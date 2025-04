Videohinweise am Samstag

Der Ostermarsch – eine Friedensdemonstration in Bremen am 19. April

Ostermarsch Bremen, 19. April, 11:00 bis 13:00 Uhr, Treffpunkt: Friedenstunnel Bremen

Milliarden für Panzer. Nichts für Bildung. Am 19. April sagen wir: Es reicht. Deutschland steckt immer mehr Geld in Aufrüstung, während Schulen verfallen und Pflegekräfte fehlen. Wir wollen eine Politik, die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sei dabei und setze ein starkes Zeichen für Frieden, soziale Gerechtigkeit und eine bessere Zukunft. Teile diesen Aufruf und bring deine Freunde mit. Jetzt ist der Moment, laut zu werden.

Quelle: BSW Bremen

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten von Reiner Braun “Ostermärsche: Nein zur Kriegsvorbereitung – ja zur Entspannungspolitik” und von Norbert Häring “DGB unterwandert Ostermärsche mit einem Plädoyer für Aufrüstung”

Anmerkung CG: Das sind zwei der wenigen Aufruf-Videos für die Ostermärsche 2025, die aufzufinden waren bei Youtube. Dass nicht einmal die DFG/VK (die älteste Organisation der deutschen Friedensbewegung) ein öffentlichkeitswirksames Motivations- und Aufruf-Video hinbekommt und stattdessen ein Video zum “Kraniche-Falten” promotet, ist schon ernüchternd. Nicht dass Kraniche-Falten als Gedenken an den 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs der USA auf Hiroshima nicht wichtig wäre, aber momentan sollte es hauptsächlich um die Wiederbelebung der jahrzehntelang erfolgreichen Entspannungspolitik und der eingeschlafenen, gespaltenen Friedensbewegung gehen. Wie bereits am Mittwoch erwähnt, findet man beim “Netzwerk Friedenskooperative” immerhin allgemeine Informationen zu den diesjährigen Ostermärschen mit Materialien etc. [LINK], und es gibt dort auch einen Veranstaltungskalender mit einer Suchfunktion [LINK]. Hierunter ist beispielsweise der Berliner Ostermarsch am Mariannenplatz, am Samstag, 19. April ab 13 Uhr, der Berliner Friedenskoordination (FriKo), Laura von Wimmersperg gelistet [LINK]. Auch in Köln am Alten Markt findet am Samstag ab 14 Uhr ein Ostermarsch des Kölner Friedensforums statt [LINK] oder in Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Straße, ab 14 Uhr [LINK]. Am Ostersonntag gibt es Ostermärsche beispielsweise in Essen, Hirschelandplatz [LINK], in Frankfurt/Oder, Friedensstele am Anger [LINK], in Halle, Marktplatz [LINK] statt. Ferner finden am Ostermontag beispielsweise Ostermärsche statt in Frankfurt, Römerberg [LINK] in Hamburg, Carl-von-Ossietzky-Platz [LINK], in Offenbach, Aliceplatz [LINK], oder auch in Fürth, Hiroshima-Denkmal [LINK]. Einschränkend muss man leider sagen, dass im Kalender des “Netzwerks Friedenskooperative” nur die „klassische, linke“ Friedensbewegung aufgenommen wird. Die Friedens-Demonstrationen von Organisationen, die auch maßnahmenkritisch waren, wurden in den Kalender nach meiner Kenntnis nicht aufgenommen. So finden zum Beispiel am Ostersamstag, den 19. April in München wegen der Spaltung der Friedensbewegung zwei Ostermärsche statt. Der “klassische” des Münchner Friedensbündnisses [LINK] am Marienplatz, ab 11:15 Uhr und der “Macht Frieden! Ostermarsch” [LINK] am Odeonsplatz, 19. April, ab 14 Uhr. Ergänzende Infos, die teilweise nicht beim “Netzwerk Friedenskooperative” auffindbar sind und einen weiteren Veranstaltungskalender hat das “Bündnis Zusammen für Frieden! JETZT!” [LINK] zusammengestellt.