von 500.000 Leichen steht und nach mehr Krieg ruft? Orwells 1984 erfüllt sich immer häufiger, denn Krieg ist anscheinen Frieden.

dazu: Niger steht wegen Sanktionen nach Militärputsch vor humanitärer Katastrophe

Das Internationale Rote Kreuz warnt vor einer humanitären Katastrophe in Niger. In dem riesigen und zugleich bitterarmen Land in der Sahel-Zone fehlt es vor allem an Lebensmitteln. Hauptgrund dafür ist das von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas gegen den Niger verfügte und von Deutschland und der EU maßgeblich unterstützte Embargo, als direkte Folge des Militärputsches in Niger Ende Juli. Die Grenzen und der Luftraum zum Niger sind dicht, folglich liegt der Handel brach. Zudem hat Nigeria als Hauptlieferant den Strom abgedreht.

Auch der Programmleiter der Welthungerhilfe in Niger, Jameson Gadzirai, warnt vor Lebensmittelknappheit in der mageren Ernte-Periode, in der sich der Niger zurzeit befindet.

Quelle: Web.de

Anmerkung Christian Reimann: Das Aussetzen der Entwicklungshilfe trifft also die Schwächsten in Niger. Hier zeigt sich mal wieder die Doppelmoral des Westens.

dazu auch: Stecken die USA hinter dem Staatsstreich in Niger?

Teile und herrsche: Italiens Premierministerin Giorgia Meloni ist Joe Bidens „politischer Aktivposten“ in Europa. Eines der US-Ziele besteht darin, Frankreich aus Afrika zu vertreiben. Washington führt seine hegemonialen Kriege sowohl gegen Europa als auch gegen Afrika – mitunter schlägt es zwei Fliegen mit einer Klappe. (…)

Washingtons unausgesprochenes außenpolitisches Ziel ist es, Frankreich aus Afrika zu entfernen.

Niger ist strategisch wichtig. Es produziert 5 Prozent des weltweiten Uranangebots, das zum Teil nach Frankreich exportiert wird, um es in dessen Kernenergieanlagen zu verwenden. Ist eine Privatisierung im Stil von BlackRock eine Option?

USAFRICOM hat einen Militärstützpunkt in Niger. Das US-Militär hat routinemäßig mit seinen nigrischen Kollegen zusammengearbeitet.

Das unausgesprochene Ziel der Mission von Victoria Nuland war es, letztlich „Verhandlungen“ zu führen, natürlich inoffiziell über die „Ausrichtung“ Niameys mit Washington gegen Paris:

„Die Vereinigten Staaten fliegen Drohnen von einem Stützpunkt im ariden Kernland aus. Die französische Friedenstruppe, die praktisch aus Mali vertrieben wurde, hat sich letztes Jahr auf Außenposten in Niger zurückgezogen. Der Status Frankreichs und seine Rolle in einem Land, das vom Übergangsregime der Junta verwaltet wird, bleibt nun in der Schwebe.“ (Washington Post , 9. August 2023) (…)

Washington unterstützt nicht nur „Good-Guy-Militärregierungen“ in Afrika, sondern kontrolliert auch mehrere (korrupte) europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Deutschlands Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, Italiens Premierministerin Meloni und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, um nur einige zu nennen.

Die USA befinden sich sowohl mit Europa als auch mit Afrika im Krieg. Es ist ein Akt der wirtschaftlichen Kriegsführung. Washington schafft auch ganz bewusst politische Spaltungen innerhalb der Europäischen Union.

Quelle: Michel Chossudovsky in Hintergrund

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Über Wochen hörten wir von Medien und Politik nichts weiter als die Angst davor, dass die EU auseinanderbricht, nach rechts abdriftet, wenn Meloni gewinnt. Jetzt, da sie sich als treuer Vasall der USA zeigt und im Ukraine-Krieg die „richtige“ westliche Einstellung vertritt, jetzt antworten unsere Medien und Politiker zu der Angst vor dem Rechtsruck mit einem dröhnenden Schweigen. Der laut geführte und angeblich wichtigste Kampf bei uns, der Kampf gegen rechts, ist dann zu Ende, wenn rechts die genehme Einstellung hat.

und: Das koloniale Erbe Frankreichs und die Sicherheitsbedenken der USA überschneiden sich in Niger

Interessanterweise hatte Barmou die US National Defense University besucht und wurde in Fort Benning in Georgia ausgebildet. Offensichtlich hoffte die Junta auf einen Dialog mit Washington. The Intercept hat inzwischen enthüllt, dass Barmou nicht der einzige von den USA ausgebildete nigerianische General war, der an dem Putsch beteiligt war.

Darin hieß es: „Zwei Wochen nach dem Putsch in Niger hat das Außenministerium immer noch keine Liste der mit den USA in Verbindung stehenden Meuterer vorgelegt, aber ein anderer US-Beamter bestätigte, dass es „fünf Personen gibt, von denen wir festgestellt haben, dass sie [US-Militär-] Ausbildung erhalten haben.” Verständlicherweise lässt Washington sich nicht in die Karten blicken und lässt die Russen im Unklaren.

Quelle: Melkulangara Bhadrakumar in Antikrieg