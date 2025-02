Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Zum x-ten Mal ein Beleg dafür, dass die Unternehmen in Deutschland nicht noch mehr Geld brauchen, schon gar nicht, um Arbeitsplätze zu schaffen: die Commerzbank erzielt einen hohen Gewinn, den sie in den nächsten Jahren noch steigern will, tut alles zugunsten der Shareholder, und streicht in den nächsten Jahren mal eben jeden sechsten Arbeitsplatz in Deutschland (3.300 von 20.000 Vollzeitstellen). So viel zum brennenden Thema “Fachkräftemangel” in Deutschland, wenn jede sechste Fachkraft zu viel ist; und so viel zum Thema “demographischer Wandel” und “wir brauchen jede erfahrene Arbeitskraft”, wenn der Commerzbank bei dem Sparprogramm sehr entgegenkommt, dass die rentennahen Jahrgänge in Rente und/oder relativ preiswert in den Vorruhestand gehen (können). So viel zu den allgemein gehypeten Wirtschaftsmythen.