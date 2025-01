dazu: Die Herrschaft der Dummen

Deutschland wurde auf vielen Gebieten in den letzten Jahren unter Wert regiert. Wenn das Land eine Zukunft haben soll, müssen wir jetzt entschlossen umsteuern.

In echten Demokratien sollte die Frage sein: Was will das Volk? Doch unsere Landsleute sind nach Jahren konsequenter Umerziehung so weit, dass sie nur noch ängstlich fragen, was sie noch dürfen. Ihre Fantasie reicht kaum weiter als zu der Frage, welcher der uns kredenzten Kandidaten und welche Partei das „kleinere Übel“ sein könnten. Schon das Nicht-Stattfinden eines dritten Weltkriegs im neuen Jahr 2025 würde als Erfolg verbucht — oder finanziell irgendwie über die Runden zu kommen, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Vorzuwerfen ist der Bevölkerung nicht, dass eine Machtelite sie aus durchsichtigen Gründen für dumm zu verkaufen versucht — schlimm ist vielmehr, dass viele zufrieden und selbstzufrieden in Bewusstseinsdunkelheit verharren, ohne nach einem Ausweg zu suchen. Wenn es nicht gelingt, eine Wende zum Besseren einzuleiten, werden wir uns zum nächsten Jahreswechsel in einem noch größeren Desaster wiederfinden.

Quelle: Manova

dazu auch: „Langsamer Niedergang“: Experten fällen ein knallhartes Urteil über Deutschland

Der deutsche Abwärtspfad droht laut Bloomberg unumkehrbar zu werden. Die Wirtschaft hat seit 2019 fünf Prozent Wachstum verloren, Haushalte werden nur ärmer.

Das Wirtschaftsteam des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Bloomberg, Bloomberg Economics, hat im Dezember eine ernüchternde Bilanz der deutschen Wirtschaft in den letzten fünf Jahren gezogen. Der Grundtenor: Deutschland erreiche gerade einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gebe. Wirtschaftsführer wüssten es, die Menschen im Land spürten es – doch die Politik habe bislang keine Antworten geliefert.

„Das hat die größte Volkswirtschaft Europas auf einen Abwärtspfad gebracht, der droht, unumkehrbar zu werden“, heißt es in einem längeren Bericht. Nach fünf Jahren Stagnation sei die deutsche Wirtschaft nun fünf Prozent kleiner, als sie wäre, wenn der Wachstumstrend vor der Pandemie beibehalten worden wäre.

Quelle: Berliner Zeitung

und: Endspiel global: Treibt Deutschland der blinde Gehorsam in den Untergang?

Deutschland wird sich entscheiden müssen – zwischen blindem Gehorsam oder einer mutigen Wirtschaftspolitik im Interesse der eigenen Bevölkerung. […]

Während sich ein Teil der Welt über seinen eklatanten Bruch des Völkerrechts völlig zu Recht empört, können andere ungehindert ihrerseits die Grenzen verschieben: Israel und die Türkei sind, unterstützt vom Westen, in Syrien eingefallen, einem Land, das bis vor wenigen Wochen noch als souveräner Staat galt. Amerikaner bombardieren wie selbstverständlich den Jemen, darüber finden sich kaum noch Berichte in den Medien. Regime-change-Operationen und ausländische Einflussnahmen wie in Georgien, Armenien, Moldau oder Rumänien nehmen sich da schon fast als Bagatellen aus.

Quelle: Berliner Zeitung