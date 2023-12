Hinweise des Tages II

dazu auch: Der Kampf um positive Schlagzeilen am Dnepr Um den Krieg in der Ukraine – nach Wunsch der USA – in die Länge zu ziehen, darf der Glaube an einen möglichen Sieg der Ukraine nicht verloren gehen. Das veranlasst die westlichen Medien, auch kleinste Erfolge der ukrainischen Streitkräfte an die große Glocke zu hängen. Ehrlicher ist es, die militärische Situation vor Ort genau anzuschauen, die keinen Sieg der Ukraine gegen Russland erwarten lässt. Der Militärspezialist von Globalbridge.ch hat das gemacht und setzt zur westlichen Berichterstattung deutliche Fragezeichen. (cm) Quelle: Globalbridge

dazu: Schneckenpost kommt

Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur Änderung von Postgesetz: Briefe erst nach drei Tagen.

Wird die Novelle des Postgesetzes beschlossen, werden Kunden das Nachsehen haben, so viel ist sicher. Der am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligte Gesetzentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium sieht jedenfalls vor, dass 95 Prozent der aufgegebenen Briefe erst am dritten Werktag zugestellt werden müssen und nicht, wie bisher, am zweiten Tag. Erst am vierten Tag müssen nach Willen des Ministeriums schließlich 99 Prozent der aufgegebenen Standardbriefe ihre Adressaten erreichen. Längere Wartezeit auf Briefpost also. (…) Es sei geplant, dass die Zustellungsfristen »entsprechend der Novelle angepasst werden«, erklärte ein Ministeriumssprecher auf jW-Anfrage am Donnerstag, während der Post-Konzern auf die Ankündigung des »Gesetzgebers (…), diese Frist künftig auf vier Tage zu verlängern«, verwies. Künftig werde zudem »ein Produkt mit schnellerer Laufzeit« angeboten, »das Behörden für besonders eilbedürftige Sendungen nutzen können«, erklärte ein DHL-Sprecher. Diese »Klassensortierung« wird man sich dann womöglich teurer bezahlen lassen.

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) betonte am Donnerstag auf jW-Anfrage »nachdrücklich unsere existentiellen Bedenken: Der Kabinettsentwurf ist eine Gefahr für den Postmarkt«, so ein BDZV-Sprecher. Angesichts der Postnovelle stellten sich für die Zeitungen »existentielle Fragen« hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Zeitungszustellung, hatte der Verband bereits Ende November in einer ersten Stellungnahme zum Entwurf des BMWK erklärt. Sollte das Ministerium an einer Zustellung an sechs Tagen in der Woche rütteln, wären Presseverlage durch »dann voraussichtlich erfolgende Abonnementkündigungen erheblich negativ betroffen«, hieß es darin. »Vor allem aber würde die Lektüre der Presse für die Bürger erneut durch staatliches Handeln deutlich erschwert und verteuert.« Es sei »vielfältig belegt«, dass ein möglicher Wegfall der Zeitungszustellung »zu erheblichen Schäden für die Volkswirtschaft und die Möglichkeiten für demokratische Meinungsbildung« führen könne.

Quelle: junge Welt