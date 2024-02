Uli Masuth lässt sich nicht kleinkriegen – sehen Sie selbst

Vergangenen Freitag konnten wir das persönlich erleben. Der Kabarettist und Musiker trat in Ettlingen auf, in einem Ersatzraum, den eine Gruppe von wachen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt organisiert hatte. Zuvor war der geplante und zugesagte Raum entzogen worden. Eine Journalistin der Badischen Neuesten Nachrichten hatte sich zu diesem Zweck an die Stadt Ettlingen gewandt. Und die BNN rühmten sich dieser antidemokratischen Tat auch noch:

Gastspielvertrag gelöst

In der Querdenkerszene aktiv: Ettlingen sagt Auftritt von Kabarettist Uli Masuth ab

Mit einem neuerlichen Auftritt in Ettlingen im Februar wird es nix. Warum die Stadt dem Künstler Uli Masuth jetzt absagt.



Was nicht in den großen Strom der gemachten Meinung passt, muss verboten werden. So weit sind wir schon gekommen – bei Uli Masuth wie bei Daniele Ganser.

Im Programm von Uli Masuth gab es nichts, was eine Intervention oder gar ein Verbot rechtfertigt. Schauen Sie selbst. Hier ist die Übersicht der weiteren Auftritte.

Und hier noch ein Blick in die Ersatz-Halle in Ettlingen: