Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung der Redaktion: Beim Zeitcode 59 MIN 20 SEK im Video haben wir versehentlich vergessen, die Frage zu vertonen. Die Frage lautet: „Können Sie zunächst etwas zu der so genannten langjährigen Ein-China-Politik der Vereinigten Staaten sagen und dann näher erläutern, warum die USA so engagiert sind, Taiwan zu schützen, ein Land, das 11.481 km von den USA entfernt ist, selbst wenn es eine Atommacht wie China provoziert?“

ÜBER LAWRENCE WILKERSON: Lawrence Wilkerson ist derzeit Senior Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und war zuvor Distinguished Adjunct Professor of Government and Public Policy am College of Williams and Mary. Lawrence Wilkerson war zuletzt Stabschef von Außenminister Colin Powell (2002-05), stellvertretender Direktor des Stabs für politische Planung des Außenministeriums unter der Leitung von Botschafter Richard N. Haass und Mitglied dieses Stabs, zuständig für Ostasien und den Pazifik, politisch-militärische und legislative Angelegenheiten (2001-02). Vor seiner Tätigkeit im Außenministerium diente Wilkerson 31 Jahre lang in der U.S. Army. Während dieser Zeit war er Mitglied der Fakultät des U.S. Naval War College (1987 bis 1989), Sonderassistent von General Powell, als dieser Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war (1989-93), und Direktor und stellvertretender Direktor des U.S. Marine Corps War College in Quantico, Virginia (1993-97). Wilkerson schied 1997 als Oberst aus dem aktiven Dienst aus und begann seine Arbeit als Berater von General Powell. Er hat außerdem im Rahmen des Honors Program an der George Washington University nationale Sicherheitsfragen unterrichtet. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die erste Regierung von George W. Bush.

Interviewthemen: 0:00 Einführung 1:42 Krieg in Syrien 13:20 Ukraine-Krieg 36:52 Waffenstillstand zwischen Israel und Hisbollah 45:01 Haftbefehle des IStGH gegen Netanjahu 57:39 China und Taiwan

Quelle: acTVism Munich, 08.12.2024 (Engl. Original vom 6.12.24)