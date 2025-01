Corona: An ihren Zitaten sollt ihr sie erkennen – Teil 6

Eine umfangreiche Sammlung an öffentlich getätigten Aussagen aus der Zeit der Corona-Politik hat Svenja Maren Wilke als Chronik und als Zeitdokument zusammengestellt. Es finden sich dort Standpunkte sowohl von Unterstützern als auch von Kritikern der unangemessenen Politik. Wir veröffentlichen immer samstags Auszüge aus diesen Sammlungen. Weiter geht es heute mit chronologisch geordneten Zitaten aus der Zeit von Anfang November 2021 bis Ende November 2021. Von Redaktion.

„Es ist falsch, über Unsinn zu berichten und Verblendeten das Wort zu erteilen. Wir haben das journalistisch die ganze Zeit gemacht und damit riesigen Schaden angerichtet. […] Wir haben zur Klimakrise so lange die andere Seite eingeladen, irgendwelche abgedrehten Klimawandelskeptiker, die den Eindruck erwecken wollten, auch sie hätten eine wissenschaftliche Grundlage. […] Bei der Coronakrise haben wir wieder den gleichen Quatsch gemacht. […] Auch da saßen in den Talkshows Leute, die wissenschaftliche Evidenz nicht anerkannt haben. Immer mit dem Argument, man müsse ja auch die andere Seite hören. Ich werde nicht müde zu sagen: Wenn die andere Seite vollständiger Quatsch ist, dann dürfen wir unsere Zeit nicht damit verschwenden, ihnen zuzuhören.“

Dirk Steffens, Journalist und Moderator, teleschau – Interview, 6. November 2021

„Wie kann ich heute in diesem wiedervereinigten Deutschland leben mit all den fatalen Unglücksidioten? Sie verachten Demokratie im Namen der Demokratie, die Freiheit im Namen der Freiheit. Und ihr Maulheldentum kostet sie in der Freiheit überhaupt nichts. Die diffamieren Deutschland als eine Merkel-Diktatur! Und schimpfen uns eine “DDR 2.0” mit dem Meinungsmonopol einer Lügenpresse. Das macht mich kaputt! Ich krepier’ an diesen Kanaillen. […] Sie sind klügelnde Klugscheißer, die unsere Demokratie im wiedervereinigten Vaterland jetzt eine Diktatur nennen. […] [Sie] sind junge Esel oder alte Schweinehunde.“

Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker, WELT – Interview, 7. November 2021

„Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren.“

Frank Ulrich Montgomery, Radiologe und Ärztefunktionär (von 2019-2023 Vorsitzender des Weltärztebundes), ARD – Anne Will, 07. November 2021

„Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Joshua Kimmich, wenn er sich jetzt impft, durch den öffentlichen Druck umgefallen ist. Das muss er gar nicht sein. Du bist dann – finde ich – ein top Junge, ein top Mensch, ein Held, wenn du es jetzt trotzdem machen lässt. Auch wenn der ein oder andere jetzt schreibt: „Ach, jetzt ist er ja doch umgefallen.“ Gerade dann hast du Rückgrat, wenn du dich dann doch impfen lässt. […] Ich finde, das ist ein absolutes Muss und auch aus Solidarität – das wird ja oft benutzt dieses Wort – sollte man sich impfen lassen. Das ist meine feste Überzeugung. […] Wir haben in unserem Kader, in unserem Betreuerbereich, eine 100-Prozent-Quote. Da waren auch zu Beginn nicht alle happy, haben auch nachgefragt. Da muss man halt versuchen, mit Argumenten junge Menschen zu überzeugen, dass es richtig ist, sich impfen zu lassen.“

Rudi Völler, Fußball-Funktionär, ehem. -Spieler und -Trainer, Bild TV – Die Lage der Liga, Zeit-online, 7. November 2021

„Empörend, wie Menschen gemobbt werden, die sich nicht impfen lassen wollen. [Sie werden] diskriminiert und diffamiert. Es ist ihr gutes Recht, sich nicht impfen zu lassen! […] Solche Attacken auf die Meinungsfreiheit sind die wahre Gefährdung. – Wer anders denkt, soll nicht mehr auftreten dürfen. Diese Tendenz ist schon länger zu beobachten. Maulkörbe und Berufsverbot zerstören unsere Demokratie.“

Helmut Markwort, Journalist, Medienunternehmer und Politiker, Focus – Helmut Markworts Tagebuch, 8. November 2021

„Wir haben 15 Millionen Leute, die eigentlich hätten geimpft sein können und die geimpft sein müssten. Machen wir mal eine konservative Schätzung. Wir haben die gleiche Impfquote wie England, und wir haben aber nicht diese hohe Zahl von natürlich Infizierten. Wir hatten deswegen glücklicherweise auch nicht diese hohe Zahl von Verstorbenen. Wir hatten immerhin 100.000 Verstorbene. In England ist die Zahl der Verstorbenen jetzt, wo sich eine endemische Zeit andeutet, doppelt so hoch. Das würde ja, ganz einfach gedacht, bedeuten, dass wir auch noch mal die gleiche Zahl von Toten akzeptieren müssten. […] Das heißt, wir müssen alles Politische tun, was möglich ist. Vielleicht auch Dinge, die man im Moment noch für unmöglich hält, um die Impfquote in der Bevölkerung zu steigern, allen voran bei den Alten. […] Wir müssen uns aber ein wirkliches ideelles Ziel setzen. Das heißt, eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung.“

Christian Drosten, Virologe, NDR Info – Coronavirus-Update Podcast, 9. November 2021

„Ich könnte nicht vorschreiben, dass die jüngeren Kinder geimpft werden sollen. Ich möchte noch mehr Informationen dazu haben, aber ich könnte noch keine [Covid-19-]Impfung für Kinder (fünf bis elf Jahre) vorschreiben, nein. […] Glaube ich, dass es irgendeine Art von Betrug oder Verschwörungstheorie gibt? Nein, auf keinen Fall. Nein. […] Wir müssen alle von diesem Narrativ wegkommen. Es gibt keine Verschwörungstheorie zu den Impfstoffen.“

Matthew McConaughey, Schauspieler (USA), New York Times – DealBook Summit, 9. November 2021

„[Die 2-G-Regelung ist] keine medizinische, sondern eine rein pädagogische Maßnahme, um nicht zu sagen: schwarze Pädagogik. Dass Geimpfte das Virus genauso verbreiten wie Nicht-Geimpfte, ist empirisch erwiesen. Ich halte 2-G schlichtweg für unmoralisch und menschlich verwerflich, denn der Ausschluss von vollkommen unbescholtenen und gesunden Menschen aus dem gesellschaftlichen, öffentlichen Leben ist definitiv inakzeptabel. Wenn der allgemeine Gleichheitsgrundsatz nicht mehr gilt, wir also nicht mehr alle gleich an Würde und Rechten sind, sondern uns dafür erst “qualifizieren” müssen, dann leben wir nicht mehr in einer Demokratie.“

Nina Proll, Schauspielerin und Sängerin (Österreich), APA – Interview, 9. November 2021

„Freunde, Römerinnen, Sonstige! Die Campingplatzleitung informiert! 1G, 2G, 3G, 5G 17, 8G – da man bei jeder Regelung immer irgendwie mehrere Menschen aus der Halle schubst, müssen wir die Konzerte in siehe unten leider noch einmal verschieben. Falls aber im nächsten Jahr immer noch keine uneingeschränkte Bühnensause möglich sein sollte, dann gelobe ich – der BundesOlaf und Zentralschubert –, bei jedem Karteninhaber persönlich zum Auftritt ins Haus zu kommen. Achtung – nur bis dritter Stock! Euer Olaf“

Olaf Schubert, Komiker, Facebook, 09. November 2021

„Montgomery hat recht: Es ist die „Tyrannei der Ungeimpften“! Die Impfgegner nehmen uns allen die Freiheit. Man kann seinen Beruf nicht so ausüben, wie man es will. Es kostet ein Heidengeld. Ich bin es einfach satt. Ich will eine Impfpflicht für alle, sonst gibt es Mord und Totschlag. […] Man darf Impfgegner sein, ich bin da sehr tolerant – nur: Im Moment geht das halt nicht. Das ist wie Segelfliegen: Ein tolles Hobby, aber wenn jetzt die Zahlen steigen, Windstärke acht, dann kann man das Hobby nicht ausführen. Die müssen sich impfen lassen, und danach können sie wieder Impfgegner sein. Die sollen sich nicht so anstellen. […] Die Impfung ist das, was uns rettet. Das ist das, was wir haben, um aus diesem Mist rauszukommen. Es gibt ein paar Millionen Leute, die machen da nicht mit. Das ist pubertäres Verhalten. Ich erwarte da einfach einen Staat, der auch mal stark ist.“

Jürgen Becker, Kabarettist, ARD – maischberger. die woche, 10. November 2021

„Ich glaube, die Welle wird katastrophal werden. Die Delta-Variante ist sechsmal so ansteckend. Wenn ich ein Drittel Ungeimpfte habe, dann erwischt es dieses Drittel ganz, ganz hart. Ultrahart! […] Wir sehen dramatische Umstände, und da ist noch kein Ende in Sicht. Wir sind in einer absoluten Notlage!“

Karl Lauterbach, Politiker (seit Ende 2021 Gesundheitsminister der BRD), ARD – maischberger, die woche, 10. November 2021

„Die Leute, die je nach Intensität ihrer Gegnerschaft nicht mit dem Strom schwimmen wollen, sich auf keinen Fall der Mehrheitsmeinung beugen möchten oder gar gegen eine »Impfdiktatur« kämpfen: Willkommen im weinerlichen Wellness-Widerstand. Wo man sich jammernd, aber heroisch auflehnt gegen eine eingebildete »grundlose Unterdrückung«.“

Sascha Lobo, Journalist und Autor, Spiegel – Kolumne, 10. November 2021

„Wir brauchen einen Lockdown für Ungeimpfte. Auch wenn das einer Impfpflicht gleichkommt. Die Inzidenzen explodieren und die Politik schaut im Moment nur zu. Viele Kliniken sind an der Belastungsgrenze und haben keine freien Intensivbetten mehr. So hat die Charité wegen zu vieler Corona-Patienten alle planbaren Operationen abgesagt. Wir stehen vor einer Katastrophe. Die Regierung (ob noch alt oder schon neu) muss handeln, sonst überrollt uns die vierte Welle. Aus der Grafik geht hervor, dass es vorrangig die Ungeimpften sind, die die Krankenhausbetten belegen. Sie überfordern das Gesundheitssystem. […] Es braucht 2G. In Restaurants, in Kinos, in Flugzeugen, in Stadien – überall, flächendeckend und zwar schnell! Nur so können wir das Virus endgültig besiegen.“

Carsten Maschmeyer, Unternehmer, Instagram, 10. November 2021

„Mein persönlicher Geduldsfaden mit Menschen, die sich in dieser Lage gegen eine Impfung entscheiden, ist mittlerweile gerissen. […] Stellt euch darauf ein, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dass ihr an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nicht teilhaben könnt. […] Es gibt kein vernünftiges Argument gegen die Impfung.“

Daniel Günther, Politiker (seit 2017 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein), Pressekonferenz, [Zeitstempel: 10:04], 11. November 2021

„Diese ganze Idee – diese wahnhafte, böse Vorstellung, dass man tun kann, was man will, und der Rest der Welt sei verdammt – ist wirklich schrecklich. Man muss diese Leute identifizieren und sie ans Licht der Öffentlichkeit bringen, damit man weiß, wer sie sind. […] Wenn du bereit bist, ungeimpft unter uns zu wandeln, bist du ein Feind. […] Für diejenigen, die nicht glauben, dass dies real ist: Über fünf Millionen Menschen sind an Covid gestorben. Ich weiß, es gibt Leute von der “Flat Earth Society” und Leute, die an alles Mögliche glauben und sagen, sie seien gestorben, weil sie fett waren oder weil sie geraucht haben. Nein, Bitch – sie sind gestorben, weil sie Covid bekommen haben. Und es gibt immer noch eine Menge Leute, die das nicht glauben. Man muss herausfinden, wer diese Leute sind.“

Gene Simmons, Musiker (KISS) (USA), TalkShopLive – Interview, 11. November 2021

„Können wir den Arschgeigen, die sich seit Monaten in einer Diktatur wähnen, nicht endlich den Gefallen tun? Ich fordere hiermit eine umfassende IMPF-PFLICHT für alle freiwillig Ungeimpften. Das Ganze am besten ab jetzt und vor allem ohne weitere Diskussionen mit Leuten, deren Hirn so dermaßen runtergewirtschaftet ist, dass sich jede gutgemeinte Argumentationsführung sowieso in Luft auflöst. Es ist die vielzitierte Tyrannei der Ungeimpften. Die Zahlen sprechen eine klare und unmissverständliche Sprache, die man einfach nur verstehen muss. Ihr – zur Verantwortung und Solidarität unfähigen – Möchtegern-Freiheitskämpfer seid diejenigen, die dieser Freiheit im Weg stehen. Und ihr schnallt es nicht. Und ja – ihr tragt deshalb einen Großteil der Verantwortung für das, was gerade passiert. […] Mit Verlaub: IHR KOTZT MICH AN! Und manchmal, da gibt es in mir in der Reflexebene so einen fiesen, kaum wahrnehmbaren Impuls, jedem Einzelnen von Euch gepflegt die Fresse polieren zu wollen. Aber nur manchmal. Überwiegend bin ich einfach erschüttert und ernüchtert, angesichts dieser unfassbar verantwortungslosen Dämlichkeit.“

Björn Both, Musiker (Santiano), Facebook, 12. November 2021

„Die vierte Welle trifft unser Land hart. Und sie trifft uns härter, als sie uns treffen müsste. […] Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle. Wie groß das Leid ist, das sehen wir gerade auf vielen Intensivstationen. Es sind vor allem Ungeimpfte, die dort um ihr Leben kämpfen. Ich frage mich: Was muss eigentlich noch geschehen, um die Zögernden zu überzeugen?“

Frank-Walter Steinmeier, Politiker (seit 2017 Bundespräsident der BRD), Pressetermin anlässlich seiner dritten Covid-19-Impfung, 12. November 2021

„Wir vertrauen doch sonst auch der Wissenschaft. […] Warum gerade jetzt nicht? Ich versteh‘s nicht! Langsam werd’ ich auch schon sauer. Alles geht wieder zu, weil wir nicht solidarisch sind! Denkt doch auch mal an die Kinder, die wir noch nicht schützen können!!! Lasst Euch impfen! Bei jeder Reise nach Thailand und Co. haut man sich auch alles rein, womöglich ohne darüber nachzudenken. Ein Impfstoff wie Pfizer ist nach 3 Wochen abgebaut, also wovon reden wir?????“

Katharina Straßer, Schauspielerin und Moderatorin (Österreich), Facebook, 12. November 2021

„Letztlich muss die Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht, jeder selbst treffen. […] Ich finde, wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen. [Ungeimpfte sind] Überträger und Gefährder.“

Peter Maffay, Musiker, Berliner Zeitung – Interview, 13. November 2021

„Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, aber ich finde das ein bisschen egoistisch. Wir haben viel gelitten. Wir kennen die Auswirkungen von Impfstoffen nicht zu 100 Prozent, aber wir müssen den Ärzten vertrauen… Wir wissen, welche Auswirkungen das Virus hat, wenn wir nicht geimpft sind. Es scheint, dass wir [in Spanien] heute das Land sind, das am wenigsten von dem Virus betroffen ist. Und ich denke, das liegt daran, dass bei uns ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist.“

Rafael Nadal, Tennisspieler (Spanien), Marca – Interview, 13. November 2021

„Hallo, ich bin Sebastian Krumbiegel, bin Musiker und habe seit über zwei Jahren nicht mehr mit meiner Band auf der Bühne gestanden. Ich bin doppelt geimpft. #Wissenschaft und #Solidarität sind der Weg aus der Pandemie. Deshalb: Lasst Euch impfen! #allesindenArm“

Sebastian Krumbiegel, Musiker (Die Prinzen), X (vormals Twitter), #allesindenArm Kampagne, 14. November 2021

„Ganz rational betrachtet ist eine Impfpflicht sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Denn der Sicherheitsgurt schützt ja nur mich selbst. […] Leider stecken wir ja nicht nur Leute an, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, sondern auch Geimpfte (weil der Impfschutz halt nicht 100 Prozent ist) oder Kinder, die noch auf die Zulassung des Impfstoffs warten. […] Die Risiken einer Impfung stehen in keinem Verhältnis zu den Risiken einer Coronainfektion. Wer also Angst vor eventuellen sehr seltenen Nebenwirkungen einer Impfung hat, müsste sich konsequenterweise vor Angst schreiend in die Hose machen vor einer Coronainfektion, die man, wie gesagt, auf jeden Fall bekommt – wenn man nicht geimpft ist. Es ist so wie Angst zu haben, dass man sich beim Anschnallen im Auto den Finger einklemmen könnte, oder dass der Sicherheitsgurt bei ‘nem Unfall das Schlüsselbein bricht, aber keine Angst zu haben, unangeschnallt aus dem Auto zu fliegen und zu sterben.“

Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin, maiLab – Impfpflicht ist OK (YouTube-Video), [Zeitstempel: 02:51; 06:50], 14. November 2021

„Liebe Regierung, ich weiß, ihr habt versprochen, es gibt keine Impfpflicht, und ja, Wort brechen ist scheiße – aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation NICHT euer Wort zu brechen. […] Die Gräben sind doch schon da. Unter anderem, weil Menschen wegen Desinformation keine Fakten mehr erkennen. Unter anderem, weil manche Menschen ein “faires Freiheitsverständnis” haben, das nichts anderes ist als purer Egoismus. Und die zum Glück noch vernünftige Mehrheit dieser Bevölkerung wird momentan an die Grenzen ihrer Fähigkeit zu Empathie und Solidarität gebracht. Denn Geimpfte müssen sich gerade einschränken wegen Menschen, die die Impfung und damit Fakten ablehnen. […] Die Spaltung entsteht doch nicht durch eine Impfpflicht, sondern durch die Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte.“

Mai Thi Nguyen-Kim, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin, maiLab – Impfpflicht ist OK (YouTube-Video), [Zeitstempel: 11:22], 14. November 2021

„Hallo, ich bin Torsten Sträter. Komiker. Ich bin geimpft. Drei Mal. Und ich hab ne Nadel-Phobie, ihr Affen.“

Torsten Sträter, Komiker, X (vormals Twitter), #allesindenArm Kampagne, 14. November 2021

„Ganz ehrlich: Müsste ich einen Film drehen mit jemandem, der sich nicht impfen lassen möchte, würde ich das nicht tun. Ich sehe nicht ein, warum ich mich und meine Liebsten einem Risiko aussetzen soll, weil jemand beschließt, sich der Impfung zu verweigern. Ich würde mich dabei einfach nicht wohlfühlen.“

Natalia Wörner, Schauspielerin, Bild am Sonntag – Interview, 14. November 2021

„Es mag in unserem Land gerade um viel gehen, aber sicher nicht um die Gesundheit und das Wohl der Österreicher:innen und der in Österreich lebenden Menschen – und das inmitten der größten Gesundheitskrise. Spaltung, Hetze, Diskriminierung – das sind die Regierungsgebote der Stunde. Ich schäme mich zutiefst für unser Land und bin als Österreicher zornig, traurig und (ver-)fassungslos zugleich. […] Die Art des Diskurses innerhalb der Politik, die Wortwahl, die Inkongruenz, die Geringschätzung, die mich als mündigen Bürger und Steuerzahler erreicht, irritieren mich zutiefst und würden wohl jedes Unternehmen in der Privatwirtschaft umgehend in den Ruin treiben. Als nachweislich Gesunder, der mit vernünftigen und sinnvollen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr verantwortungsvoll umgeht, werde ich jetzt wie Millionen andere vom sozialen und damit auch vom sportlich bewegten Leben ausgegrenzt. […] Ich bin erschüttert, festzustellen, dass wir als Gesellschaft anmaßender, skrupelloser und diskriminierender geworden sind, als ich das je zuvor erlebt habe.“

Felix Gottwald, ehem. Skisportler (Nordische Kombination) (Österreich), Facebook, Offener Brief an Sportminister Werner Kogler, 15. November 2021

„Moin, mein Name ist Hubertus Heil. Ich bin zweifach geimpft und freue mich auf’s Boostern. Sich impfen zu lassen ist eine Frage der Eigenverantwortung und der Solidarität, etwa mit Kindern, Älteren und denen, die auf Intensivstationen schuften. Lasst Euch impfen.“

Hubertus Heil, Politiker (seit 2018 Arbeitsminister der BRD), X (vormals Twitter), #allesindenArm Kampagne, 15. November 2021

„Das gesamte öffentliche Leben muss auf 2G reduziert sein. Die Kontrollen mit Strafen, unangenehm und teuer, ich weiss, sind das zentrale Mittel. Die Ungeimpften müssen das ertragen, weil, wenn man ehrlich ist, sie auch mit dem Leben der anderen spielen.“

Karl Lauterbach, Politiker (seit Ende 2021 Gesundheitsminister der BRD), X (vormals Twitter), 15. November 2021

„Wenn jeder, der sich impfen lassen könnte, das aber nicht tut, weil er Covid-19 wahlweise für eine Verschwörung, eine Massenhysterie oder eine harmlose Erkältung hält, einfach eine Patientenverfügung unterschreibt, in der er auf lebenserhaltende und intensivmedizinische Maßnahmen im Falle einer Corona-Infektion verzichtet, ist die Pandemie heute vorbei. Win Win Win. […] Und alle, die bei dieser Vorstellung jetzt doch etwas unbehaglich zusammenzucken: LASST EUCH IMPFEN.“

Wolfgang Müller, Musiker, Facebook, 15. November 2021

„Hallo. Ich bin Smudo, 53 und Unterhaltungskünstler. Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingepfiffen. Nichts davon hat geschadet.“

Smudo, Rapper (Die Fantastischen Vier), X (vormals Twitter), #allesindenArm Kampagne, 15. November 2021

„Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Politikerin, WELT – Video-Interview, [Zeitstempel: 4:50], 15. November 2021

„Die 20 Prozent der Erwachsenen, die sich derzeit nicht impfen lassen wollen, reichen aus, um eine ganze Gesellschaft, also die restlichen 80 Prozent plus die Kinder, wirklich in Angst und Schrecken zu versetzen. Und dass man das nicht durchgehen lassen kann und dass das Konsequenzen haben muss, liegt auf der Hand. […] Die einen haben sich wirklich sehr vernünftig verhalten, die müssen sich keine Vorwürfe machen. Und die anderen tun so, als ob eine Pandemie mit ihnen nichts zu tun hätte. Diese Spaltung ist da. […] Um die geimpften Menschen zu schützen, werden wir die Möglichkeiten für die ungeimpften Menschen deutlich einschränken müssen. Denn von ihnen gehen die Risiken aus, auch für die Geimpften.“

Stephan Weil, Politiker (seit 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen), ARD – Hart aber fair, [Zeitstempel: 0:06:30; 0:32:08], 15. November 2021

„Ungeimpfte Menschen sind nicht alle verbohrte Spinner. Als Arzt tausche ich mich eng mit KollegInnen auf mehreren Intensivstationen aus. Die Ungeimpften, die da gerade in kritischem Zustand liegen, sind mehrheitlich keine Hardcore-Coronaleugner, sondern Menschen mit wenig Geld, wenig Bildung und schlechtem Zugang zum Gesundheitswesen. […] Es war es zu lange möglich, trotz der Gefährdung anderer, problemlos ungeimpft durch den Alltag zu kommen. Es fehlte also das Wissen, aber auch der Druck, sich mit dem Thema Impfen ernsthaft auseinanderzusetzen. Beides muss sich ändern. Andere Länder in der EU beweisen, dass hohe Impfquoten auch ohne Pflicht erreichbar sind.“

Janosch Dahmen, Politiker und Arzt, taz – Interview, 16. November 2021

„Man sollte ja meinen, dass Statistiken und belastbare Studien reichen, um sich für die Vakzinierung zu entscheiden, aber der Mensch ist schon ein ganz spezielles Säugetier. Trotzig, schlecht informiert, faul und bräsig. Dass die Politik sich wehrt, sich von dem Versprechen zu befreien, dass es keine Impfpflicht geben wird, erinnert fast an die unselige Situation, in die sich so mancher Impfgegner hinein geschraubt hat ohne Aussicht, sich ohne Gesichtsverlust vor der eigenen Peer Group impfen zu lassen.“

Micky Beisenherz, Moderator und Autor, stern Kolumne – “Sorry, ich bin privat hier”, 17. November 2021

„Vor einem Jahr waren wir nicht da, wo wir [jetzt] sind: Wir laufen auf die schlimmste Phase der Pandemie zu. Die Infektionen sind so hoch, dass es unvermeidbar sein wird, dass in ungefähr 14 Tagen das Krankenhaussystem in Deutschland überlastet sein wird. […] Wir müssen diese vierte Welle jetzt brechen. Wir müssen in einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung die Kontakte reduzieren, vor allem für Ungeimpfte. Davon hängt alles ab. Die Auffrischung bzw. die Impfung ist das Zweite, was passieren muss. Wir stellen die Rechtsgrundlage in Deutschland auf einen neuen, festen Grund. Das Infektionsschutzgesetz gibt mehr Möglichkeiten, als davor je da waren, und die müssen dann umgesetzt werden. Die wichtigsten sind: Flächendeckend 2G-Maßnahmen, 3G am Arbeitsplatz und dann impfen, bis die Nadel glüht.“

Robert Habeck, Politiker (seit Ende 2021 Vizekanzler sowie Wirtschafts- und Klimaschutzminister der BRD), RTL – Interview, 17. November 2021

„Wenn man auf Menschen trifft, die einem sagen: „Ich lasse mich nicht impfen, weil…“ kommen teilweise die abstrusesten Argumente zustande. Ich persönlich bin in vielen Bereichen geimpft worden als Kind, so wie viele andere Menschen auch. Uns geht’s allen gut, wir haben keine Langzeitwirkungen gehabt. […] Meine Freiheit endet da, wo die der Gesellschaft beginnt. Ich muss solidarisch sein mit anderen Menschen. Das trifft auf alle Leute zu.“

Roland Kaiser, Schlagersänger, ARD – maischberger. die woche, [Zeitstempel: 02:37], 17. November 2021

„Es gibt eine häufige Verhaltensweise bei Menschen namens »Versunkene-Kosten-Falle«, die die vielen Unwahrheiten in sozialen Medien erklärt. Je länger die Pandemie wütet, desto deutlicher merken erbitterte Impfgegner, wie unklug es war, sich nicht impfen zu lassen und der ganzen Welt davon lautstark zu erzählen. […] Um sich nicht zu korrigieren und für ihren Fehler schämen zu müssen, ist ihnen in ihrer Verzweiflung jede an den Haaren herbeigezogene Begründung recht. Das ist die Versunkene-Kosten-Falle: »Ich habe da schon so viel Energie reingesteckt, das hat mich schon so viele Freunde gekostet und mich so oft doof dastehen lassen, das darf einfach nicht falsch sein!« Fallen Sie nicht auf Leute rein, die Ihnen aus Egoismus Lügen auftischen. Sprechen Sie stattdessen mit Leuten, die sich bereits haben impfen lassen.“

Sascha Lobo, Journalist und Autor, Spiegel – Kolumne, 17. November 2021

„Und wer sich partout nicht impfen lassen will, der muss auch die Folgen davon tragen – entweder, indem er bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht, oder aber sich dann für den leichteren Weg entscheidet und sich für die Impfung entscheidet. Denn die [Covid-19-]Impfungen sind die wahrscheinlich risikoärmsten, bestwirkenden und harmlosesten Impfungen, die wir jemals gehabt haben. Und deswegen verstehe ich die Aversion mancher Leute nicht. Sie ist wissenschaftlich rational nicht nachzuvollziehen.“

Frank Ulrich Montgomery, Radiologe und Ärztefunktionär (von 2019-2023 Vorsitzender des Weltärztebundes), Phoenix – Interview, [Zeitstempel: 01:55], 17. November 2021

„Zeigen Sie Solidarität und gehen Sie zu einer ärztlichen Beratung und lassen sich danach impfen. […] Wer heute auf eine Impfung verzichtet, weil er meint, er komme ja auch ohne klar, der trägt Verantwortung und Schuld für das Leid von Kindern in diesem Land. Von Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder besonders vulnerabel sind. Und wenn Sie sich nicht impfen lassen, tragen Sie Verantwortung für jede weitere Woche, die uns diese Pandemie das Leben schwermacht.“

Karin Prien, Politikerin, Bekanntmachung der neuen Schulen-Coronaverordnung (SH), 17. November 2021

„Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. […] Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt. […] Die Prognosen sind superdüster. Sie sind richtig düster. […] Wir haben zu schnell in zu vielen Bereichen geöffnet. Clubs und Bars sind Hotspots, aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden. […] Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die Chance geben, die Impfung zu umgehen [3G-Regelung], zum Beispiel, indem sie sich freitesten lassen. […] Jeder Mann und Maus, der impfen kann, soll jetzt gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff.“

Lothar Wieler, Tierarzt (von 2015-2023 Präsident des Robert Koch-Instituts), Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, [Zeitstempel: 06:55; 10:20; 14:07; 22:15], 17. November 2021

„Gespaltene Gesellschaft ist scheißegal, solange alle geimpft sind.“

Jan Böhmermann, Satiriker und Moderator, Frankfurter Rundschau-Kultur, 21. November 2021

„Ich habe wenig Verständnis für Menschen, die sich in dieser Zeit nicht impfen lassen und sich ohne Grund der ganzen Sache entziehen. Das macht mich wütend. […] Und wenn eins und eins nicht mehr zwei sein kann, dann hört bei mir auch die Diskussionsbereitschaft schnell auf.“

Hartmut Engler, Sänger und Songwriter (Pur), dpa – Interview, 18. November 2021

„[Die Ungeimpften] grenzen sich ja selber aus, weil sie nicht bereit sind, die grundsätzlichen solidarischen Akte auch für ihre Mitmenschen zu tun. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie wir die zum Impfen kriegen, haben wir doch nur die Möglichkeit: Zuckerbrot oder Peitsche. Wir haben es jetzt ein halbes Jahr mit Zuckerbrot probiert und es hat nicht funktioniert. Deswegen plädiere ich dafür, mit 2G, 3G usw. denen klarzumachen, dass sie auch die Folgen ihrer Unvernunft tragen müssen. […] Ich bin der großen Hoffnung, dass das Freiheitsgesäusel der FDP, die uns ja eine Freiheit zum Leben verspricht, in Wirklichkeit eine Freiheit zu Krankheit und zum Tod, dass sich das nicht durchsetzt – sondern, dass Politik jetzt auch Führung zeigt!“

Frank Ulrich Montgomery, Radiologe und Ärztefunktionär (von 2019-2023 Vorsitzender des Weltärztebundes), ZDF – maybrit illner, [Zeitstempel: 35:00] und X (vormals Twitter), 18. November 2021

„Wenn ich sehe, dass wir uns eine Diskussion darüber leisten, ob Kinder in der Schule Masken tragen, obwohl das eine der sinnvollsten Maßnahmen überhaupt ist. Ich hab mit Kinderärzten gesprochen, die sagen: Die Kinder leiden gar nicht so sehr unter den Masken. Es sind mehr die Lehrer und die anderen, die sich darüber beklagen. […] Auch hier ist wieder diese Halbherzigkeit, diese Unentschiedenheit, diese Ambivalenz.“

Frank Ulrich Montgomery, Radiologe und Ärztefunktionär (von 2019-2023 Vorsitzender des Weltärztebundes), Puls 24 – Newsroom Live, [Zeitstempel: 13:01], 18. November 2021

„Die Impfquote ist eindeutig zu niedrig. […] Es liegt nicht daran, dass es zu wenig Aufklärung gegeben hat, zu wenig Werbung, zu wenig Impfmöglichkeiten, zu wenig Infrastruktur, zu wenig Geld, zu wenig Impfstoffe oder zu wenig Entschlossenheit. Der Grund ist, dass es zu viel Egoismus und zu viel Gleichgültigkeit gibt. Es sind tatsächlich einige immer noch der Meinung, in dieser Solidargemeinschaft komme es auf ihr Verhalten nicht an. […] Es kann nicht so weitergehen, dass eine Minderheit eine Mehrheit dominiert und deren Gesundheit gefährdet. […] [Ungeimpfte] müssen damit leben, dass sie nicht mehr so uneingeschränkt Zugang zu vielen Lebenssituationen haben.“

Michael Müller, Politiker (von 2014-2021 Bürgermeister von Berlin), Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen, [Zeitstempel: 18:27], 18. November 2021

„Solidarisch sein heißt, für mein Gegenüber einzustehen. In der Pandemie muss Solidarität völlig neu bestimmt werden: Indem Abstand eine Form des Zusammenhalts ist, indem sich wer kann impft und boostert, auch für diejenigen, die es nicht können. Jetzt, in der 4. Welle dürfen wir nicht nachlassen. Nur gemeinsam können wir Corona die Stirn bieten, im Schulterschluss mit der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Darum verschärfen wir jetzt die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz: Um einen Schutzwall aufzubauen um all diejenigen, die besonders vulnerabel sind: Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere, aber auch Kinder und Jugendliche, die Pfleger*innen in diesem Land, Frauen, von Armut und von Rassismus Betroffene.“

Claudia Roth, Politikerin (seit Ende 2021 Kulturstaatsministerin der BRD), Facebook, 18. November 2021

„Pandemien hassen diesen Trick: Wer die Impfpflicht auf jeden Fall verhindern will, sollte sich impfen lassen. Wenn alle geimpft sind, brauchen wir nämlich keine Impfpflicht.“

Hazel Brugger, Komikerin, X (vormals Twitter), 19. November 2021

„Und jetzt kommt endlich das Unwort. Wenn man dieses Wort vor einer Woche ausgesprochen hätte, wäre man ein Faschist gewesen. Es ist die Impfpflicht. […] Ich freue mich, dass das jetzt endlich einmal passiert. Nämlich das, was die Experten immer schon gesagt haben. In einer Demokratie kann jeder sagen, was er will. Jeder hat das Recht, irgendwas zu sagen. Ich muss aber die Frage stellen: Gibt es in einer Demokratie auch das Recht auf Dummheit? […] Die Experten sind Menschen, die jahrelang Medizin studiert haben, die haben jahrzehntelange Erfahrung. Die haben dieses Szenario wirklich minutiös vorausgesagt. Wir können nur hoffen, dass wir mit dieser [Impfpflicht] die Gesellschaft in kürzester Zeit nicht mehr gespalten haben.“

Rainhard Fendrich, Musiker und Moderator (Österreich), Konzertansage, Dornbirn/ Vorarlberg, 20. November 2021

„13 Millionen erwachsene Menschen bringen eine Industrienation wie Deutschland an den Rand der Verzweiflung. Denn sie wollen sich nicht impfen lassen und sorgen im 20. Monat der Pandemie dafür, dass unser Gesundheitssystem, trotz Tag für Tag hart und häufig am Limit arbeitender Ärzte und Pflegekräfte, nahezu kollabiert.“

Tilman Kuban, Politiker, WELT – Gastbeitrag, Meinung, 21. November 2021

„Bei Kindern im Alter 12-15 war BionTech zu 100% wirksam gegen Covid ohne Nebenwirkungen. Alles spricht für die Impfung von Kindern.“

Karl Lauterbach, Politiker (seit Ende 2021 Gesundheitsminister der BRD), X (vormals Twitter), 22. November 2021

Anmerkung der Redaktion: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren alle hier aufgeführten Quellen und Links erreichbar – das kann sich mit der Zeit ändern. Die Übersetzungen wurden maschinell erzeugt.