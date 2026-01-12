Pressekonferenz zum Solidaritätsaufruf gegen die EU-Sanktionierung von Jacques Baud: „Es reicht!“

Am 8. Januar stellten der Journalist Patrik Baab, die BSW-Politikerin Sevim Dagdelen sowie die Friedensaktivistin Laura von Wimmersperg den internationalen Solidaritätsaufruf gegen die EU-Sanktionierung des in Belgien lebenden Schweizer Militäranalysten Jacques Baud vor. Dieser wurde von zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien unterzeichnet. Die politische Breite der Unterzeichner reicht vom Vorsitzenden der DKP über prominente BSW-Vertreter bis zum ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen. Auch der Politikwissenschaftler Prof. Dr. John J. Mearsheimer sowie der Pink-Floyd-Musiker Roger Waters setzten ihre Unterschrift unter den Aufruf. Die NachDenkSeiten kommentieren die Pressekonferenz in voller Länge.
Hintergrund
In ihrem jüngsten Sanktionspaket hat die EU den Militärhistoriker und ehemaligen Oberst der Schweizer Armee sowie des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes mit umfassenden Sanktionen belegt: Ein- und Ausreiseverbot aus dem EU-Raum, das heißt, er darf Belgien nicht mehr verlassen und alle seine Konten in der EU wurden blockiert. Begründung: Seine Analysen zur Entwicklung des Ukraine-Krieges stimmen nicht mit den etablierten Narrativen in der EU einher.
Unterzeichnen kann man den Aufruf hier: free-baud.org
Hier finden Sie den Aufruf „Bis hierher und nicht weiter! Wir protestieren gegen die rechtswidrigen Sanktionen gegen Oberst Jacques Baud und den Kriegskurs der EU“ im Wortlaut:
„Mit ihrem jüngsten Sanktionspaket hat die EU den Militärhistoriker und ehemaligen Oberst der Schweizer Armee und des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes sowie Mitglied des Schweizer Generalstabs Jacques Baud mit Sanktionen belegt. Jacques Baud ist Schweizer Staatsbürger und lebt in Brüssel. Er darf Belgien nicht mehr verlassen, sein Vermögen wurde beschlagnahmt, seine Konten sind eingefroren, seine Bücher dürfen nicht mehr verkauft werden.
Jacques Baud hat unter anderem für die NATO und die Vereinten Nationen gearbeitet. Er ist ein untadeliger Wissenschaftler und ein Ehrenmann. Seine Bücher erfüllen die höchsten Maßstäbe der fachlichen historischen Analyse. Er arbeitet strikt neutral nach dem Grundsatz: Beide Seiten müssen gehört werden.
Es ist kein Verbrechen, die wahren Gründe des Ukraine-Krieges zu nennen. Es ist kein Verbrechen, die Leser auf Unwahrheiten und die eigene Propaganda der EU und der NATO aufmerksam zu machen. Es ist kein Verbrechen, auf die gedankenlose Kooperation des Westens mit ukrainischen Kräften hinzuweisen, die eine gefährliche Nähe zu Faschisten aufweisen.
Der Ministerrat der EU zerstört mit willkürlichen Strafmaßnahmen gegen Jacques Baud und insgesamt gegen 59 Journalisten und Wissenschaftler die Grundlagen der Meinungsfreiheit.
Diese Sanktionen sind illegal und völkerrechtswidrig, denn sie wurden nicht durch den UN-Sicherheitsrat verhängt. Das Gutachten der ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof Prof. Dr. Ninon Colneric und der Rechtswissenschaftlerin Prof. Dr. Alina Miron von der Universität Angers zeigt, dass die zugrundeliegenden Rechtsakte auch gegen EU-Recht verstoßen. Die EU nutzt die Sanktionsliste als Instrument, Kritiker mundtot zu machen, und manövriert sich immer tiefer in einen Abgrund der Gesetzlosigkeit.
Wir rufen das Europäische Parlament, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, den Deutschen Bundestag, die deutschen Landes- und Kommunalparlamente, das gesamte deutsche Volk und die Menschen in allen Ländern der Europäischen Union auf, den Zerstörern der Demokratie und den Kriegstreibern jetzt mit aller Macht entgegenzutreten.
Die Präambel des Grundgesetzes verpflichtet Deutschland, dem Frieden zu dienen.
Das Grundgesetz legt in Art. 5 fest: „Eine Zensur findet nicht statt.” Die Handlungen von EU-Kommission und EU-Rat stehen im Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Wir fordern die Bundesregierung auf, gemäß ihrem Amtseid auf diesen ungesetzlichen Vorgang hinzuweisen.
Wir fordern die sofortige Aufhebung der illegalen Sanktionen gegen Jacques Baud sowie gegen alle Journalisten, Wissenschaftler und EU-Bürger.
Wir fordern Bundesregierung und EU auf, konstruktiv am Frieden in der Ukraine mitzuwirken und alle verfassungswidrigen Versuche einzustellen, den Krieg zu verlängern.“
Erstunterzeichner:
- Prof. Dr. Nima Rostami Alkhorshid, Bauingenieur, Universidade de Brasilia
- Dr. Michael Andrick, Philosoph und Schriftsteller
- Eva Maria Adler, Unternehmerin
- Beatrice Altman-Schevitz, Soziologin und Autorin
- Ilona Anders, Dipl. Ing., Projektmanagement TGA
- Hauptmann a.D. Ralf Anders, Projektmanager
- Prof. Dr. Robert Anderson, Amerikanist, University of New Mexico, Albuquerque, USA
- Patrik Baab, Publizist und Politikwissenschaftler
- Volker Braun, Schriftsteller
- Sebastian Bahlo, Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes
- Gunter Baldauf, Geschäftsführer i.R.
- Cécile Barbier, Brüssel
- Peter Barret, Antarktisforscher, Wellington, Neuseeland
- Prof. Dr. Franco Battaglia, Chemiker, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Hans Bauer, Rechtsanwalt
- Alexander von Bismarck, Unternehmer, Stendal
- Barbara Bodechtel, Dipl.-Med., IPPNW
- Prof. Dr. jur. habil Dr. rer. pol. Volker Boehme-Neßler, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Nel Bonilla, Sozialwissenschaftlerin
- Volker Bräutigam, Journalist und Autor
- Dr. Paul Brandenburg, Publizist und Arzt, Schweiz
- Prof. Dr. Lawrence Bridwell, Lubis School of Business, PACE University, New York, USA
- Mathias Bröckers, Publizist und Autor, Frankfurt a.M.
- Jon Brown, Drehbuchautor, USA
- Heinrich Bücker, Anti-War Café Berlin
- Max Blumenthal, Journalist und Dokumentarfilmer, USA
- Oberstleutnant i. G. a. D. Lic. Phil. Ralph Bosshard, Militärhistoriker
- Prof. em. Dr. Joseph O. Boyd-Barrett, Professor emeritus, California State University Channel Islands, USA
- Prof. Dr. Peter Brandt, Historiker und Publizist
- Michael Brie, Philosoph, Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung
- James W. Carden, Journalist und Autor, ehem. Berater im US-Außenministerium, USA
- Prof. Dr. Michael Jabara Carley, Historisches Institut, Universität Montreal, Kanada
- Richard Carter, Lehrer, USA
- Robert Cibis, Journalist, Berlin
- Hugo M. Connery, B. Sc., Hobart, Australien
- Alex Cox, Regisseur und Drehbuchautor, USA
- G. Bruce Currie, Concord, New Hampshire, USA
- Sevim Dagdelen, Publizistin, Bundesvorstand BSW
- Daniela Dahn, Schriftstellerin
- Oberstleutnant a.D. Daniel Davis, Träger des Bronze Star, USA
- Dr. Diether Dehm, Schriftsteller und Liedermacher
- Prof. Dr. Glenn Diesen, Politikwissenschaftler, Universität Südostnorwegen
- Jaroslav Daniska, Chefredakteur Marker.sk, Slowakei
- Nirmal Dass, Editor-in-chief, The Postil Magazine, Kanada
- Dr. Renate Dillmann, Bochum
- Eugene Doyle, Writer, Wellington, New Zealand
- Dr. Deepa Driver, Academic and Trade Unionist, UK
- Tino Eisbrenner, Musiker und Schriftsteller
- Prof. Dr. Heike Egner, Immunbiologin
- Ralf Eger, Filmemacher, München
- Major d.R. Wolfgang Effenberger, Autor und Publizist, Österreich
- Dr. Mihail Evans, Research Fellow, New Europe College, Bukarest
- Thomas Fazi, Autor, Italien
- Ruth Firmenich, MdEP, Politikwissenschaftlerin
- Dr. Heiner Flassbeck, Wirtschaftswissenschaftler, ehem. Staatssekretär im BMF
- Justus Frantz, Dirigent, Gründer des Schleswig-Holstein Musikfestivals
- Prof. Dr. Hajo Funke, Freie Universität Berlin
- Thomas Fasbender, Journalist
- Dr. Markus Fiedler, Soziologe
- Marcel Fischer, Radio Marabu
- David C. Fisher, Houston, Texas, USA
- Dr. Eva-Maria Föllmer-Müller, Psychotherapeutin, Schweiz
- Mattias Forsgren, Dissidentklubben, Stockholm
- Dr. Gunter Frank, Arzt und Autor
- Peter Frey, Blogger, Peds Ansichten
- Harald Friese, Historiker, Köln
- Elena Fritz, geopolitische Analystin
- George Galloway, Vorsitzender Workers Party of Britain, UK
- Dr. Daniele Ganser, Historiker und Publizist, Schweiz
- Prof. Dr. Ulrike Guérot, Politikwissenschaftlerin und Publizistin
- Gabriele Gysi, Schriftstellerin und Regisseurin
- Bruce K. Gagnon, Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
- Magda von Garrel, Politologin und Autorin
- J. R. Gipple, Des Moines, Iowa, USA
- Rolf Gössner, Völkerrechtler, ehem. Vorsitzender der Liga für Menschenrechte
- Prof. Dr. Vladimir Goldstein, Slavic Studies, Brown University, USA
- Hans-Wolff Graf, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Vermögensverwalter und Journalist
- Urs Graf, Psychologe, Sirnach, Schweiz
- Tilo Gräser, Journalist, Berlin
- Marie-Christine Giuliani, Nationalrätin, Österreich
- Christoph Hein, Schriftsteller
- Norbert Häring, Publizist und Autor
- Dr. Gordon M. Hahn, Middlebury Institute of International Studies, USA
- Dr. Peter Hänseler, Publizist und Rechtsanwalt
- Prof. Dr. Chris Hann, ehem. Gründungsdirektor MPI für ethnologische Forschung
- Klaus Hartmann, Präsident der Weltunion der Freidenker
- Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen
- Heidrun Hegewald, Malerin und Grafikerin
- Prof. Dr. David Hendrickson, Politikwissenschaftler, USA
- Dr. Roger Higginson, Research Associate, University of Sussex, UK
- Elisabeth Hills, Memphis, Tennessee, USA
- Diana Hohenthal, Kunstmanagerin und Kuratorin
- Ulrich Hoppe, Freundschaft mit Russland e.V.
- Wolfgang J. Hummel, Rechtsanwalt, Berlin
- Dr. Hannes Hofbauer, Historiker, Publizist und Verleger
- Prof. Dr. Stefan Homburg, Öffentliche Finanzen, Leibniz Universität Hannover
- Andrej Hunko, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
- Larry Johnson, ehem. CIA-Analyst und Publizist, USA
- Hakan Julander, Schriftsteller, Stockholm
- Jutta Kausch-Henken, Schauspielerin, Friedenskoordination
- Markus J. Karsten, Verleger, Westend-Verlag
- Alexander King, MdA, BSW
- Dr. Lasha Kazradze, International Relations Analyst, Georgien
- Leo Keller, Managing Director, Blue Ocean SWS GmbH, Zürich
- Friedhelm Klinkhammer, Jurist
- Marcus Klöckner, Journalist und Autor
- Lucy Komisar, Investigative Journalist, New York, USA
- Dr. Christoph Krämer, Chirurg, IPPNW
- Volker Krannich, Projektmanager i.R.
- Egon Krenz, letzter Staatsratsvorsitzender der DDR
- Prof. Dr. Dieter Klein, Wirtschaftswissenschaftler, Humboldt-Universität i.R.
- Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP
- Roger Köppel, Verleger und Chefredakteur Die Weltwoche
- Markus Kompa, Fachanwalt für Medienrecht
- Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz, Journalistin und Hochschullehrerin
- Generalmajor a.D. Dennis Laich, US Army
- Dr. Anatol Lieven, Direktor Eurasien-Programm, Quincy Institute, USA
- Andrew Lowenthal, Gründer und CEO liber-net, Australien
- Prof. Dr. Pascal Lottaz, Universität Kyoto, Japan
- Marcel Luthe, Vorsitzender Good Governance Gewerkschaft
- Mertz Laakso, Dissidentclubben, Stockholm
- Roberto de Lapuente, Chefredakteur Overton-Magazin
- Gisela Liebe, Dipl.-Sozialwirtin, Schweiz
- Joe Lombardo, United National Antiwar Coalition, USA
- Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des BfV a.D.
- Aaron Maté, Journalist, Kanada
- Ray McGovern, CIA-Analyst i.R., USA
- Prof. Dr. John J. Mearsheimer, Politikwissenschaftler, University of Chicago, USA
- Almuth und Uli Masuth, Kulturschaffende, Weimar
- Ursula Mathern, Merxheim
- Milosz Matuschek, Journalist, Schweiz
- Stefania Maurizi, Journalistin, Rom
- Jonathan McCormick, Journalist, Bratislava
- Dr. Krishen Mehta, Yale University, USA
- Prof. Dr. Michael Meyen, Medienforscher, Universität München
- Antje Meyen, Journalistin, München
- Steven Milosevski, Sydney, Australien
- Vernon Moat, Exeter, UK
- Dr. Amir Mortasawi, Arzt und Publizist
- Gisela von Mutius, Politologin
- Hans-Reimar von Mutius, Politologe
- Peter Mertens, Generalsekretär PVDA, Belgien
- Oberstleutnant a.D. Peter Misch, Verleger
- Albrecht Müller, Gründer Nachdenkseiten
- Burkhard Müller-Ullrich, Kontrafunk AG
- Mats Nilsson, Senior Analyst, Dissidentclubben Stockholm
- Agneta Norberg, ehem. Vorsitzende Friedensrat Schweden
- Haralampi G. Oroschakoff, Bildender Künstler und Schriftsteller
- Prof. Dr. Max Otte, Ökonom
- Stephan Ossenkopp, Publizist
- Dirk Pohlmann, Journalist und Filmemacher
- Prof. Dr. Nikolai Petro, University of Rhode Island, USA
- Didier Pfirter, Botschafter a.D., Schweiz
- Prof. Dr. Theodore A. Postol, MIT, USA
- Milena Preradovic, Journalistin, Österreich
- Prof. Dr. Norman Paech, Völkerrechtler, Universität Hamburg
- Vladimir Palko, ehem. Innenminister, Slowakei
- Dr. Inge Pardon, Archivdirektorin a.D.
- Dr. Andreas Peglau, Psychologe und Psychoanalytiker
- Doris und George Pumphrey, Berlin
- Éva Péli, Journalistin, Berlin
- Hanrik Petersén, Schriftsteller, Stockholm
- Licia Ponno, Business Developer, Mailand
- Scott Ritter, ehem. UN-Waffeninspektor, USA
- Dr. Hauke Ritz, Philosoph und Autor
- Dr. Alexander Rahr, Osteuropa-Experte
- Arnulf Rating, Kabarettist
- Prof. Dr. Christopher Read, European History, UK
- Prof. Dr. Alastair Renfrew, University of Durham, UK
- Tom-Oliver Regenauer, Journalist und Autor
- Dr. Günter Rexilius, Psychotherapeut
- Torsten Rexin, stellv. Vorsitzender Deutsch-Russische Freundschaft
- Steffi Rist, Unternehmerin
- Jan Ristau, Rechtsanwalt und Publizist
- Prof. Dr. Geoffrey Roberts, Historiker
- Jesús Rodríguez-Espinoza, Chefredakteur Orinoco Tribune
- Coleen Rowley, FBI Special Agent a.D., USA
- Dr. Werner Rügemer, Publizist
- Darryl Rush, Singer-Songwriter, USA
- Theo Russell, Vorsitzender New Communist Party, UK
- Prof. Dr. Richard Sakwa, University of Kent, UK
- Michael von der Schulenburg, MdEP
- Vizeadmiral a.D. Kay-Achim Schönbach
- Gabriel Shipton, The Information Rights Project
- Lord Robert Skidelsky, House of Lords, UK
- Prof. Dr. Wolfgang Streeck, Max-Planck-Institut
- Dr. Jeffrey Schevitz, Soziologe, USA
- Peter Schindler, Rechtsanwalt, Wien
- Dirk Schmitz, Rechtsanwalt
- Major a.D. Dr. Lothar Schröter, Militärhistoriker
- Barbara Schwegler, Chirurgin, IPPNW
- Prof. Bernd Seegers, Stadtplaner
- Yves Smith, Financial Analyst
- Prof. Dr. José Catarino Soares, Linguist und Schriftsteller
- Anette Sorg, Nachdenkseiten
- Kayvan Soufi-Siavash, Journalist und Autor
- Oberfeldarzt d.R. Dr. Berthold Spahlinger
- Peter Stevkov, stellv. Chefredakteur Marker.sk
- Prof. Dr. Ola Tunander, PRIO, Norwegen
- Rosalie Tyler Paul, USA
- Raymond Unger, Schriftsteller und Künstler
- Gert Ewen Ungar, Journalist
- Ron Unger, US Marine Corps i.R.
- Prof. Dr. mult. Dr. h.c. mult. László Ungvári
- Gary Villapiano, Executive Producer
- Erika Vögeli, Psychologin
- Alexander Wallasch, Journalist
- Roger Waters, Musiker
- Elisabeth Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee
- Margot und Willy Wahl, Seniora.org
- Prof. Dr. Harald Wallach, Psychologe
- Dr. Bettina Warwitz, Medizinerin
- Edelgard und Horst Weber, Landwirte
- Dr. phil. Tatjana Weber
- Kay Weir, Herausgeber
- Dr. John Howard Wilhelm, Osteuropa-Experte
- Julia Wille, Filmausstatterin
- Dr. Volker Wirth, Wirtschaftswissenschaftler
- Winfried Wolk, Künstler
- Russell Woodward, Lehrer i.R.
- Dr. phil. Dieter Weber, Diplomat a.D.
- Wenzel, Musiker und Autor
- Oberst a.D. Lawrence Wilkerson, USA
- Laura von Wimmersperg, Berliner Friedenskoordination
- Achim Winter, Journalist und Satiriker
- Flavio von Witzleben, Journalist
Titelbild: Valeri Schiller
