Hinweise des Tages II

dazu: Verzweiflung bei der Leugnung der Hungersnot in Gaza

Die Verteidiger der israelischen Regierung sind auf einer Mission – aber unglückliche Fakten kommen ihnen in die Quere

Während sich die Gefahr einer Hungersnot im Gazastreifen ausbreitet – und täglich schockierende Bilder von überfüllten Suppenküchen aus dem Gazastreifen auftauchen – ist ein einflussreiches Netzwerk von Verteidigern der israelischen Regierung entstanden, die Ihnen erzählen wollen, dass nichts von alledem passiert.

The Free Press – ein israelfreundliches Medienorgan, das oft mit der neokonservativen Weltsicht sympathisiert – veröffentlichte letzte Woche einen weit verbreiteten Artikel des Journalisten Michael Ames mit dem Titel „The Gaza Famine Myth“ („Der Mythos von der Hungersnot in Gaza“), in dem angeblich nachgewiesen wird, dass die Nahrungsmittelsicherheit in Gaza seit mindestens Anfang 2024 weit über dem von internationalen humanitären Organisationen beobachteten Hunger- und Krisenniveau liegt.

Quelle: Antikrieg

dazu auch: Letztes Krebs-Krankenhaus in Gaza funktionsunfähig

Die Hamas bestätigt einen direkten Gesprächskanal zu den USA. Im Westjordanland spitzt sich die Lage nach der Tötung einer schwangeren Israelin zu.

Quelle: taz