Videohinweise am Samstag

Not-OP am Haushalt – Wen macht die Ampel arm? | maybrit illner vom 07.12.2023

Die Ampel ringt um den Haushalt. Wird es eine Last-Minute-Einigung geben oder wird es ein düsteres Weihnachtsfest für die Koalition und das Land? Wer bewegt sich zuerst beim Spar-Mikado? Und auf wessen Kosten saniert die Ampel den löchrigen Haushalt?

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht im Haushaltsstreit in einer stärkere steuerliche Belastung sehr Vermögender eine Lösung. “Warum reden wir nicht darüber stärker?”, fragte der SPD-Politiker und fügte hinzu: “Herr Lindner hat darauf keine Lust, ok, das muss ich akzeptieren, aber die Gesellschaft kann ja da drüber diskutieren.“ Am Ende jedenfalls werde die Ampel “eine Lösung für die Lücke im Haushalt finden müssen”.

Der Bundeskanzler sollte im Deutschen Bundestag die Vertrauensfrage stellen, findet CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Die Menschen im Land sehnen sich nach Führung und Orientierung, “und der Bundeskanzler zeigt das einfach nicht.” “Wir brauchen jetzt mal Ehrlichkeit und Klarheit”, so Linnemann.

In ihrer jetzigen Form hält Sahra Wagenknecht die Schuldenbremse für keine kluge Regel. Denn “natürlich muss man Investitionen anders behandeln als Konsum” und könne man selbstverständlich Investitionen per Kredit bezahlen, so Wagenknecht bei “maybrit illner”. Jedes Unternehmen finanziere Investitionen per Kredit, und kritisch werde es erst, “wenn er Dividendenauszahlungen oder Aktienrückkäufe per Kredit finanziert, weil dann wird die Substanz des Unternehmens geplündert”.

Für Jens Südekum, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, sind in der Debatte zwei Aspekte von Bedeutung. Zum einen braucht es bessere Prozesse, aber auch verlässliche Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen. Nur so könne Investoren eine Planungssicherheit gewährleistet werden. “Wir können uns nicht diesem Märchen hingeben, dass wir einfach nur Politik machen, die kein Geld kostet.”

Die Stellvertretende “Spiegel”-Chefredakteurin, Melanie Amann, findet für die Haushaltskrise der Ampel klare Worte: “Es ist ein Fiasko, dass diese Unsicherheit jetzt noch weiter besteht.” Es sei offensichtlich keine politische Einigung möglich zwischen “den drei entscheidenden Personen der Ampel” und das löse eine große Unsicherheit bei Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern aus.

Die Gäste der Sendung: Kevin Kühnert, SPD, Generalsekretär // Carsten Linnemann, CDU, Generalsekretär // Sahra Wagenknecht, parteilos, ehemals Die Linke, Mitgründerin und Vorstandsmitglied des Vereins “Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit” // Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre aus Düsseldorf, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz // Melanie Amann, Stellvertretende “Spiegel”-Chefredakteurin

Quelle: ZDFheute Nachrichten, 08.12.2023 Youtube-Zuschauerkommentar ‘eifelsnipe3913’: “Warum wird Frau Wagenknecht überhaupt eingeladen, wenn man sie keinen einzigen Satz zu Ende sprechen lässt?”

BR-Faktenfuchs widerspricht Lauterbach und erklären Pandemievertrag für harmlos | Von Norbert Häring

Ein Kommentar von Norbert Häring.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bleibt seiner Linie treu. Er berichtet zwar nicht selbst über die Verhandlungen zum WHO-Pandemieabkommen und zur Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften. delegitimiert aber eifrig diejenigen, die es tun. Jüngstes Beispiel ist ein Beitrag des BR-Faktenfuchses, dessen Autorin nicht mitbekommen hat, dass Gesundheitsminister Lauterbach ihre These bereits widerlegt hat. Wie sollte sie auch, wenn der Rundfunk nicht berichtet und alternative Quellen böse sind. Nachdem ich gerade erst einen Beitrag der BR-Faktenfuchser im Detail zerpflückt habe, demzufolge Warnungen vor Bargeldabschaffung eine rechtsradikale, antisemitische Verschwörungstheorie sind, will ich es beim aktuellen Beitrag bei der Feststellung belassen, dass die Argumentationsführung mit dümmlich noch freundlich beschrieben ist und vor allem, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die These vor wenigen Tagen widerlegt hat. Die Faktenfuchserin des BR kommt unter der Überschrift „Entwurf für WHO-Pandemievertrag: Staaten bleiben souverän“ zu dem Ergebnis, es sei eine Falschbehauptung, dass der geplante Pandemievertrag zu einem Verlust der Souveränität der Länder, sowie Entzug der demokratischen Kontrolle führen würde. Damit reiht sie sich ein in eine Reihe von öffentlich-rechtlichen und angeschlossenen sogenannten Faktencheckern, von ZDF und Deutsche Welle bis dpa und correctiv und der österreichischen Agentur apa. Sie alle haben Gleiches als Fakt behauptet, weil die Obrigkeit das sagt und sie Experten gefunden haben, die meinen, vermutlich werde der noch gar nicht ausformulierte Pandemievertrag tatsächlich nicht dieses Ergebnis haben. Hätten diese Medien darüber berichtet, was der WHO-Generalsekretär und der Bundesgesundheitsminister dazu auf dem jüngsten Weltgesundheitsgipfel in Berlin gesagt haben, würden sich ihre Leser, die den „Faktenchecks“ Glauben geschenkt haben, nun fragen, wie das denn sein kann. Denn Tedros Ghambreyesus sagte, die Verhandlungen zum Abkommen stockten und warnte vor einem Scheitern.

Von 15. bis 17. Oktober trafen sich in Berlin 4.000 Teilnehmer aus 100 Ländern zum World Health Summit. Financiers sind neben Regierungen private Konzerne und deren Stiftungen. Die Teilnehmer zogen bizarr anmutende Lehren aus der Corona-Pandemie, hatten Neuigkeiten zum WHO-Pandemievertrag und trieben gefährliche Pläne voran. Alles offenbar zu unwichtig, um in den etablierten überregionalen Medien nennenswerten Niederschlag zu finden.

Karl Lauterbach warnte ebenfalls und legte offen, was die Streitpunkte sind. Es sind die, bei denen es sich laut den Faktencheckern nur um krude Verschwörungstheorien handelt. Lauterbach sagte:

„Wir werden nicht in der Lage sein, ausländische Kräfte einzuschleusen, wenn es zu einem Ausbruch kommt. Das muss von diesen Ländern aus geschehen. Und die Unterstützung muss erbeten werden und darf nicht sehr aggressiv angeboten werden.“

Das spielt auf die vorgesehenen (ausländischen) Expertengruppen an, die im Pandemiefall in Länder entsandt werden können sollen, um die Gegenmaßnahmen zu koordinieren.

Lauterbach fügte warnend hinzu, es werde mit dem Abkommen auch nicht klappen, wenn auch nur der Eindruck entstünde, dass durch die Vereinbarung die Entscheidungsautonomie (Executive power) der Regierungen beschnitten würde.

Das, was angeblich nur Verschwörungstheorien sind, hat also inzwischen bereits zu Widerstand bei so vielen Ländern geführt, dass das Zustandekommen des Abkommens in Gefahr ist. Vor dieser verstörenden Erkenntnis hinsichtlich der Glaubwürdigkeit ihrer „Faktenchecker“ wollen uns die öffentlich-rechtlichen Medien wohl bewahren, indem sie ihrer Berichtspflicht nicht nachkommen. […] Dieser Beitrag erschien mit umfangreichen Quellenangaben zuerst am 27. Oktober 2023 bei norberthaering.de [LINK]

Quelle: apolut, 28. Oktober 2023

Basta Berlin (201) – Event 201

Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Das zumindest sagt die WHO und sie bastelt im Hintergrund fleißig an einer Ausweitung ihrer Macht. Und auch die Grünen in Deutschland setzen weiter ihre Agenda um – mit verheerenden Konsequenzen… #BastaBerlin!

Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, feiern heute ihr persönliches Event 201: Welche Planspiele laufen bereits für kommende Erkrankungen? Wer zieht innerhalb der WHO die Fäden und was wird dort bald entschieden? Innenpolitisch beschäftigt uns außerdem der Aufstieg und Fall der Grünen, deren Politik das Land nachhaltig verändert hat…

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen 00:02:24 Planspiele 00:40:37 Zuschauerfeedback 00:52:00 Die grüne Welle 01:13:06 Webtipp und Schreddern

Links zur aktuellen Sendung:

Der neueste Entwurf zum WHO-Pandemievertrag [LINK]

Die Studie von e.ventuere zur Energiewende [LINK]

Unser Webtipp: Gabriele Krone-Schmalz auf der Friedensdemo am 26.11.2023 [LINK]

Quelle: Basta Berlin, 30.11.2023

„Deutschland und Ukraine sind die Verlierer“ – Punkt.PRERADOVIC mit Patrik Baab

Wer als Journalist auf eigene Faust im Ukraine-Krieg recherchiert, sogar auf beide Seiten der Front reist, der wird in Deutschland gecancelt, diffamiert und gekündigt. Der ehemalige NDR-Journalist Patrik Baab erfährt gerade, was es in Deutschland heute bedeutet, ein echter Journalist zu sein. Auf der Lesereise für sein Buch „Auf beiden Seiten der Front“ wurde er bereits ausgeladen. Journalisten und sogenannte Wissenschaftler fordern, ihn zu canceln. Baab hat Elend, Tod und Korruption gesehen. Er spricht unbequeme Wahrheiten aus. Und ist überzeugt: die Ukraine, die EU und vor allem Deutschland werden die großen Verlierer dieses Krieges sein…

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 07.12.2023

Ein Friedensplan für Israel und Palästina – Prof. Jeffrey Sachs

In diesem Podcast spricht der weltbekannte Wirtschaftswissenschaftler, leitende UN-Berater und Bestsellerautor Jeffrey D. Sachs über die Schritte, die heute mit Hilfe internationaler Institutionen unternommen werden können, um einen kurz- und langfristigen Frieden zwischen Israel und Palästina zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Jeffrey Sachs geschrieben und am 30. November 2023 veröffentlicht. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen ihn heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus beizutragen.

ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

Quelle: acTVism Munich, 04.12.2023 Anmerkung CG: Das Transkript dieses Audios ist bei ‘acTVism Munich’ zu finden [LINK].

Deadly Israeli Attack on Journalists In Lebanon Must be Investigated as a War Crime

[Tödlicher israelischer Angriff auf Journalisten im Libanon muss als Kriegsverbrechen untersucht werden. Die israelischen Angriffe auf eine Gruppe von sieben Journalisten im Südlibanon am 13. Oktober, bei denen der Reuters-Journalist Issam Abdallah getötet und sechs weitere verletzt wurden, waren wahrscheinlich ein direkter Angriff auf Zivilisten, der als Kriegsverbrechen untersucht werden muss, erklärte Amnesty International heute. Amnesty International überprüfte über 100 Videos und Fotos, analysierte Waffensplitter vom Tatort und befragte neun Zeugen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Gruppe deutlich als Journalisten zu erkennen war und dass das israelische Militär wusste oder hätte wissen müssen, dass es sich um Zivilisten handelte, sie aber dennoch in zwei getrennten Angriffen im Abstand von 37 Sekunden angriff. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Amnesty International, 07.12.2023

Aid Groups Demand Ceasefire as Israel Intensifies Its War

[Hilfsorganisationen fordern Waffenstillstand, nachdem Israel seinen Krieg intensiviert hat. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass sich die Krise im Gazastreifen stündlich verschlimmert, da Israel seine Boden- und Luftangriffe auf alle Teile des Gazastreifens intensiviert, einschließlich der Umzingelung des Flüchtlingslagers Jabaliya und der Bombardierung von Khan Younis, wohin viele Menschen aus dem Norden geflohen waren. Angesichts der israelischen Angriffe, bei dem fast 16.000 Palästinenser getötet wurden, beschreibt Shaina Low vom Norwegischen Flüchtlingsrat die “hektischen, chaotischen, verzweifelten” Bedingungen vor Ort und sagt, dass sie kaum mit ihren Kollegen in Gaza in Kontakt treten kann, geschweige denn eine humanitäre Hilfsaktion nach den Zerstörungen koordinieren kann. “Wenn sie nicht miteinander in Kontakt treten können, kommen unsere Operationen zum Stillstand”, sagt Low. “Wir brauchen dringend einen Waffenstillstand, damit wir uns endlich um die dringendsten Bedürfnisse kümmern können.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 05.12.2023

“Mass Assassination Factory”: Israel Using AI to Generate Targets in Gaza, Increasing Civilian Toll

[“Massenmordfabrik”: Israel setzt künstliche Intelligenz ein, um Ziele im Gazastreifen zu generieren und erhöht die Zahl der zivilen Opfer. Wir werfen einen Blick auf einen neuen Bericht, der aufzeigt, wie Israel künstliche Intelligenz einsetzt, um Ziele für seine militärischen Angriffe auf den Gazastreifen zu entwerfen. Der Autor des Berichts, der Journalist Yuval Abraham, hat herausgefunden, dass der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz durch die IDF zum Teil eine Reaktion auf frühere Operationen im Gazastreifen ist, bei denen Israel schnell die militärischen Ziele ausgingen, was es veranlasste, seine Beschränkungen für Angriffe zu lockern, welche Zivilisten töten könnten. Mit anderen Worten: Die “gerade stattfindende Vernichtung von Zivilisten im Gazastreifen” ist das Ergebnis einer “Kriegspolitik, die eine sehr lockere Auslegung dessen hat, was ein militärisches Ziel ist”.Das Anvisieren von Privathäusern und Wohnsitzen, um angebliche Kämpfer zu töten, bedeutet, dass “wenn ein Kind in Gaza getötet wird, dann nur, weil jemand entschieden hat, dass es das wert ist”.Dies hat das israelische Militär in eine “Massenmordfabrik” verwandelt, mit einer “totalen Missachtung des palästinensischen Zivillebens”, fährt Abraham fort, der auch anmerkt, dass seine Berichterstattung als israelischer Journalist immer noch der Militärzensur unterliegt. Wir erörtern auch einen anderen aktuellen Bericht, aus dem hervorgeht, dass Israel möglicherweise mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober Informationen über den geplanten Angriff der Hamas erhalten, diese aber ignoriert hat. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 01.12.2023

US Congress backs Israel’s plan to depopulate Gaza, as it kills 700 Palestinians a day, with US arms

[US-Kongress unterstützt Israels Plan zur Entvölkerung des Gazastreifens während täglich 700 Palästinenser mit US-Waffen getötet werden. Der US-Kongress unterstützt den Plan Israels, den Gazastreifen ethnisch zu säubern und die einheimische Bevölkerung nach Ägypten, in die Türkei, den Irak und den Jemen zu vertreiben. Währenddessen tötet Israel jeden Tag 700 Palästinenser mit US-Waffen im Wert von Milliarden von Dollar. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 07.12.2023

Über Zionismus, Judaismus und Antisemitismus mit Moshe Zuckermann – 99 ZU EINS – Ep. 331

Was ist eigentlich Zionismus? Wie hängt er mit dem Judaismus zusammen? Ist Antizionismus antisemitisch? Ist Feindschaft gegen Israel das gleiche wie Feindschaft gegen Juden perse? Sind Juden, die sich gegen den Staat Israel richten, selbsthassende Juden?

Wir versuchen mit Moshe Zuckermann mal ein paar ganz grundsätzliche Fragen zu einem Thema zu klären, welches die weltweite Öffentlichkeit heute beschäftigt.

Quelle: 99 ZU EINS, 07.12.2023

#JFK60 – 60 Jahre Attentat auf John F. Kennedy

Vor 60 Jahren wurde der amerikanische Präsident John F. Kennedy erschossen. Bis heute ranken sich zahlreiche Mythen um das Attentat, denn noch immer sind einige Akten unter Verschluss. Der Podcast ‘#JFK60’ analysiert den Mordfall und untersucht mögliche Spuren.

Was wissen wir heute über den Jahrhundertmord? Noch immer rätseln Historiker, warum geschossen wurde, wer wirklich hinter dem Mord steckte und weshalb 4.600 Ermittlungsakten geheim bleiben – obwohl deren Freigabe gesetzlich für 2017 vorgesehen war. Die Publizisten Markus Kompa und Dirk Pohlmann eint ihre Faszination für Geheimnisse des Kalten Kriegs. Gemeinsam zeichnen sie nach, welches Bild die zu 99 % freigegebenen Akten, seriöse Experten und auch Zeitzeugen, die im Alter ihr Gewissen erleichtert haben, aus der Perspektive des Jahres 2023 zulassen.

Quelle: #JFK60 Podcast

Das mörderische Vermächtnis von Henry Kissinger

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wird, spricht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist und Herausgeber der Snowden-NSA-Leaks Glenn Greenwald ausführlich über das mörderische Vermächtnis des ehemaligen US-Außenministers und Nationalen Sicherheitsberaters Henry Kissinger. Henry Kissinger ist kürzlich verstorben. Aus freigegebenen internen Dokumenten des nationalen Sicherheitsstaates der USA ist nun bekannt, dass er zahlreiche Putsche und Attentate inszenierte und diktatorische Regime in Ländern auf der ganzen Welt unterstützte, um geopolitische und wirtschaftliche Ziele der USA zu erreichen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 1. Dezember 2023 auf YouTube veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ein ehemaliger Verfassungswissenschaftler, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist und der Autor mehrerer Bestseller, darunter No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State (2014) und Securing Democracy: Mein Kampf für Pressefreiheit und Gerechtigkeit in Bolsonaros Brasilien (2021).

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 08.12.2023 Anmerkung CG: Das Transkript dieses Videos ist bei ‘acTVism Munich’ zu finden [LINK]. Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg »„Er war eine Lichtgestalt“ – Wie medialer und politischer Mainstream den Kriegsverbrecher Henry Kissinger in ihren Nachrufen feiern«

SpieckersCorner: Rezession und Arbeitskräftemangel zugleich?

Friederike Spiecker und Stefan Dudey sprechen über die Aussichten für die Wirtschaft in Deutschland und Europa, nachdem die Europäische Zentralbank Schritt für Schritt die Leitzinsen immer mehr erhöht hat. Würgt das die Konjunktur ab?

1:56 Ist der deutsche Arbeitsmarkt nicht eigentlich in einer robusten Verfassung?

2:12 O-Ton Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit

3:52 Deutschland und Europa im Vergleich

4:51 Die EZB verweist aber darauf, dass sie für die Preisentwicklung zuständig ist, nicht für den Arbeitsmarkt

5:39 Stimmt es, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone historisch tief ist?

8:44 Stärkt der Arbeitskräftemangel die Position der Gewerkschaften bei Lohnverhandlungen?

9:33 Verschiedene Bereiche suchen dringend Personal – stimmt das?

10:55 Was tun mit Betrieben, die mit Abwanderung ins Ausland drohen?

13:08 Was ist die reale Gefahr – Fachkräftemangel oder steigende Arbeitslosigkeit?

14:03 Gibt es andere Mittel der Wirtschaftspolitik, sich gegen eine Rezession zu stemmen?

15:28 Ausblick Schuldenbremse

Der Kanal von Friederike Spiecker hat (Stand 8.12.2023) besteht seit 2021 und hat bisher gerade mal 219 Abonnenten. Die Autoren-Kollegin von Heiner Flassbeck verdient wesentlich größere Aufmerksamkeit und Reichweite.

Demo für Frieden | Berlin 25.11.2023 | Sahra #Wagenknecht | Gabriele Krone-Schmalz #B2511

Großdemonstration am 25.11.2023 am Brandenburger Tor. Tausende Menschen demonstrierten in Berlin für Frieden, gegen Krieg und Waffenlieferungen. Die Waffen müssen schweigen, Verhandlungen und Diplomatie sind jetzt das Gebot der Stunde – egal an welchen Konfliktherden derzeit. Als Redner unter anderem dabei: Sahra Wagenknecht und Gabriele Krone-Schmalz. Die Demonstration wurde u.a. von Reiner Braun organisiert.

Quelle: eingeSCHENKt.tv, 28.11.2023 “Damit die Russen nicht nach Berlin kommen müssen” – Friedensdemo in Berlin am 25. November 2023

25.11.2023 Die vor kurzem angekündigte Pflicht, “kriegstüchtig” zu werden stößt nicht bei allen Bürgern auf Begeisterung. Zur Kundgebung “Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen” waren in Berlin bis zu 10.000 Menschen versammelt. Druschba FM sprach mit dem Redner Ekkehard Sieker, Organisator der Kundegebung Rainer Braun und vielen einfachen Protestteilnehmern. Viele sind nach Berlin von weit her eingereist, um ihre Meinung zur Kriegspolitik der Bundesregirung kundzutun. Interessanter Stimmungsfang auf den Straßen vor einer möglichen Protestwelle.

Quelle: Druschba FM, 02.12.2023

STOPPT DEN KRIEG IN UKRAINE UND GAZA – 4. Ansgar Klein

4.11.2023 – Diplomatie statt Waffen und Sanktionen

Quelle: Aachener Report, 15.11.2023

COLLATERAL – Mareike, 41 Jahre

Getriggert durch Angst, getrieben von Solidaritätsaufrufen, überzeugt von der Aussage „wirksam und sicher“ aus berufenen Mündern, unterzogen sich Millionen von Menschen einer Gentherapie, die ihnen als Impfung verkauft wurde. Viele tragen nun massive Schäden davon. Aber sie werden nicht gesehen und nicht gehört. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie in der Öffentlichkeit nicht zu Wort. Nicht nur in der breiten Gesellschaft, auch bei Ärzten, in medizinischen Einrichtungen, an Arbeitsplätzen, im Freundeskreis oder in der Familie glaubt man ihnen oft nicht. Eine transparente Berichterstattung über Folgeschäden der sogenannten Impfung ist dringend erforderlich. Mit einer Reihe von sehr persönlichen, künstlerischen Foto- und Film- Portraits gibt die Gruppe COLLATERAL den Geschädigten und Ungesehenen Stimme und Gesicht.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht […] oder eine Therapeutenvermittlung von fast 900 Therapeuten und zwei Kliniken suchen, finden Sie die Kontaktdaten in der Videobeschreibung.

Quelle: Radio München, 31.10.2023 COLLATERAL Gabi, 56 Jahre

Quelle: Radio München, 21.11.2023