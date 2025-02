dazu auch: Die falsch verstandene Exportweltmeisterschaft

Trump hat recht: Deutschlands Exportüberschüsse sind ein Problem – für deutsche Arbeitnehmer. Denn die Gewinne landen nur bei wenigen Wohlhabenden. […]

Doch das Problem einer chronisch schwachen Inlandsnachfrage und hoher Abhängigkeit von Exporten wird von Unternehmenslenkern, Medien und Politikern nicht nur selten thematisiert. Es wird sogar regelmäßig als Tugend dargestellt. Hier der sparsame, fleißige Deutsche, dort die Shop-until-you-drop-Amerikaner mit ihren privaten und öffentlichen Schuldenbergen. Wir, die Journalisten, sind mitverantwortlich. Gerne stellen wir Handel als einen Wettbewerb zwischen Nationen dar und sprechen wie jetzt von “Handelskriegen”. Exportüberschüsse gelten dabei als Beweis wirtschaftlicher Überlegenheit.

Quelle: Zeit Online (Bezahlschranke)

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Hervorragender Artikel, nur leider findet man so etwas fast nie in der ZEIT oder in einem anderen Mainstream-Blatt (FAZ, WELT, FOCUS…). Eigentlich ist total klar, was politisch sinnvoll wäre: mehr Investitionen in die Infrastruktur, deutlich höhere Löhne und Sozialleistungen und verstärkte Ausrichtung auf den Binnenmarkt. Stattdessen wird angekündigt die nächste Bundesregierung weiterhin alles auf die Verschärfung des Lohndumpings und der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft richten und damit die deutsche Gesellschaft und (!!) die deutsche Wirtschaft weiter ramponieren. Nur weil die meisten Wähler sich von der tollen wie sinnlosen “Exportweltmeisterschaft” blenden lassen.