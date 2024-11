dazu auch: Einmal mehr lassen wir den US-Beobachter Oliver Boyd-Barrett zu Wort kommen So irrwitzig es klingen mag: Manchmal sind Kommentare aus den USA deutlich realistischer als die Kommentare unserer Schreibtisch-Schreiberlinge in den Mainstream-Medien. Zu den gut informierten Kommentatoren in den USA gehört Oliver Boyd-Barrett. Wer ihn regelmäßig lesen will, muss dafür eine Kleinigkeit bezahlen – Globalbridge.ch tut das –, aber als Ausnahme dürfen wir auch wieder einmal einen Text übernehmen und übersetzen. Auch diesmal ist Oliver Boyd-Barrett durchaus US-selbstkritisch, er macht zum Beispiel deutlich darauf aufmerksam, dass die NATO im Ukraine-Krieg bereits signifikant involviert ist. Quelle: Globalbridge

dazu: Baerbock unbeeindruckt von Russlands neuer Atomwaffendoktrin Außenministerin Annalena Baerbock hat sich unbeeindruckt von Russlands geänderter Atomwaffendoktrin gezeigt. Putin spiele mit der Angst, dies sei seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder deutlich geworden, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mehrerer europäischer Außenminister in Warschau. “Wir lassen uns nicht einschüchtern, egal, was immer wieder Neues herumposaunt wird.” Sie antwortete auf die Frage, was die Bundesregierung von den Änderungen in Russlands Atomwaffendoktrin halte. Quelle: ZDF

dazu auch: Jahrzehnte war ich Grünen-Wählerin. Ich werde diese Partei nie wieder wählen

Keine Idee, und sei sie noch so vernünftig, kommt bei den Menschen an, wenn sie im Gewand des Oberlehrers daherkommt. Die Grünen begreifen das nicht.

Am Wochenende hat sich Habeck auf dem Parteitag zum Kanzlerkandidaten küren lassen, auch wenn er das Wort nicht in den Mund nimmt. Er will “Kandidat für die Menschen in Deutschland” sein. Kurz zuvor ließ er ein Video drehen, das ihn am Küchentisch zeigt. Am Handgelenk trägt er ein Teenie-Armbändchen. Treuherzig blickt er in die Kamera, summt ein Liedchen, kündigt an, dass er mit den Menschen reden will, auch bei ihnen zu Hause, am Küchentisch, wenn sie möchten. Bei mir braucht er nicht zu klingeln. Zu spät. Ich gehörte mal zur Grünen-Stammwählerschaft, habe Jahrzehnte Grüne gewählt. Nun ist Schluss.

Quelle: stern

und: Robert der Grüne im Größenwahn

Quelle: NachDenkSeiten