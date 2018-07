Hinweise des Tages II

dazu: Metro sucht Konfrontation!

Rückwärtsrolle in den Verhandlungen bei real,-

Wärend ver.di nach Lösungen sucht, geht es Metro offenbar um Konfrontation: Der Verhandlungsführer der Metro vollzog in den Verhandlungen bei real,- eine Rückwärtsrolle und droht nun mit tausendfachen Entlassungen!

Nachdem in der Informationsveranstaltung zu real,- am 14. April deutlich geworden ist, dass sich die Zukunft des Unternehmens nur gemeinsam bewältigen lässt und Angst der Vergangenheit angehören soll, muss zur gestrigen Tarifverhandlung festgestellt werden:

Der Verhandlungsführer der Metro droht mit Zukunftsszenarien einschließlich der Vernichtung von tausenden Arbeitsplätzen bei real,-. Eine neue Unternehmenskultur sieht anders aus!

Quelle: ver.di

und: Tarifflucht Grenzen aufzeigen

Streit um Lohndumping bei der Supermarktkette Real. Beschäftigte, Verdi und Unterstützer erhöhen Druck. Streiks wahrscheinlich

Quelle: Junge Welt

Anmerkung Jens Berger: Die NachDenkSeiten wünschen den Mitarbeitern von real viel Erfolg und den nötigen Durchhaltewillen.