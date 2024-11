dazu auch: Weitere 200.000 Ukrainer sind im dritten Quartal aus dem Land geflohen Nach Berichten befinden sich die ukrainischen Truppen in Auflösung, viele Soldaten würden sich unerlaubt von der Front entfernen. Sie werden nicht bestraft, um die Lage nicht noch weiter zu verschlimmern. Und der Exodus aus der Ukraine setzt sich wegen der schlechten Aussichten, der Mobilisierung und der immer schwierigeren Stromversorgung in weiten Teilen fort. Jeden Tag werden ukrainische Männer, die aus dem Land fliehen und der Einziehung zum Kriegsdienst wollen, und Fluchthelfer festgenommen. Quelle: Overton Magazin

Anmerkung Christian Reimann: Der Wahnsinn wird fortgesetzt. Offensichtlich will Herr Merz den Krieg, wenn er immer noch mobil macht und mit Taurus militärische Ziele in Russland treffen möchte.

Anmerkung unseres Lesers P.S.: Das ist also der wahrscheinliche neue Kanzler. Da kann einem nur angst und bange werden. Nach jeder Wahl kommt offenbar alles immer noch schlimmer. Dieser Sofa-General, der sich nebenbei noch als militärisch völlig kenntnisfrei outet, will also Vabanque spielen und den direkten Kriegseintritt riskieren? Hat Maerz Putin nicht richtig zugehört, glaubt er wirklich, dass der russische Präsident ausgerechnet gegenüber einem deutschen Kanzler einknickt? Hält sich Herr Merz für so bedeutend, dass er einer Atommacht mal locker per Ultimatum ein paar Vorschriften machen kann? Wieder ein deutscher Politiker, der vom Größenwahn befallen ist? Für die Wahl gilt leider, wer CDU/CSU wählt, wählt den Krieg – so wie bei SPD, FDP und Grünen auch.