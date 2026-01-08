Bis hierher und nicht weiter! Wir protestieren gegen die rechtswidrigen Sanktionen gegen Oberst Jacques Baud und den Kriegskurs der EU

Es folgt ein Aufruf zugunsten von Jacques Baud, den eine große Zahl von engagierten Menschen unterzeichnet hat. Hier ist auch der Link zum Aufruf: free-baud.org.



Mit ihrem jüngsten Sanktionspaket hat die EU den Militärhistoriker und ehemaligen Oberst der Schweizer Armee und des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes sowie Mitglied des Schweizer Generalstabs Jacques Baud mit Sanktionen belegt. Jacques Baud ist Schweizer Staatsbürger und lebt in Brüssel. Er darf Belgien nicht mehr verlassen, sein Vermögen wurde beschlagnahmt, seine Konten sind eingefroren, seine Bücher dürfen nicht mehr verkauft werden.

Jacques Baud hat unter anderem für die NATO und die Vereinten Nationen gearbeitet. Er ist ein untadeliger Wissenschaftler und ein Ehrenmann. Seine Bücher erfüllen die höchsten Maßstäbe der fachlichen historischen Analyse. Er arbeitet strikt neutral nach dem Grundsatz: Beide Seiten müssen gehört werden.

Es ist kein Verbrechen, die wahren Gründe des Ukraine-Krieges zu nennen. Es ist kein Verbrechen, die Leser auf Unwahrheiten und die eigene Propaganda der EU und der NATO aufmerksam zu machen. Es ist kein Verbrechen, auf die gedankenlose Kooperation des Westens mit ukrainischen Kräften hinzuweisen, die eine gefährliche Nähe zu Faschisten aufweisen.

Der Ministerrat der EU zerstört mit willkürlichen Strafmaßnahmen gegen Jacques Baud und insgesamt gegen 59 Journalisten und Wissenschaftler die Grundlagen der Meinungsfreiheit.

Diese Sanktionen sind illegal und völkerrechtswidrig, denn sie wurden nicht durch den UN-Sicherheitsrat verhängt. Das Gutachten der ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof Prof. Dr. Ninon Colneric und der Rechtswissenschaftlerin Prof. Dr. Alina Miron von der Universität Angers zeigt, dass die zugrundeliegenden Rechtsakte auch gegen EU-Recht verstoßen. Die EU nutzt die Sanktionsliste als Instrument, Kritiker mundtot zu machen, und manövriert sich immer tiefer in einen Abgrund der Gesetzlosigkeit.

Wir rufen das Europäische Parlament, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, den Deutschen Bundestag, die deutschen Landes- und Kommunalparlamente, das gesamte deutsche Volk und die Menschen in allen Ländern der Europäischen Union auf, den Zerstörern der Demokratie und den Kriegstreibern jetzt mit aller Macht entgegenzutreten.

Die Präambel des Grundgesetzes verpflichtet Deutschland, dem Frieden zu dienen.

Das Grundgesetz legt in Art. 5 fest: „Eine Zensur findet nicht statt.” Die Handlungen von EU-Kommission und EU-Rat stehen im Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Wir fordern die Bundesregierung auf, gemäß ihrem Amtseid auf diesen ungesetzlichen Vorgang hinzuweisen.

Wir fordern die sofortige Aufhebung der illegalen Sanktionen gegen Jacques Baud sowie gegen alle Journalisten, Wissenschaftler und EU-Bürger.

Wir fordern Bundesregierung und EU auf, konstruktiv am Frieden in der Ukraine mitzuwirken und alle verfassungswidrigen Versuche einzustellen, den Krieg zu verlängern.

Erstunterzeichner:

Prof. Dr. Nima Rostami Alkhorshid, Bauingenieur, Universidade de Brasilia

Dr. Michael Andrick, Philosoph und Schriftsteller

Eva Maria Adler, Unternehmerin

Beatrice Altman-Schevitz, Soziologin und Autorin

Ilona Anders, Dipl. Ing., Projektmanagement TGA

Hauptmann a.D. Ralf Anders, Projektmanager

Prof. Dr. Robert Anderson, Amerikanist, University of New Mexico, Albuquerque, USA

Patrik Baab, Publizist und Politikwissenschaftler

Volker Braun, Schriftsteller

Sebastian Bahlo, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes

Gunter Baldauf, Geschäftsführer i.R.

Cécile Barbier, Brüssel

Peter Barret, Antarktisforscher, Wellington, Neuseeland

Prof. Dr. Franco Battaglia, Chemiker, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Hans Bauer, Rechtsanwalt

Alexander von Bismarck, Unternehmer, Stendal

Barbara Bodechtel, Dipl.-Med., IPPNW

Prof. Dr. jur. habil Dr. rer. pol. Volker Boehme-Neßler, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Nel Bonilla, Sozialwissenschaftlerin

Volker Bräutigam, Journalist und Autor

Dr. Paul Brandenburg, Publizist und Arzt, Schweiz

Prof. Dr. Lawrence Bridwell, Lubis School of Business, PACE University, New York, USA

Mathias Bröckers, Publizist und Autor, Frankfurt a.M.

Jon Brown, Drehbuchautor, USA

Heinrich Bücker, Anti-War Café Berlin

Max Blumenthal, Journalist und Dokumentarfilmer, USA

Oberstleutnant i. G. a. D. Lic. Phil. Ralph Bosshard, Militärhistoriker

Prof. em. Dr. Joseph O. Boyd-Barrett, Professor emeritus, California State University Channel Islands, USA

Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist

Michael Brie, Philosoph, Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung

James W. Carden, Journalist und Autor, ehem. Berater im US-Außenministerium, USA

Prof. Dr. Michael Jabara Carley, Historisches Institut, Universität Montreal, Kanada

Richard Carter, Lehrer, USA

Robert Cibis, Journalist, Berlin

Hugo M. Connery, B. Sc., Hobart, Australien

Alex Cox, Regisseur und Drehbuchautor, USA

G. Bruce Currie, Concord, New Hampshire, USA

Sevim Dagdelen, Publizistin, Bundesvorstand BSW

Daniela Dahn, Schriftstellerin

Oberstleutnant a.D. Daniel Davis, Träger des Bronze Star, USA

Dr. Diether Dehm, Schriftsteller und Liedermacher

Prof. Dr. Glenn Diesen, Politikwissenschaftler, Universität Südostnorwegen

Jaroslav Daniska, Chefredakteur Marker.sk, Slowakei

Nirmal Dass, Editor-in-chief, The Postil Magazine, Kanada

Dr. Renate Dillmann, Bochum

Eugene Doyle, Writer, Wellington, New Zealand

Dr. Deepa Driver, Academic and Trade Unionist, UK

Tino Eisbrenner, Musiker und Schriftsteller

Prof. Dr. Heike Egner, Immunbiologin

Ralf Eger, Filmemacher, München

Major d.R. Wolfgang Effenberger, Autor und Publizist, Österreich

Dr. Mihail Evans, Research Fellow, New Europe College, Bukarest

Thomas Fazi, Autor, Italien

Ruth Firmenich, MdEP, Politikwissenschaftlerin

Dr. Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler, ehem. Staatssekretär im BMF

Justus Frantz, Dirigent, Gründer des Schleswig-Holstein Musikfestivals

Prof. Dr. Hajo Funke, Freie Universität Berlin

Thomas Fasbender, Journalist

Dr. Markus Fiedler, Soziologe

Marcel Fischer, Radio Marabu

David C. Fisher, Houston, Texas, USA

Dr. Eva-Maria Föllmer-Müller, Psychotherapeutin, Schweiz

Mattias Forsgren, Dissidentklubben, Stockholm

Dr. Gunter Frank, Arzt und Autor

Peter Frey, Blogger, Peds Ansichten

Harald Friese, Historiker, Köln

Elena Fritz, geopolitische Analystin

George Galloway, Vorsitzender Workers Party of Britain, UK

Dr. Daniele Ganser, Historiker und Publizist, Schweiz

Prof. Dr. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin und Publizistin

Gabriele Gysi, Schriftstellerin und Regisseurin

Bruce K. Gagnon, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space

Magda von Garrel, Politologin und Autorin

J. R. Gipple, Des Moines, Iowa, USA

Rolf Gössner, Völkerrechtler, ehem. Vorsitzender der Liga für Menschenrechte

Prof. Dr. Vladimir Goldstein, Slavic Studies, Brown University, USA

Hans-Wolff Graf, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Vermögensverwalter und Journalist

Urs Graf, Psychologe, Sirnach, Schweiz

Tilo Gräser, Journalist, Berlin

Marie-Christine Giuliani, Nationalrätin, Österreich

Christoph Hein, Schriftsteller

Norbert Häring, Publizist und Autor

Dr. Gordon M. Hahn, Middlebury Institute of International Studies, USA

Dr. Peter Hänseler, Publizist und Rechtsanwalt

Prof. Dr. Chris Hann, ehem. Gründungsdirektor MPI für ethnologische Forschung

Klaus Hartmann, Präsident der Weltunion der Freidenker

Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen

Heidrun Hegewald, Malerin und Grafikerin

Prof. Dr. David Hendrickson, Politikwissenschaftler, USA

Dr. Roger Higginson, Research Associate, University of Sussex, UK

Elisabeth Hills, Memphis, Tennessee, USA

Diana Hohenthal, Kunstmanagerin und Kuratorin

Ulrich Hoppe, Freundschaft mit Russland e.V.

Wolfgang J. Hummel, Rechtsanwalt, Berlin

Dr. Friedrich Hinterberger, Vollmitglied Club of Rome

Dr. Hannes Hofbauer, Historiker, Publizist und Verleger

Prof. Dr. Stefan Homburg, Öffentliche Finanzen, Leibniz Universität Hannover

Andrej Hunko, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates

Larry Johnson, ehem. CIA-Analyst und Publizist, USA

Hakan Julander, Schriftsteller, Stockholm

Jutta Kausch-Henken, Schauspielerin, Friedenskoordination

Markus J. Karsten, Verleger, Westend-Verlag

Alexander King, MdA, BSW

Dr. Lasha Kazradze, International Relations Analyst, Georgien

Leo Keller, Managing Director, Blue Ocean SWS GmbH, Zürich

Friedhelm Klinkhammer, Jurist

Marcus Klöckner, Journalist und Autor

Lucy Komisar, Investigative Journalist, New York, USA

Dr. Christoph Krämer, Chirurg, IPPNW

Volker Krannich, Projektmanager i.R.

Egon Krenz, letzter Staatsratsvorsitzender der DDR

Miriam Kühsel-Hussaini, Schriftstellerin, Berlin

Prof. Dr. Dieter Klein, Wirtschaftswissenschaftler, Humboldt-Universität i.R.

Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP

Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur Die Weltwoche

Markus Kompa, Fachanwalt für Medienrecht

Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz, Journalistin und Hochschullehrerin

Generalmajor a.D. Dennis Laich, US Army

Dr. Anatol Lieven, Direktor Eurasien-Programm, Quincy Institute, USA

Andrew Lowenthal, Gründer und CEO liber-net, Australien

Prof. Dr. Pascal Lottaz, Universität Kyoto, Japan

Marcel Luthe, Vorsitzender Good Governance Gewerkschaft

Mertz Laakso, Dissidentclubben, Stockholm

Roberto de Lapuente, Chefredakteur Overton-Magazin

Gisela Liebe, Dipl.-Sozialwirtin, Schweiz

Joe Lombardo, United National Antiwar Coalition, USA

Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des BfV a.D.

Aaron Maté, Journalist, Kanada

Ray McGovern, CIA-Analyst i.R., USA

Prof. Dr. John J. Mearsheimer, Politikwissenschaftler, University of Chicago, USA

Almuth und Uli Masuth, Kulturschaffende, Weimar

Ursula Mathern, Merxheim

Milosz Matuschek, Journalist, Schweiz

Stefania Maurizi, Journalistin, Rom

Jonathan McCormick, Journalist, Bratislava

Dr. Krishen Mehta, Yale University, USA

Prof. Dr. Michael Meyen, Medienforscher, Universität München

Antje Meyen, Journalistin, München

Steven Milosevski, Sydney, Australien

Vernon Moat, Exeter, UK

Dr. Amir Mortasawi, Arzt und Publizist

Gisela von Mutius, Politologin

Hans-Reimar von Mutius, Politologe

Peter Mertens, Generalsekretär PVDA, Belgien

Oberstleutnant a.D. Peter Misch, Verleger

Albrecht Müller, Gründer Nachdenkseiten

Burkhard Müller-Ullrich, Kontrafunk AG

Mats Nilsson, Senior Analyst, Dissidentclubben Stockholm

Agneta Norberg, ehem. Vorsitzende Friedensrat Schweden

Haralampi G. Oroschakoff, Bildender Künstler und Schriftsteller

Prof. Dr. Max Otte, Ökonom

Stephan Ossenkopp, Publizist

Dirk Pohlmann, Journalist und Filmemacher

Prof. Dr. Nikolai Petro, University of Rhode Island, USA

Didier Pfirter, Botschafter a.D., Schweiz

Prof. Dr. Theodore A. Postol, MIT, USA

Milena Preradovic, Journalistin, Österreich

Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler, Universität Hamburg

Vladimir Palko, ehem. Innenminister, Slowakei

Dr. Inge Pardon, Archivdirektorin a.D.

Dr. Andreas Peglau, Psychologe und Psychoanalytiker

Doris und George Pumphrey, Berlin

Éva Péli, Journalistin, Berlin

Hanrik Petersén, Schriftsteller, Stockholm

Licia Ponno, Business Developer, Mailand

Scott Ritter, ehem. UN-Waffeninspektor, USA

Dr. Hauke Ritz, Philosoph und Autor

Dr. Alexander Rahr, Osteuropa-Experte

Arnulf Rating, Kabarettist

Prof. Dr. Christopher Read, European History, UK

Prof. Dr. Alastair Renfrew, University of Durham, UK

Tom-Oliver Regenauer, Journalist und Autor

Dr. Günter Rexilius, Psychotherapeut

Torsten Rexin, stellv. Vorsitzender Deutsch-Russische Freundschaft

Steffi Rist, Unternehmerin

Jan Ristau, Rechtsanwalt und Publizist

Prof. Dr. Geoffrey Roberts, Historiker

Jesús Rodríguez-Espinoza, Chefredakteur Orinoco Tribune

Coleen Rowley, FBI Special Agent a.D., USA

Dr. Werner Rügemer, Publizist

Darryl Rush, Singer-Songwriter, USA

Theo Russell, Vorsitzender New Communist Party, UK

Prof. Dr. Richard Sakwa, University of Kent, UK

Michael von der Schulenburg, MdEP

Vizeadmiral a.D. Kay-Achim Schönbach

Gabriel Shipton, The Information Rights Project

Lord Robert Skidelsky, House of Lords, UK

Prof. Dr. Wolfgang Streeck, Max-Planck-Institut

Gertrude Suscho, Club of Rome Österreich

Dr. Jeffrey Schevitz, Soziologe, USA

Peter Schindler, Rechtsanwalt, Wien

Dirk Schmitz, Rechtsanwalt

Major a.D. Dr. Lothar Schröter, Militärhistoriker

Barbara Schwegler, Chirurgin, IPPNW

Prof. Bernd Seegers, Stadtplaner

Yves Smith, Financial Analyst

Prof. Dr. José Catarino Soares, Linguist und Schriftsteller

Anette Sorg, Nachdenkseiten

Kayvan Soufi-Siavash, Journalist und Autor

Oberfeldarzt d.R. Dr. Berthold Spahlinger

Peter Stevkov, stellv. Chefredakteur Marker.sk

Prof. Dr. Ola Tunander, PRIO, Norwegen

Rosalie Tyler Paul, USA

Raymond Unger, Schriftsteller und Künstler

Gert Ewen Ungar, Journalist

Ron Unger, US Marine Corps i.R.

Prof. Dr. mult. Dr. h.c. mult. László Ungvári

Aya Velazquez, freie Journalistin

Gary Villapiano, Executive Producer

Erika Vögeli, Psychologin

Alexander Wallasch, Journalist

Roger Waters, Musiker

Elisabeth Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee

Margot und Willy Wahl, Seniora.org

Prof. Dr. Harald Wallach, Psychologe

Dr. Bettina Warwitz, Medizinerin

Edelgard und Horst Weber, Landwirte

Dr. phil. Tatjana Weber

Kay Weir, Herausgeber

Dr. John Howard Wilhelm, Osteuropa-Experte

Julia Wille, Filmausstatterin

Dr. Volker Wirth, Wirtschaftswissenschaftler

Winfried Wolk, Künstler

Russell Woodward, Lehrer i.R.

Dr. phil. Dieter Weber, Diplomat a.D.

Wenzel, Musiker und Autor

Oberst a.D. Lawrence Wilkerson, USA

Laura von Wimmersperg, Berliner Friedenskoordination

Achim Winter, Journalist und Satiriker

Flavio von Witzleben, Journalist