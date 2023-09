dazu auch: Baerbock will China und Russland canceln

In einer Rede im Außenministerium vor Diplomaten und Vertretern der deutschen Wirtschaft skizzierte Baerbock ihr außenpolitisches Programm. Das sieht eine vollständige Entkoppelung der Weltwirtschaft von Russland und China vor. Baerbock ist sicher, dass dies gelingt.

In ihrer Rede zur Eröffnung des Wirtschaftstags der Konferenz der Leiter der deutschen Auslandsvertretungen stellte Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) die wirtschaftspolitischen Leitlinien deutscher Außenpolitik vor. Dabei wurde deutlich, dass die deutsche Außenministerin plant, die Kooperation mit allen Ländern zu stärken, außer mit Russland und China. Diese will sie im globalen Handel isolieren. […]

Sie macht in ihrer Rede deutlich, dass sie weiterhin die Konfrontation mit Russland und China sucht und an einer Zweiteilung der Welt arbeitet. Baerbock möchte die Ost-West-Trennung des Kalten Kriegs wieder aufleben lassen. Ob Deutschland tatsächlich über die wirtschaftliche Stärke verfügt, dies bewerkstelligen zu können, werden die nächsten Jahre zeigen.

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Soso, Frau Baerbock ist sich sicher bzw. zuversichtlich, dass „Deutschland als starke Exportnation“ u.a. durch mehr Vernetzung weltweit (nach außen) und „Schlüsseltechnologien: künstliche Intelligenz, grüne Technologien, Halbleiter“ (nach innen) mehr Wirtschaftssicherheit gewinne. Vermutlich hofft die amtierende Bundesaußenministerin, dass inzwischen ihre Einschätzung über die Wirkung der Russland-Sanktionen – Russland zu ruinieren – vergessen wurde. Nun soll neben Russland mit China ein noch größerer Handelspartner umgangen werden. Sie kann oder möchte offensichtlich nicht verstehen, dass die Wirkung ähnlich der Sanktionen gegen Russland sein wird: Der „gemeinsame Werte-Partner“ auf der anderen Seite des Atlantiks dürfte sich die Hände reiben, wenn die deutsche Konkurrenz durch die eigene Regierung in Berlin ausgebremst oder sogar ausgeschaltet wird.