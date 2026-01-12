Interview Patrik Baab mit Albrecht Müller

Der Journalist Patrik Baab hat mit dem Herausgeber der NachDenkSeiten ein Interview geführt. Anlass war dessen Ende vergangenen Jahres erschienenes Buch „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“. Hier ist der Link zum Gespräch. Und hier folgt die Inhaltsübersicht.





Inhaltsübersicht

00:00 – Einführung: Vom Bombenkrieg zur Politik

02:10 – Kindheit im Krieg: Erinnerung an Mannheim, Heilbronn, Würzburg

05:40 – Flüchtlinge, Verlust und das „Nie wieder Krieg“

09:00 – Adenauer und die Wiederbewaffnung

13:30 – Gustav Heinemann und sein Bruch mit der CDU

18:00 – Verpasste Wiedervereinigung 1952–54

22:50 – Die SPD der Nachkriegszeit und ihre Werte

27:10 – Studium, Redenschreiber bei Karl Schiller, Ostpolitik: Wandel durch Annäherung

32:30 – Willy Brandt und die neue Ära der Verständigung

36:45 – Vom Frieden zur Aufrüstung: Die vergessene Lehre

40:20 – Wie die NachDenkSeiten entstanden

45:10 – Gegenöffentlichkeit und der Preis der Unabhängigkeit

49:00 – Transatlantische Abhängigkeit und Rüstungsinteressen

53:30 – Brandmauern, Parteien und die verlorene Volksnähe

57:00 – Der Appell: „Wir wollen wieder ein Volk der guten Nachbarn sein“