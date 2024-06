dazu auch: Wir Schlafwandler – oder: „Nachmittag Schwimmschule“ Hat der Westen, hat Deutschland mit der offiziellen Genehmigung an die Ukraine, Russland mit den gelieferten Waffensystemen auch in der Tiefe seines Territoriums zu attackieren, den Rubikon überschritten? Der Alltag jedenfalls läuft ungerührt weiter. – Wie im Sommer 1914. Quelle: Globalbridge

dazu auch: „Mannheim ist ungleich schlimmer als Sylt – aber das scheinen nicht alle zu erkennen“, mahnt Kubicki Den tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim findet FDP-Vize Wolfgang Kubicki deutlich gravierender als das rassistische Gegröle in einer Sylter Bar – „aber das scheinen nicht alle zu erkennen“, sagt er. Die Politik müsse nach seinen Worten wahrnehmen, dass die größte Bedrohung vom Islamismus ausgehe. Quelle: Welt Online

dazu auch: Trotz Fachkräftemangel

Immer mehr Unternehmen befristen Arbeitsverträge ohne Sachgrund

Der Anteil von sachgrundlosen Befristungen an allen befristeten Arbeitsverträgen ist 2023 gestiegen – und das trotz des massiven Fachkräftemangels in Deutschland. Beschäftigte brauchen Sicherheit, mahnt eine Linken-Politikerin.

Der Anteil der befristeten Arbeitsverträge ohne bestimmten Sachgrund an allen Befristungen ist einem Medienbericht zufolge gestiegen. Das berichtet die „Rheinische Post “ (Freitagsausgabe) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums. Die Antwort geht auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl (51) zurück. Dem Bericht zufolge hatten sachgrundlose Befristungen 2023 einen Anteil von 56,5 Prozent an allen befristeten Arbeitsverträgen gehabt. Im Jahr 2021 war der Wert demnach mit 55,7 Prozent etwas geringer.

Quelle: Manager Magazin