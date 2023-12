Dokumentation zur 20 Jahr-Feier der NachDenkSeiten. Ein gelungenes Fest!

Vergangenen Samstag haben wir zusammen mit rund 400 Gästen aus der ganzen Republik und aus den Nachbarländern 20 Jahre Aufklärungsarbeit der NachDenkSeiten gefeiert. Hier ist die gesamte Feier. Festredner war Oskar Lafontaine – in Vertretung seiner erkrankten Frau Sahra Wagenknecht. Musik von der Elsässischen Gruppe Bal’us’trad. Einführung durch Albrecht Müller, Initiator und Herausgeber der NachDenkSeiten. Zehn Gratulanten zum Geburtstag, Leserinnen und Leser, Freundinnen und Freunde mit Vorstellung durch Anette Sorg. – Es war ein rundum gelungenes Fest – so der einhellige Eindruck. Im Folgenden finden Sie den gesamten Mitschnitt. Vorweg noch die Zeitangaben. Die Festrede Oskar Lafontaines präsentieren wir zusätzlich noch in einem Solo.





Zeitangaben:

0:00:21 Band “Bal’us’trad” aus dem Elsass

0:12:55 Rede Albrecht Müller; Herausgeber

0:36:54 Festrede Oskar Lafontaine

1:23:23 Band “Bal’us’trad”

1:45:13 Anette Sorg, Gesprächskreise, Laudatorinnen und Laudatoren

2:35:36 Ausklang mit Band