Videohinweise am Samstag

Jeffrey Sachs [Auszug transkribiert und übersetzt, CG]: »Der Krieg dauert bereits seit neun Jahren an, seit die USA am gewaltsamen Sturz eines ukrainischen Präsidenten beteiligt waren, der die Neutralität seines Landes und nicht die NATO wollte. Und seit Februar 2014 dauert der Krieg an, aber natürlich ist er mit Russlands ‘spezieller Militäroperation’, die am 24. Februar 2022 begann, gewaltig eskaliert. Während dieser ganzen Zeit hatten die USA schlechte Karten, und sie spielten sie auch furchtbar aus, absolut katastrophal. Bei jedem Schritt hätte die Ukraine gerettet werden können, aber die Vereinigten Staaten haben den Widerstand immer weiter erhöht und die Ukraine verlor immer mehr. Was ich damit sagen will: Als die USA vorschlugen, die NATO auf die Ukraine auszuweiten, sagten die Russen: “Auf keinen Fall!” Das geht übrigens auf das Jahr 2008 zurück, aber das ursprüngliche Versprechen ‘keine NATO-Erweiterung’ geht auf die späten 1980er und frühen 1990er Jahre zurück. Aber auf jeden Fall waren Präsident Putin und die gesamte politische Klasse Russlands nach 2008 absolut klar: “Das darf nicht sein!” Dann haben sich die Vereinigten Staaten eingemischt. Victoria Nuland war die Hauptverantwortliche für den Sturz des ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch. Und dann eroberte Russland die Krim zurück. Es forderte nicht einmal die Krim, sondern einen Pachtvertrag für seinen Marinestützpunkt bis 2042. Doch dann hat es die Krim erobert. Daraufhin verschärften die Vereinigten Staaten die Gegenmaßnahmen und begannen mit der Lieferung von Waffen: “Wir stehen hinter euch!” Präsident Putin sagte im Dezember 2021: “Lasst uns darüber verhandeln!” Die Vereinigten Staaten sagten: “Auf keinen Fall! Das geht euch nichts an!” Die ‘spezielle Militäroperation’ begann. Die Ukraine sagte im März 2022: “Okay, okay, wir können neutral sein, wir können neutral sein!” Dann hätte der Krieg sofort enden können. Aber die Vereinigten Staaten griffen ein und sagten: “Nein, nein, nein, wir stehen hinter euch! Ihr müsst nicht neutral sein! Wir werden die NATO erweitern!” Das waren schreckliche Fehler, vorhersehbare, schreckliche Fehler. Sie haben den Widerstand immer weiter erhöht und die Ukraine hat Hunderttausende von Menschen verloren. Die Bevölkerung ist durch die Massenauswanderung, teils nach Russland, teils nach Westeuropa, um Millionen zurückgegangen. Die militärischen Verluste auf dem Schlachtfeld nehmen zu. Sie haben einfach einen miserablen Job gemacht und das habe ich dem Weißen Haus bei jedem seiner Schritte deutlich gemacht. Und dann begann natürlich der Gaza-Krieg, der die Aufmerksamkeit ablenkte. Aber schon vor dem 7. Oktober und auch schon vor dieser neuen Katastrophe im Nahen Osten befand sich die Ukraine in einer furchtbar aussichtslosen Lage, weil die USA so viele Fehler gemacht hatten und die Ukrainer dem Einfluss der USA gefolgt sind, obwohl das vorhersehbar katastrophal war. Es ist so leicht zu erkennen, aber Biden hat es in jeder Phase falsch gemacht.«

“This Is Genocide”: Attorney Raji Sourani on Israeli War Crimes & Fleeing Gaza After Home Was Bombed [“Das ist Völkermord”: Rechtsanwalt Raji Sourani über israelische Kriegsverbrechen und die Flucht aus Gaza nach der Bombardierung seines Hauses. Nachdem sein Haus in Gaza im Oktober durch einen israelischen Luftangriff zerstört wurde, meldet sich der palästinensische Menschenrechtsanwalt Raji Sourani aus Kairo. Er sagt, dass Israel mit seinem Krieg gegen Gaza eine “neue Nakba” durchführt und dass die Vertreibung aller Palästinenser aus ihrer Heimat das klare Ziel des israelischen Staates ist. “Sie wollen uns vertreiben, aus Palästina, aus dem Gazastreifen und aus dem Westjordanland”, sagt Sourani. “Das ist Völkermord, das ist ethnische Säuberung und das sind Kriegsverbrechen erster Klasse.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG] Quelle: Democracy Now!, 30.11.2023

