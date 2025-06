Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)



Gaza is ‘worse than hell on Earth’, International Red Cross chief tells BBC | BBC News

[Gaza ist „schlimmer als die Hölle auf Erden“, sagt die Chefin des Internationalen Roten Kreuzes gegenüber der BBC. Gaza ist schlimmer als die Hölle auf Erden, sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegenüber der BBC. Mirjana Spoljaric sagte, die Palästinenser seien ihrer Menschenwürde beraubt worden und das humanitäre Völkerrecht werde ausgehöhlt. Die Hilfszentren im Gazastreifen sind heute geschlossen, da das israelische Militär davor warnt, dass die Straßen, die zu den Zentren führen, als “Kampfzonen” betrachtet werden. Mindestens 27 Palästinenser wurden am Dienstag durch israelisches Feuer in der Nähe einer Hilfsstelle getötet, wie von der Hamas unterstützte örtliche Beamte mitteilten. Dies war der dritte tödliche Zwischenfall in dieser Woche in der Nähe einer von der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) betriebenen Einrichtung.

Quelle: BBC News, 04.06.2025

“Death Traps”: U.S.-Israeli Gaza Aid Scheme Paused After 100+ Killed While Waiting for Food

[“Todesfallen”: U.S.-Israelisches Gaza-Hilfsprogramm nach mehr als 100 Toten beim Warten auf Lebensmittel pausiert

Nach offiziellen Angaben in Gaza wurden bei den jüngsten israelischen Angriffen auf Menschen, die auf Hilfsgüter warteten, mehr als 100 Palästinenser getötet. Weitere 500 sind verwundet. Nach der Serie tödlicher Angriffe wird die fragwürdige humanitäre Hilfsaktion der USA und Israels für einen Tag eingestellt, und das israelische Militär hat die Palästinenser gewarnt, dass die Straßen, die zu den Hilfsverteilungszentren führen, als “Kampfzonen” betrachtet werden. Die Vereinten Nationen haben eine unverzügliche und unparteiische Untersuchung aller Angriffe gefordert. Bei dem US-israelischen Hilfssystem geht es mehr um die Demütigung und Kontrolle der Menschen” als um die Versorgung der Palästinenser, sagt Mahmoud Alsaqqa, Oxfams Koordinator für Ernährungssicherheit und Existenzsicherung in Gaza, der aus Gaza-Stadt zu uns kommt. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 04.06.2025

Jeffrey Sachs: NATO und Russland – Am Rande eines Atomkriegs

Prof. Jeffrey Sachs ist ein weltweit anerkannter Wirtschaftsprofessor, Berater politischer Führungspersönlichkeiten auf der ganzen Welt, Bestsellerautor und eine globale Führungspersönlichkeit im Bereich nachhaltige Entwicklung. Prof. Sachs spricht über den Niedergang von Diplomatie, Rationalität und Selbsterhaltungstrieb im Westen. Als Russlands Nuklearstreitkräfte angegriffen wurden, reagierten westliche Politiker und Medien mit Schadenfreude.

Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]

Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 04.06.2025

John Mearsheimer: Russia is Angry-Risk of Them Using Nukes Harder to Dismiss

[John Mearsheimer: Russland ist wütend – Risiko des Einsatzes von Atomwaffen immer größer. Der Kommentator äußert die wachsende Besorgnis, dass Russland angesichts der zunehmenden Frustration und Verzweiflung im Ukraine-Krieg zum Einsatz von Atomwaffen greifen könnte. Während das Land die nukleare Bedrohung zunächst gelassen sah, haben die jüngsten Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und die ukrainischen Angriffe innerhalb Russlands – wie die Kursk-Offensive und die Angriffe auf zivile Ziele durch die Eisenbahn – die Spannungen erheblich verschärft. Diese Provokationen, einschließlich der Unterstützung durch die USA, könnten Russland in die Enge treiben und zu extremen Maßnahmen zwingen. Putin wird als wütend und zunehmend unnachgiebig beschrieben, was auf eine mögliche Eskalation hindeutet, die auch Angriffe auf wichtige ukrainische Infrastrukturen oder eine “demonstrative” militärische Botschaft umfassen könnte – wenn auch wahrscheinlich nicht gegen NATO-Länder oder strategische Einrichtungen der USA. Ein kürzlich geführtes Telefongespräch zwischen Trump und Putin wird seziert: Trump sprach von einem „guten Gespräch“, ließ aber keine Bemühungen erkennen, Putins Rhetorik oder Absichten zu deeskalieren, die für Trump als untypisch zurückhaltend angesehen werden. Eine Quelle behauptete, Putin habe Trump gefragt, ob er von den Angriffen auf den Flugplatz gewusst habe, und Trump habe dies verneint. Die Diskussion deutet darauf hin, dass Putin bald Vergeltung üben könnte, je nachdem, wie sich die Ereignisse auf dem Schlachtfeld entwickeln. Wenn Russland sich militärisch sicher fühlt, könnte es sich zurückhalten, aber ein längerer oder unsicherer Konflikt erhöht das Risiko eines mutigen Vorgehens. Auch das jüngste Treffen in Istanbul wird als weitgehend theatralisch bezeichnet, bei dem beide Seiten Vorschläge vorlegten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Daniel Davis / Deep Dive, 04.06.2025 John Mearsheimer: “This is designed to provoke the Russians.”

ESKALATION ODER FRIEDEN? | Erich Vad über Deutschland als Kriegsschauplatz

Brigadegeneral a.D. Erich Vad spricht über die gängige Darstellung des Ukraine-Russland-Konflikts und fordert, Schaden vom deutschen Volke (Grundgesetz) zu wenden.

Er argumentiert, dass insbesondere die NATO-Osterweiterung – eine zentrale Rolle bei der Kriegsauslösung gespielt habe; insbesondere 2008, der Nato-Beschluss, die Ukraine und Georgien aufzunehmen, sowie die Ereignisse des Maidan 2014, die den Bürgerkrieg in der östlichen Ukraine verschärften und Russland bewogen haben, einzugreifen.

Erich Vad bezieht sich auf die Aussagen John Mearsheimers, der erklärt, dass es vor 2014 keine Hinweise und Beweise darauf gab, dass Wladimir Putin beabsichtigte, in die Ukraine einzumarschieren oder die Krim zu annektieren.

Das Scheitern der Friedensabkommen von 2014/15 an der Politik der USA, das von den europäischen Verhandlern nicht aufgehalten wurde, die Folgen des gebrochenen Vertrauens zwischen den Nationen und die sich verändernde Weltordnung angesichts der Distanzierung der USA von Europa führte zu einer fortschreitenden Erosion diplomatischer Glaubwürdigkeit und zum Zerfall transatlantischer Einheit mit Folgen für die europäischen und globale Stabilität.

Europa steht vor der Frage: Eskalation oder Friedensprozess. Deutschland und Europa sind in Gefahr eines großen Krieges.

Quelle: Dr. Johannes Klotz, 30.05.2025

Historiker zu den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, spricht Journalist Aaron Maté mit Historiker Jonathan Haslam über die Aussichten für die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Haslam äußert sich skeptisch hinsichtlich ihres Erfolgs und diskutiert die Rolle der US-Diplomatie. Er legt nahe, dass ein stärkeres Engagement Washingtons erforderlich sei. Er äußert sich auch zu den wirtschaftlichen Herausforderungen Russlands, der NATO-Politik und den allgemeinen internationalen Reaktionen auf den Konflikt.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 31. Mai 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER AARON MATÉ: Aaron Maté ist ein kanadischer Autor und Journalist. Er moderiert die Sendung Pushback with Aaron Maté auf The Grayzone und ist seit Januar 2022 als Moderator des Podcasts Useful Idiots tätig.

ÜBER JONATHAN HASLAM: Jonathan Haslam ist George F. Kennan Professor an der School of Historical Studies am Institute for Advanced Study in Princeton und Professor für Geschichte der internationalen Beziehungen an der University of Cambridge mit einem besonderen Interesse an der ehemaligen Sowjetunion.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 31. Mai 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Quelle: acTVism Munich, 05.06.2025

ORESHNIK-Streiks nach Putins Telefonat mit Trump / Oberstleutnant Daniel Davis und Patrik Baab

Die Diskussion dreht sich um die erwarteten russischen Vergeltungsmaßnahmen nach einem kürzlichen ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Bomberflotte. Putins nächster Schritt wird mit Spannung erwartet, insbesondere angesichts der zunehmenden Spannungen und der jüngsten Äußerungen sowohl des Kremls als auch des Weißen Hauses.

Trump räumte in einem kürzlichen Telefonat ein, dass Putin schwer getroffen wurde und wahrscheinlich reagieren werde, erwähnte jedoch nicht, ihn abzuschrecken. Analysten weisen darauf hin, dass Russland zwar tendenziell kalkuliert und konsequent reagiert, die USA – und insbesondere Trump – jedoch inkonsistent agieren und zwischen Forderungen nach Deeskalation und Drohungen mit harten Vergeltungsmaßnahmen schwanken.

Der Drohnenangriff wird mit früheren ukrainischen Angriffen verglichen, darunter einem Angriff auf ein russisches nukleares Frühwarnradarsystem, der damals diplomatische Gespräche zum Scheitern brachte. Der Zeitpunkt des aktuellen Angriffs kurz vor einem internationalen Gipfel wird als ähnlich provokant angesehen.

Kommentatoren vermuten, dass die USA solche Aktionen unter Wahrung öffentlicher Distanz heimlich unterstützen und dabei möglicherweise Verbündete wie Großbritannien nutzen, um glaubhaft zu leugnen. Gleichzeitig fordern Stimmen wie General Jack Keane Trump auf, das Niveau der militärischen Unterstützung aus der Biden-Ära wiederherzustellen, um sicherzustellen, dass Russland „nicht gewinnen kann“.

Insgesamt offenbart die Diskussion eine komplexe, fragmentierte Strategie des Westens mit widersprüchlichen Botschaften und einer abweichenden Politik Washingtons. Russland dürfte hingegen in seinem typisch methodischen Stil Vergeltungsmaßnahmen ergreifen – und den Konflikt möglicherweise weiter eskalieren lassen.

Quelle: Daniel Davis / Deep Dive, 05.06.2025

Selenskyjs Nuklear-Eskalation: Gefährlichster Moment des Ukraine-Kriegs – Weltwoche Daily DE

Friedensprojekt EU jetzt auf Krieg gepolt. Holt Taurus-Kanzler Merz den Konflikt nach Deutschland? Abgewiesener Asyl-Ägypter bewirft in Colorado Juden mit Molotowcocktail

Quelle: DIE WELTWOCHE, 05.06.2025 Anmerkung CG: Man kann getrost zu Minute 7 vorspulen. Roger Köppel [Auszüge transkribiert, CG]: “Das ist eine ganz neue Eskalations und Gefahrenstufe dieses Krieges, die überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, die überhaupt nicht ernst genommen wird. Weil man auch nicht nach Russland schaut. Weil man das gar nicht zur Kenntnis nehmen will. Weil es verboten ist, vor allem in Deutschland, sich überhaupt mit der russischen Seite auseinanderzusetzen. […] Ihre Politik und ihre Medien manövrieren sie in eine Lage explosivster Einseitigkeit. […] Diese Drohnen haben sichtbar ausgestellte Flugzeuge der russischen, strategischen Streitkräfte angegriffen und zerstört. […] Das ganz Entscheidende ist, dass hier eben diese Nuklearwaffen angegriffen wurden, diese Nuklearbomber. Warum konnten sie angegriffen werden? Warum standen sie so sichtbar auf den Flugplätzen? Ja, weil die Russen vertraglich verpflichtet sind, durch die neu verhandelten START-Verträge mit den Amerikanern, diese Bomber auch zu Inspektionszwecken gut sichtbar aufzustellen, und hier sind sicherlich auch Koordinaten und Ziele dank diesen vertraglichen Vereinbarungen an die Kriegspartei Ukraine geleitet worden. […] Das ist ein Stich ins Herz der Nuklearmacht Russland, aber es ist eben auch ein gewaltsamer Vorstoß in die Herzkammern des sogenannten Gleichgewichts des Schreckens. Das ist ja sozusagen die Balance zwischen den Amerikanern und den Russen. Und wenn Selenskyj sich jetzt hier hineinbombt […], die russische Seite schwächt. […] Dann legt er einen Sprengsatz an einen Stützpfeiler der Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir müssen uns einfach die Bedeutung dieses Vorgangs hier vor Augen führen.”

Bundestag verschleppt Wahlprüfung: Neuauszählung jetzt!

Ist das BSW mit seinem Wahleinspruch gescheitert und hat das Bundesverfassungsgericht unsere Forderung nach Neuauszählung als unbegründet dargestellt, wie Tagesschau.de und andere „Qualitätsmedien“ berichtet haben? So ein Quatsch! Das Verfassungsgericht hat lediglich die Klage des BSW abgelehnt, dass es bei knappen Ergebnissen ein automatisches Recht auf Neuauszählung geben muss, und auf den Rechtsweg verwiesen, wonach der Bundestag zunächst für die Prüfung des Wahleinspruchs zuständig ist. Die Maßgabe des Gerichts, sich dabei nicht ewig Zeit zu lassen, scheint dieser jedoch bereits geflissentlich zu ignorieren. Denn: Während sich im Mai die verschiedenen Ausschüsse konstituiert haben, wurde der für die Prüfung des Wahleinspruchs zuständige Ausschuss bis heute nicht eingesetzt. Tolle Demokratie! Warum der Bundestag unseren Antragauf Neuauszählung nicht weiter verschleppen darf und wieso jeder aufrechte Demokrat ein Interesse daran haben sollte, dass der Bundestag korrekt zusammengesetzt ist, begründe ich im Video.

Quelle: Sahra Wagenknecht, 04.06.2025 Sahra Wagenknecht [Auszüge transkribiert, CG]: “Bis vor wenigen Monaten hätte ich für undenkbar gehalten, dass man in einem Land wie Deutschland darum kämpfen muss, dass Wählerstimmen korrekt ausgezählt werden und erkennbare, teils offenkundige Zähfehler wenigstens überprüft werden. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass eine Partei, die von immerhin knapp 2,5 Millionen Wählern gewählt wurde, aus dem Bundestag herausgehalten wird, obwohl sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als 5 Prozent der Stimmen erreicht hat, und dass die ‘Leitmedien’ dieses Spiel nahezu ausnahmslos mitspielen, uns als schlechte Verlierer hinstellen, die halt einfach nicht einsehen wollen dass sie beim Wähler gelost haben und dass viele Artikel die Wahrheit dabei so fleißig verzerren und verbiegen, dass man sich fragt wo sind da eigentlich unsere sonst so eifrigen Kämpfer gegen Desinformation? […] tagesschau.de und andere haben am Dienstag berichtet, unser Wahleinspruch sei beim Verfassungsgericht gescheitert, und in den meisten Berichten wurde der Eindruck erweckt, dass das Verfassungsgericht unsere Forderung nach Neuauszählung als unbegründet zurückgewiesen hätte. Man kann es höflich damit erklären, dass Journalisten halt keine Juristen sind, oder man kann erwägen, dass bei manchen der Wunsch der Vater des Gedankens war. Auf jeden Fall sind das schlichte Fake News, also völliger Quatsch! Das Verfassungsgericht hat sich zu den von uns vorgetragenen Gründen für eine Neuauszählung nämlich gar nicht verhalten. Es hat lediglich unsere Klage abgelehnt, dass es bei knappen Ergebnissen in Deutschland ein automatisches Recht auf Neuauszählung geben muss. Das ist bedauerlich, zumal es ein solches Recht in vielen Ländern gibt, aber das ist etwas ganz anderes, als die Medienberichterstattung suggeriert. Ansonsten hat uns das Verfassungsgericht auf den Rechtsweg verwiesen und danach ist in Deutschland tatsächlich zunächst der Bundestag für die Prüfung von Wahleinsprüchen zuständig und erst wenn sie dort abgewiesen wurden das Verfassungsgericht. Und es hat sogar an seinem Urteil noch angemerkt dass dabei schon angemessene Fristen gewahrt bleiben müssen – der Bundestag sich also nicht ewig Zeit lassen kann. […] Ein echtes Schildbürgerstück. Der Bundestag ist zuständig, unsere Forderung nach Neuauszählung zu prüfen, aber im Bundestag gibt es keinen zuständigen Ausschuss, der diese Prüfung vornehmen könnte. Tolle Demokratie!”

Oliver Stone, Regisseur der Kontroversen

Oliver Stone ist Amerikas schlechtes Gewissen. Der Regisseur, der seinem Land gerne den Spiegel vorhält, lebt das Kino als geradezu obsessive Suche nach der Wahrheit. Diese Obsession hat ihren Ursprung im Vietnamkrieg und in der Ermordung John F. Kennedys. Die Doku zeichnet das Porträt eines erfolgreichen, aber auch umstrittenen Regisseurs.

Ist es sinnvoll, alle Wahrheiten auszusprechen? Diese Frage drängt sich auf, wenn man das Werk von Oliver Stone betrachtet, einem engagierten und dezidiert politischen Filmemacher, der in seiner mit drei Oscars gekrönten Karriere unermüdlich die Lügen der USA aufgedeckt hat: zum einen die Lügen des Staates, der die Scheinheiligkeit der amerikanischen Demokratie und ihre Machtgier zu vertuschen sucht, zum anderen die Lügen des Liberalismus und seines Versprechens von Wohlstand für alle.

Und schließlich geht es ihm auch um die Lügen des Showbiz und dessen Verherrlichung von Oberflächlichkeit und Konsum. Die Suche nach der Wahrheit durchzieht Stones gesamtes Werk von Filmen der 1980er wie “Platoon”, “Geboren am 4. Juli”, “Salvador” und “Wall Street” über die 1990er Jahre mit “JFK – Tatort Dallas”, “Natural Born Killers” und “Snowden” aus dem Jahr 2016. In den beiden erstgenannten, teilweise autobiografischen Filmen “Platoon” und “Geboren am 4. Juli” verarbeitete der Regisseur seine Erinnerungen an den Vietnamkrieg, an dem er als 20-jähriger Freiwilliger teilnahm.

Vietnam war für den jungen Stone – wie auch für sein Land – Trauma und Erkenntnis zugleich: eine tiefe Wunde, die ihn prägte und zu den Filmen inspirierte, in denen die USA zum Hauptdarsteller wurden. Sein Wille, trotz aller Schwierigkeiten und Kritik beharrlich die Schattenseiten Amerikas zu zeigen, brachte Stone seine größten Erfolge, aber auch Misserfolge, den Ruf eines Verschwörungstheoretikers und schließlich die Verbannung aus Hollywood ein. Vor allem sein jüngeres dokumentarisches Werk hat immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und ihn zu einer umstrittenen Persönlichkeit auch außerhalb der USA gemacht.

Regie: Amine Mestari, 2024, ARTE F

Quelle: ARTE, TV-Ausstrahlung am Sonntag, 29. Juni um 07:45, verfügbar bis zum 29/08/2025 Oliver Stone: They Always Kill the Socrates

American film director Oliver Stone addresses the Znanie Youth Forum in Moscow ahead of the 80th anniversary of Victory Day for the Allies in World War 2.

Quelle: Consortium News, 25.05.2025 Anmerkung CG: Das Englische Transkript von Oliver Stones Rede ist bei ‚Consortium News‘ zu finden [LINK]

Während westliche Führungspersönlichkeiten untätig zusehen, brennt Gaza

Am 19. Mai 2025 haben die Regierungen Kanadas, Großbritanniens und Frankreichs eine beispiellose Warnung ausgesprochen, Sanktionen zu verhängen und „konkrete Maßnahmen“ gegen Israel zu ergreifen, sollte Israel die Siedlungsausweitung im Westjordanland nicht stoppen oder weiterhin humanitäre Hilfe für die hungernden Palästinenser im Gazastreifen behindern. Seitdem blockiert Israel weiterhin humanitäre Hilfe für den Gazastreifen und mit Hilfe des israelischen Militärs vertreiben gewalttätige israelische Siedler Palästinenser aus ihren Häusern im besetzten Westjordanland. Trotz dieser Gräueltaten haben die Regierungen Kanadas, Großbritanniens und Frankreichs keine Sanktionen gegen Israel oder seine Führer verhängt und keine Schritte unternommen, die man als „konkrete Maßnahmen“ bezeichnen könnte.

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 28. Mai 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.

ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, Völkerrecht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resists with Dimitri Lascaris“

Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 28. Mai 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

Quelle: acTVism Munich, 06.06.2025

Wendet sich Europa von Israel ab?

In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal veröffentlicht wird, spricht Journalist Aaron Maté mit dem Analysten Mouin Rabbani über die geopolitischen Reaktionen auf den anhaltenden Konflikt in Gaza und die Frage der palästinensischen Staatlichkeit. Rabbani erörtert die Haltung der USA, die seiner Ansicht nach den Palästinensern ihre Rechte verweigern, und hebt den begrenzten und weitgehend symbolischen Charakter der europäischen Unterstützung für die Anerkennung der Palästinenser hervor. Er stellt fest, dass Länder wie Spanien und Norwegen zwar ihre Unterstützung signalisiert haben, die EU als Ganzes aber trotz der seit langem bestehenden Menschenrechtsbedenken weiterhin mit Israel zusammenarbeitet. Rabbani geht auch auf die Prioritäten der Golfstaaten ein und betont, dass diese die regionale Stabilität über die Situation in Gaza stellen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und auf ihrem YouTube-Kanal am 31. Mai, 2025 veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

ÜBER AARON MATÉ: Aaron Maté ist ein kanadischer Autor und Journalist. Er moderiert die Sendung Pushback with Aaron Maté auf The Grayzone und ist seit Januar 2022 als Moderator des Podcasts Useful Idiots tätig.

Über MOUIN RABBANI: Mouin Rabbani ist ein niederländisch-palästinensischer Nahost-Analyst, der sich auf den arabisch-israelischen Konflikt und palästinensische Angelegenheiten spezialisiert hat.

Dieses Video wurde von System Update produziert und auf ihrem YouTube-Kanal am 31. Mai, 2025 veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen.

Quelle: acTVism Munich, 06.06.2025

Heather McPherson MP – Canadian Doctors back from Gaza – pt 1

May 28 2025

Canadian Doctors back from Gaza hold a press conference in the House of Commons press gallery on the genocide in Gaza – Part 1

Heather McPherson MP joined by Doctors Against Genocide

Eye witness testimony calling for the end of Canada’s complicity in the genocide in Gaza.

Quelle: Heather McPherson, 30.05.2025

LIVE Interview From Gaza Flotilla as Threats Escalate

Abby Martin speaks with Thiago De Ávila, steering committee of the Gaza Freedom Flotilla Coalition, as he sails to Gaza alongside Greta Thunberg and others, discussing the mission of building a humanitarian corridor and threats of another bombing attack by Israeli drones.

Gaza Freedom Flotilla Coalition [LINK]

Quelle: Empire Files, 05.06.2025 Greta Thunberg Speaks from Aid Ship Heading to Gaza Despite Israeli Threats

[Greta Thunberg spricht vom Hilfe-Schiff, das trotz israelischer Drohungen auf dem Weg nach Gaza ist. Während der Gazastreifen seit über drei Monaten von Israel blockiert wird, segelt eine Gruppe von 12 Aktivisten nach Gaza, um humanitäre Hilfe zu leisten. Das Schiff Madleen wurde von der Freedom Flotilla Coalition ins Leben gerufen und sollte ursprünglich letzten Monat von Malta aus in See stechen, doch das Schiff der Gruppe wurde bei einem Drohnenangriff beschädigt. Zu der neuen Mission gehört auch die bekannte schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die mit Democracy Now! live von der Madleen spricht. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 04.06.2025

Vermögenssteuer jetzt!

Wir brauchen eine Vermögenssteuer! Das Manifest des Muxismus zeigt einen konkreten Weg für eine gerechtere Gesellschaft: Durch eine progressive Vermögenssteuer auf sehr hohe Vermögen. Die Berechnungen, die auf Daten von Instituten wie der Credit Suisse und der Deutschen Bundesbank basieren, ergeben: Eine solche Steuer könnte in Deutschland über 2,8 Millionen neue Solidarjobs finanzieren! Ein “Solidarjob” bedeutet für Millionen von ArbeitsZEITtgebern (das sind Sie!): Einen Tag pro Woche zusätzlich frei bei vollem Lohnausgleich! Das Ergebnis: Mehr Zeit, weniger Stress, Bekämpfung der destruktiven Lohnarbeit. Es geht um die Rückverteilung von Wohlstand für eine gleichere, gerechtere Gesellschaft, in der das soziale Miteinander zählt und nicht nur der soziale Status. Die Vermögenssteuer ist dringend notwendig und sinnvoll, um die Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Wohlstand und politischer Macht zu bekämpfen. Es ist Zeit, unsere Ohnmacht abzulegen und den Mächtigen vereint entgegenzutreten.

Quelle: Muxmäuschenstill, 30.04.2025

Ist die EU verfassungsfeindlich? – Illegale Sanktionen gegen Journalisten

Die skandalöse Beschneidung der Meinungsfreiheit in der EU hat eine neue Dimension erreicht: Unliebsame Meinungsäußerungen werden ohne Gerichtsverfahren bestraft.

Quelle: Frieden, Recht und Freiheit (Alexander Unzicker), 25.05.2025