Anmerkung Christian Reimann: Wenn der derzeit immer noch amtierende Bundesgesundheitsminister ergebnisoffen das “akute Problem in der Pflegeversicherung“ untersuchen lassen würde, könnte womöglich als Ergebnis herauskommen, dass es eine Folge der fragwürdigen, von ihm als nebenwirkungsfrei geschwurbelten Corona-Injektionen sein könnte. Glaubt jemand ernsthaft, der aktuelle Pharmalobbyist im Ministersessel sorgt sich urplötzlich um Pflegebedürftige?

Anmerkung Albrecht Müller: Im Kern kann man dem Kommentar von Susanne Gaschke durchaus etwas abgewinnen. Aber interessant und empörend ist, wie die Autorin ihren Kommentar nutzt, um gegen links und links-grün zu polemisieren. Links grün, das ist ein Etikett, das einfach verliehen wird, ohne inhaltliche Klärung und Erläuterung. Es wird im konkreten Fall einfach behauptet, der Protest gegen die Gröler von Sylt sei links-grün. Und es wird behauptet, weite Teile von Politik und Medien hätten ein linkes und grünes Weltbild. Die Herren Scholz und Lindner, und die Damen Baerbock und Faeser haben ein linkes Weltbild!? Da kann man nur noch lachen. In welcher Welt lebt denn Frau Gaschke?

Anmerkung unseres Lesers E.J.: Bemerkenswerte Analyse des politischen Hintergrunds des Hochs der Rechten in Europa (Austeritätspolitik) aus kirchenkritischer Sicht. Auch die Kirche liebt das Geschwurbel, wonach AfD-Wähler die Komplexität der modernen Welt nicht verstehen und sich daher unterkomplexen Lösungen anheimgeben. So wahnsinnig komplex sind die Dinge indes nicht: Der Staat, repräsentiert durch eine staatsfeindliche Politik, hat seine wirtschaftspolitische Verantwortung aufgegeben – was der Markt (das Nichtstun der Politik) nicht richtet, wird nimmermehr. Dass die politische Klasse für dieses Nichtstun fürstlich entlohnt wird, gehört zu den unbestreitbaren Vorteilen der Demokratie, von der die politische Klasse nicht müde wird zu schwärmen.