PS: In Sachen Demokratie, Presse & bürgerliche Freiheiten liegt unser Wertepartner Aserbaidschan noch weit hinter Russland. Stabil.

PPS: Seit nunmehr 550 Tagen sitzen 23 Geiseln widerrechtlich im Gefängnis in Baku, darunter Arzachs Präsident Bako Sahakyan und ein Dutzend Mitglieder seiner Regierung.

PPPS: Wir haben vonderLeyen 2022 in den Reden zum „State oft he Union“ höflich auf das alles hingewiesen.

Quelle: Martin Sonneborn via Twitter/X