Anmerkung unserer Leserin S.B.: Ein Gericht, das für Kriegsverbrechen zuständig ist, gibt einem Staat quasi einen Freibrief Kriegsverbrechen zu begehen? In einem Krieg begehen alle Seiten Kriegsverbrechen, das liegt in der Natur des Krieges. Die Sorge wächst, dass es doch noch zu einem A-Krieg kommen kann, zu einem Weltkrieg oder zu einem atomaren Inferno wenn ein AKW hochgeht. Ich fühle mich hier von meiner Regierung absolut im Stich gelassen, denn sie tut nichts, um diese Möglichkeiten zu verhindern. Nein, ganz im Gegenteil, es wird weiter an der Eskalationsspirale gedreht. Wehe uns, wenn ein Rückschlag kommt, weil Moskau und St. Petersburg mit unseren Waffen angegriffen werden. Ich kann Oskar Lafontaine nur beipflichten, wenn er des Öfteren äußert, dass die Ukraine uns alle in einen Krieg ziehen will.