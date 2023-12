Videohinweise am Samstag

Sehen Sie hierzu erneut von Amnesty International “Deadly Israeli Attack on Journalists In Lebanon Must be Investigated as a War Crime”

Al Jazeera’s Marwan Bishara on IDF Killing AJ Journalist, the 3 Hostages & U.S. Support for Israel

[Marwan Bishara von Al Jazeera über die Tötung eines AJ-Journalisten durch die IDF, das Schicksal der 3 Geiseln und die Unterstützung der USA für Israel. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sieht sich wachsenden Forderungen nach einem weiteren Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesetzt, nachdem israelische Truppen irrtümlich drei israelische Geiseln erschossen haben, die ohne Hemd waren und eine weiße Flagge schwenkten. Dies geschieht, während Israel weiterhin Krankenhäuser, Flüchtlingslager und Journalisten im Gazastreifen angreift. Am Freitag verblutete Samer Abudaqa, ein Reporter von Al Jazeera, nachdem er durch einen israelischen Drohnenangriff auf eine UN-Schule verletzt worden war. Die israelischen Streitkräfte hinderten Krankenwagen und Rettungskräfte fünf Stunden lang daran, ihn zu erreichen. “Dies ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas durchmachen”, sagt Marwan Bishara, leitender politischer Analyst bei Al Jazeera, über Israels anhaltende Angriffe auf den Gazastreifen, von denen Bürger wie Journalisten, Lehrer und Ärzte am stärksten betroffen sind. “Der Gazastreifen ist das Ziel dieses Krieges, nicht die Hamas”. Bishara spricht über die zunehmende Isolation der Vereinigten Staaten, die sich gegen einen Waffenstillstand aussprechen, die zunehmende Konzentration auf Israels kollektive Bestrafungsmaßnahmen und vieles mehr. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 18.12.2023

“This Is a Colonial War”: Historian Rashid Khalidi on Israel, Gaza & the Future of Palestine

[“Dies ist ein kolonialer Krieg”: Der Historiker Rashid Khalidi über Israel, Gaza und die Zukunft Palästinas. Der Historiker Rashid Khalidi spricht über die bevorstehende Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über die Aussetzung der Kämpfe im Gazastreifen, um die Einreise humanitärer Hilfe zu ermöglichen, und über die Zukunft Palästinas. Berichten zufolge hat die Regierung Biden die UN-Abstimmung verzögert und andere Länder dazu gedrängt, die Formulierungen abzuschwächen. Zu diesem Zeitpunkt haben Israel und die Hamas-Führung signalisiert, dass sie für einen weiteren Waffenstillstand und einen Geiselaustausch offen sind. Israels unerbittlicher Angriff auf den Gazastreifen hat inzwischen fast 20.000 Palästinenser getötet und mehr als 90 % der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben. “Die Situation in Gaza ist unaussprechlich”, sagt Khalidi, der Edward Said Professor für moderne arabische Studien an der Columbia University ist. “Wir sprechen hier von traumatischen Ereignissen, die noch Generationen prägen werden. Er erörtert auch, wie der Gaza-Krieg einen regionalen Konflikt auszulösen droht, welche Möglichkeiten es gibt, Druck auf Israel auszuüben, und wie die US-amerikanische Führung den Zorn ganzer Generationen” in der arabischen Welt und darüber hinaus hervorruft. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 20.12.2023

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten »Interview mit Rashid Khalidi: „Alles menschliche Leben ist wertvoll. Das humanitäre Recht gilt für alle.”«

Pope Condemns Israeli Killings of Palestinian Christians; Relative of 84-Year-Old Mourns Her Death

[Papst verurteilt israelische Tötungen palästinensischer Christen; Angehörige der 84-Jährigen trauern um deren Tod. Während die internationale Empörung über die israelischen Angriffe auf Kirchen in Gaza wächst, sprechen wir mit Philip Farah, dem Mitbegründer der Palestinian Christian Alliance for Peace. Israelische Scharfschützen haben am Sonntag eine ältere Frau und ihre erwachsene Tochter in der katholischen Kirche Holy Family Parish erschossen. Papst Franziskus verurteilte die Morde als “Terrorismus”. Farahs ältere Verwandte Elham Farah, eine beliebte Musiklehrerin und Mitglied einer der ältesten christlichen Familien in Gaza, wurde im November von einem israelischen Scharfschützen getötet, als sie vor der Kirche Schutz suchte. Israelische Soldaten haben im Rahmen dieses “völkermörderischen Krieges” auch andernorts in Gaza palästinensische Christen angegriffen, so Farah. “Es gibt keinen anderen Namen dafür.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 20.12.2023