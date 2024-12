Videohinweise am Samstag

Interessieren sich die USA wirklich für die Unterdrückung in Syrien?

In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, befasst sich der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald mit der Darstellung des Sturzes von Baschar al-Assad in Syrien in den westlichen Medien. Er thematisiert die emotionale Narrative rund um Assads Sturz und betont den Mangel an kritischer Analyse in Bezug auf die ausländischen Interventionen, die den Konflikt geprägt haben, sowie die möglichen Folgen für die künftige Stabilität und den wirtschaftlichen Wiederaufbau Syriens.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 10. Dezember 2024 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

Quelle: acTVism Munich, 13.12.2024

Syriens Mohammad al-Jolani: Terrorist oder „edler Rebell“?

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal veröffentlicht wird, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald, wie Mohammad al-Jolani, der Anführer des Al-Qaida-Ablegers in Syrien, bekannt als Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS), in den US-Medien und von der US-Regierung dargestellt wird. Er verweist auf historische Parallelen, wie die USA in den 70er und 80er Jahren die Mudschaheddin in Afghanistan unterstützten, aus denen später Al-Qaida hervorging, und wie sie nun Jolanis Gruppe, die Organisation zur Befreiung der Levante (HTS), unterstützen, um geopolitische Ziele zu erreichen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und auf dem Glenn Greenwald YouTube Kanal am 10. Dezember 2024 veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

Quelle: acTVism Munich, 12.12.2024

The shameless rebranding of AQ’s man in Syria

The Grayzone’s Max Blumenthal and Aaron Mate on the rebranding of Mohammad Al-Jolani, a former deputy head of ISIS and founder of the Syrian branch of Al Qaeda, who now controls the putschist government in Damascus.

Quelle: The Grayzone, 12.12.2024