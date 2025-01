Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Hamburg, Mannheim, Karlsruhe, Düsseldorf, Limburg und Neuenstein vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Über Akteure und Interessen im Nahostkonflikt und die deutsche Staatsräson im Krieg gegen Gaza“

Redner/Diskussionspartner: Karin Leukefeld

Ort: Christuskirche Altona

Suttnerstraße 18

Hamburg

In Kooperation von Friedensinitiative Fried.A, Hamburger Forum und NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg

Journalistin Karin Leukefeld berichtet

Anmeldung unter lets-meet.org/reg/c60e0a6baa783443bc

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Mannheim

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, um 18:00 Uhr

Thema: Medien, Macht und Manipulation – Ein Blick hinter die Kulissen der Bundespressekonferenz

Redner/Diskussionspartner: Florian Warweg

Ort: Bürgerhaus MA-Neckarstadt-West

Lutherstraße 15-17

68169 Mannheim

Öffentliche Veranstaltung mit Florian Warweg – Redakteur & Parlamentsberichterstatter in Berlin für die NachDenkSeiten

Der Eintritt ist frei.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Karlsruhe

Am Donnerstag, 30. Januar 2025, um 18:30 Uhr

Thema: „Auf beiden Seiten der Front” – Buchbesprechung mit Patrik Baab

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab

Ort: –

Wir befinden uns in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes – einer Wahl, die insbesondere über eine Frage entscheidet: Will die BRD zusammen mit Europa alleine mit der Unterstützung der Ukraine und dem Krieg NATO/Russland weitermachen? Informieren, Erfahrungen anhören, Meinungen bilden – bewegen wir uns „Auf beiden Seiten der Front“, zusammen mit Patrik Baab. Wenn wir es bis dahin noch können!

Dann erst recht mit Geldern, die uns Bürgern weggenommen werden, weil Krieg wichtiger ist als Soziales, Brücken, Ausbildung, Rente? Um einmal die Worte von Sahra Wagenknecht zu benutzen: Ist Vasallentreue wichtiger als das eigene Volk? Wird dann erst recht der Bürger für die Kriegslust der bisherigen „etablierten“ Parteien bluten müssen? Dazu ist es gut, etwas über den Werdegang, den Hintergrund und damit über die beiden Seiten der Front zu erfahren. Haben wir hier in der Gesellschaft evtl. auch zwei Seiten einer Front? Patrik Baab wird am 30. Januar 2025 ab 18:30 Uhr mit uns über seine Erlebnisse in der Ukraine und in Russland sowie über den Zustand unserer Politik, eben über beide Seiten der Front, berichten.

Der Eintritt ist frei, um einen entsprechenden Solidarbeitrag in die Hutkasse wird gebeten. Ein solcher Abend will finanziert sein. Einen Büchertisch wird es geben, Patrik Baab wird signieren.

Zutritt nur nach schriftlicher Anmeldung über [email protected], Betreff: Patrik Baab.

Die Anmeldung bitte bei Eintritt vorlegen. Die Plätze sind nicht reservierbar, und da sie begrenzt sind, werden die Anmeldungen nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Die Örtlichkeit wird aus Sicherheitsgründen erst kurz zuvor bekannt gegeben. Wenn Ihr im dortigen Restaurant (empfehlenswert!) etwas essen wollt, bitte kommt frühzeitig (es wird ab 17:00 Uhr geöffnet sein), damit durch Bestellen und Service während der Veranstaltung keine Unruhe entsteht. Und sollte etwas verzehrt werden, ist keine Raummiete zu begleichen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Düsseldorf

Am Donnerstag, 6. Februar 2025, um 19:00 Uhr

Thema: Quo vadis, Europa?

Redner/Diskussionspartner: Thomas Geisel (BSW)

Ort: Brauhaus am Dreieck

Blücherstraße 6

40477 Düsseldorf

In geostrategisch sehr bewegten Zeiten stellt sich die Frage, welchen Weg die EU außenpolitisch beschreiten wird.

Die EU hat bis zum heutigen Tag keine eigene Friedensinitiative zur Beendigung des Ukraine-Konflikts ins Leben gerufen, keinerlei Versuch unternommen, sich mit Russland, unserem größten Nachbarn, ins Benehmen zu setzen. Die EU läuft Gefahr, dass über ihren Kopf hinweg von den Großmächten entschieden wird, was auf und mit unserem Kontinent in Zukunft geschieht.

Welche Auswirkungen wird das Erstarken rechter Parteien auf Europa haben?

Wie sieht es künftig aus mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Europas?

Erfüllt das EU Parlament seine Kontrollfunktion gegenüber der Kommission?

Welche europapolitische Ziele hat das BSW?

Zu diesen interessanten, ja lebenswichtigen Themen wird Thomas Geisel, ehemaliger Oberbürgermeister Düsseldorfs und seit Juli 2024 Abgeordneter des EU-Parlaments, sprechen. Thomas Geisel studierte Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften, u.a. in Harvard (USA) und Freiburg.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Diez – Limburg – Bad Camberg

Am Samstag, 15. Februar 2025, um 18:00 Uhr

Thema: Jubiläumsfeier „10 Jahre Gesprächskreis Diez – Limburg – Bad Camberg“

Redner/Diskussionspartner: Albrecht Müller & Anette Sorg

Ort: Restaurant „Zur Turnhalle“

Ste.-Foy-Str. 16

65549 Limburg an der Lahn

(Veranstaltungsraum nur über eine Treppe erreichbar)

Das Jubiläum: Vor zehn Jahren traf sich erstmals eine Gruppe politisch interessierter Köpfe aus Limburg und Umgebung zu einem Meinungsaustausch. Man hatte beschlossen, Denkanstöße der NachDenkSeiten für einen regelmäßigen, eigenen Gesprächskreis zu nutzen. Aktuell kommen Nachdenkerinnen und Nachdenker der Region einmal im Monat zusammen. Seit Neustem ergänzen etwa vier Veranstaltungen mit hochkarätigen Referenten das Jahresprogramm.

Albrecht Müller, Gründer und Herausgeber der NachDenkSeiten, nimmt in seinem Gastvortrag unter anderem die mediale Berichterstattung unter die Lupe. Er spricht zum Thema „Wie Meinungsmanipulation unser Leben und die Politik bestimmt”. Darüber hinaus soll der Abend zur Information und zum Meinungsaustausch genutzt werden können. So ist neben den lokalen Ansprechpartnern auch Anette Sorg, die bundesweite Koordinatorin der Gesprächskreise, anwesend.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hohenlohe

Am Donnerstag, 27. März 2025, um 19:00 Uhr

Thema: CANCEL CULTURE – Wie Propaganda und Zensur den Debattenraum zerstören

Redner/Diskussionspartner: Prof. Michael Meyen

Ort: Grünbühl

74632 Neuenstein

Wir fragen an diesem Abend nicht, ob und wann die „Vierte Gewalt“ in Deutschland zurückkommt, versprochen!

2. „Grünbühler Gespräch“

Prof. Michael Meyen

Diplomjournalist und Kommunikationswissenschaftler, seit 2002 Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München

Private Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl, verbindliche Anmeldung per E-Mail: [email protected]

Unkostenbeitrag 12,00 Euro