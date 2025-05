Anmerkung Christian Reimann: Kaum steht die AfD in Umfragen an erster Stelle, kommt ein Gutachten wie gerufen. So sieht Demokratie im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, aus. Eine weisungsgebundene Behörde stuft die größte Oppositionspartei als “gesichert rechtsextremistisch” ein. In einem über 1000 Seiten-Gutachten seien Belege enthalten. Aber die Veröffentlichung des Gutachtens – und ein Nachprüfen der angeblichen Belege – sind “nicht geplant”. Ob so die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland von einer “wehrhaften Demokratie” überzeugt werden können, kann bezweifelt werden.

BfV-Gutachten zur AfD: Verfassungsfeinde? Herrschaften, schaut in den Spiegel!

Im Februar wurde ja bereits ein Gutachten geleakt, das vermutlich in großen Teilen mit dem identisch sein dürfte, das jetzt die Grundlage dieses Verdikts sein soll. Und es erwies sich als methodisch ausgesprochen fragwürdig. Aber allein die Gedankenkette, die jetzt als Begründung durch die Presse geistert, und für die die Presseerklärung des Bundesamts für Verfassugungsschutz die Vorlage liefert, hat es in sich.

Anmerkung unseres Lesers E.L.: Treffende Analyse des Vorgangs auf den Punkt gebracht von Frau Henn – auf der anderen Seite, lese ich z.B. die Rezensionen zu der Eilmeldung “AfD gesichert rechtsextremistisch” der Tagesschau Seite, so sind es nicht die Funktionäre des BfV bzw. des Innenministeriums, die mich das Weite suchen lassen, sondern meine normopathischen Brüder und Schwestern in diesem Land, die mich schon zur Corona-Zeit verteufelt haben und die niemals [wieder] ein friedliches Miteinander zulassen werden. Adieu!

Fabio De Masi über Top Secret-Gutachten des Verfassungsschutzes

Verschlusssache Nazi? In der AfD gibt es Rechtsextreme, auch wenn nicht 25 Prozent der Bevölkerung rechtsextrem sind! Wenn aber kurz vor dem Ende der Ampel ein 1100 seitiges Gutachten des Verfassungsschutzes, der (siehe NSU-Skandal) selbst im Verdacht brauner Netzwerke stand, eine gesamte Partei, die zeitweilig in Wahlumfragen führt, als gesichert rechtsextrem einstuft, das Gutachten jedoch unter Verschluss gehalten wird, bekommen wir die selben Debatten wie in Rumänien! Das Zutrauen führender Politiker wie Scholz und Faeser in das Gutachten scheint zumindest nicht besonders ausgeprägt zu sein, wenn man daran zweifelt trotz 1100 Seiten Top Secret Gutachten ein Verfahren vor Gerichten zu bestehen, sich aber beeilt zu versichern es habe keine politische Einflussnahme gegeben. Ich bleibe dabei: Das zentrale Problem in Deutschland ist die Weigerung der Etablierten sich mit der eigenen Politik und den Ursachen des Aufstiegs der AfD zu befassen!

