dazu: Solar boomt wie nie zuvor – doch Deutschland hängt noch am Strom aus dem Ausland

Allerdings hat der Solarboom auch Schattenseiten: So hilft die Photovoltaik zwar, die Mittagsspitze des Stromverbrauchs abzudecken, da sie gerade dann – bei hochstehender Sonne – die höchste Leistung liefert. Allerdings kann es bei voranschreitender Energiewende dazu kommen, dass die Solaranlagen zeitweise mehr Strom produzieren, als verbraucht werden kann.

Zwei große Solar-Installationsfirmen warnten unlängst sogar vor der Gefahr regionaler Blackouts bereits 2025, nämlich zu Ostern und Pfingsten, bei niedrigem Verbrauch im Netz. Andere Fachleute sehen die Lage zwar noch nicht so dramatisch, etwa der Verband der Elektrotechnik (VDE). Dass durch die Photovoltaikanlagen immer mehr nicht regelbare Leistung ins Netz drängt, könne „vielleicht nicht 2025, jedoch irgendwann zu einer Gefahr für die Netzstabilität führen“, meint VDE-Experte Frank Borchardt. (…)

Auch der Berliner Energieprofessor Volker Quaschning fordert, das Problem schnell anzugehen: „Um die Netzstabilität gewährleisten zu können, muss zeitnah die technische Möglichkeit geschaffen werden, alle neuen und später auch alle bestehenden Solaranlagen im Bedarfsfall abregeln zu können“, sagte er der FR.

Anmerkung Christian Reimann: Der vollständige “Welt”-Artikel befindet sich leider hinter einer Bezahlschranke. Aber die Aussage ist dennoch brisant. Wenn der federführende Bundesminister das Ergebnis seiner Politik nicht oder erst zu spät gewusst haben sollte, sollte er schnellstmöglich entlassen werden. Sollte er es gewusst haben, dann erst recht.