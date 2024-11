Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Goldbrunner: NATO- und Bundeswehr-Soldaten waren heimlich seit Frühsommer 2024 in der Ukraine – angeblich ohne Wissen der Regierung. Die „Praxis“ solle laut ‘Business Insider’ Mitte September von Pistorius gestoppt worden sein: zu heikel für die Bundesregierung. Deutschland also jetzt endgültig doch Kriegspartei? Wie kann es sein, dass ein Verteidigungsminister nicht wusste, wo sich „seine“ Bundeswehr-Soldaten befinden? Wieso haben die Bundesbürger als Souverän von der Regierung nicht einmal im Nachhinein über die Entsendung und den Stopp erfahren? Diese für die Bundesrepublik existenziell gefährliche Geheimnistuerei der NATO müsste eigentlich nun einen sofortigen Austritt aus der NATO nach sich ziehen. Olaf Scholz hatte im Frühjahr doch klar versprochen, Deutschland werde auf keinen Fall (wie von Macron vorgeschlagen) Soldaten in die Ukraine entsenden. Der Kanzler hatte völlig zu Recht massive Bedenken wegen der Eskalationsgefahr.