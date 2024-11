dazu auch: Wenn der Spiegel über Russlands geänderte Nukleardoktrin berichtet

Nur Stunden nach diesem Angriff hat Russland seine neue Nukleardoktrin veröffentlicht und Kremlsprecher Peskow hat dazu erklärt, der veröffentlichte Text sollte sowohl im In- als auch im Ausland eingehend analysiert werden. Diesem Hinweis schlossen sich im Laufe des Tages auch andere führende russische Politiker inklusive des russischen Außenministers Lawrow an.

Kein Wunder, denn in der neuen Nukleardoktrin heißt es unter anderem ganz klar, dass eine nukleare Antwort im Falle einer kritischen Bedrohung der Souveränität Russlands auch durch konventionelle Waffen, beispielsweise im Falle eines massiven Starts von Militärflugzeugen, Marschflugkörpern, Drohnen und anderen Flugzeugen und deren Überschreiten der russischen Grenze möglich ist. Die Frage ist nun, was mit der Formulierung eines „massiven Starts“ gemeint ist, aber theoretisch könnte der Angriff auf Brjansk mit sechs ATACMS-Raketen bereits unter diese Definition fallen. (…)

Tatsächlich aber steht Europa nach dem Beschuss von Brjansk mit ATACMS-Raketen nun so dicht an einem (Atom-)Krieg, wie wohl noch nie in der Geschichte. Interessant ist, wie der Spiegel seine Leser davon ablenkt. (…)

Würden die Menschen verstehen, wie die Lage tatsächlich ist, könnte es im Westen zu Protesten gegen diese gefährliche Politik kommen. Die Aufgabe der westlichen Medien ist es, genau das zu verhindern.

Quelle: Anti-Spiegel

Medienberichte: Washington liefert nun auch Antipersonenminen an die Ukraine

Der US-Sender CNN, wie auch die Washington Post (Bezahlschranke) berufen sich in ihren Artikeln auf Aussagen von “zwei US-Beamten”, laut denen die Biden-Administration zum ersten Mal die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt hat. Der CNN-Artikel bezeichnet den Vorgang als “einen weiteren wichtigen Politikwechsel” Washingtons. Die Entscheidung erfolgt nur wenige Tage, nachdem Washington mit seinem Okay an Kiew, ab sofort auch US-Langstreckenraketen auf Ziele in Russland abfeuern zu dürfen, strategisch anscheinend einen konfrontativen Kurs im Ukraine-Krieg erzwingen will.

Die CNN-Redaktion erklärt seinen Lesern, dass die taktische Entscheidung eine Änderung darstelle, “die erst nach monatelangem Lobbying aus Kiew erfolgte”. Erneut erfolgen damit zuerst Medienberichte, vor offiziellen Bestätigungen oder Korrekturen aus dem Weißen Haus, wie auch zuvor bereits zum Thema der genehmigten ATACMS-Angriffsoption für Kiew.

Der CNN-Artikel verweist dabei auf die jüngste offensichtliche Eskalationsstrategie seitens Washingtons, vor dem präsidialen Wechsel zu Donald Trump im Januar.

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Demnach darf die Ukraine die Minen gar nicht einsetzen, weil sie die sogenannte Ottawa-Konvention von 1999 im Jahr 2005 ratifiziert hat. Das scheint jedoch sowohl für das Regime in Kiew als auch für die USA nicht bedeutsam zu sein.